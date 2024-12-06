НОВОСТИОбщество

Главой Железнодорожного района Барнаула назначили проректора АГПУ Андрея Данькина

К новой работе Андрей Анатольевич приступает 9 декабря

06 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

Андрей Данькин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Андрей Данькин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Андрея Данькина назначили главой Железнодорожного района Барнаула, сообщает мэрия. Его кандидатуру поддержали депутаты Барнаульской городской Думы.

"На должность Андрей Анатольевич заступает с 9 декабря", – говорится в сообщении.

Напомним, бывшего главу Железнодорожного района Андрея Курышина в апреле назначили на должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Андрею Данькину 49 лет, окончил Барнаульский государственный педагогический университет, присвоена квалификация бакалавра образования по направлению подготовки "Естествознание", также присуждена степень магистра образования по направлению "Педагогика". Кроме того, он прошел профессиональную переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовой путь прошел от лаборанта до проректора по административно-хозяйственной работе Алтайского государственного педагогического университета (АГПУ).

Украшение города на Новый год / Фото: портал госзакупок

Как украсят Железнодорожный район Барнаула к Новому году?

На оформление района хотят потратить более миллиона рублей
НОВОСТИОбщество

Барнаул отставки и назначения

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:20:27 06-12-2024

Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Mike

11:38:52 06-12-2024

Гость (11:20:27 06-12-2024) Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?... Чтож в вашей башке то, писатель с "благородной" фамилией и видимо с "голубой" кровью ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:08 06-12-2024

Mike (11:38:52 06-12-2024) Чтож в вашей башке то, писатель с "благородной" фамилией и в... Тоже Дунькин ?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

12:46:59 06-12-2024

Гость (11:20:27 06-12-2024) Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?... поверьте, есть в природе и гооораздо более заковыристые имена-фамилии.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Mike

11:37:39 06-12-2024

Поздравляю!
Собственно, вот доказательство того, что в стране не все так плохо, как пишут "чернушники". И назначают не по блату, а за профессионализм

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

20:57:10 06-12-2024

Ни одного дня работы в городском хозяйстве. По какому принципу идёт назначение....чему потом удивляться горожанам-в городе везде грязь и бардак.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:42:40 06-12-2024

ну с боевым крещением. СРОЧНО увеличивайте патрули по Исакова, иначе кронт району скоро. Там гетто на этой аллее алкашни

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров