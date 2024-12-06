Главой Железнодорожного района Барнаула назначили проректора АГПУ Андрея Данькина
К новой работе Андрей Анатольевич приступает 9 декабря
06 декабря 2024, 11:10, ИА Амител
Андрея Данькина назначили главой Железнодорожного района Барнаула, сообщает мэрия. Его кандидатуру поддержали депутаты Барнаульской городской Думы.
"На должность Андрей Анатольевич заступает с 9 декабря", – говорится в сообщении.
Напомним, бывшего главу Железнодорожного района Андрея Курышина в апреле назначили на должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.
Андрею Данькину 49 лет, окончил Барнаульский государственный педагогический университет, присвоена квалификация бакалавра образования по направлению подготовки "Естествознание", также присуждена степень магистра образования по направлению "Педагогика". Кроме того, он прошел профессиональную переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовой путь прошел от лаборанта до проректора по административно-хозяйственной работе Алтайского государственного педагогического университета (АГПУ).
11:20:27 06-12-2024
Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?
11:38:52 06-12-2024
Гость (11:20:27 06-12-2024) Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?... Чтож в вашей башке то, писатель с "благородной" фамилией и видимо с "голубой" кровью ?
12:38:08 06-12-2024
Mike (11:38:52 06-12-2024) Чтож в вашей башке то, писатель с "благородной" фамилией и в... Тоже Дунькин ?
12:46:59 06-12-2024
Гость (11:20:27 06-12-2024) Как с такой фамилией можно назначать глав муниципалитетов?... поверьте, есть в природе и гооораздо более заковыристые имена-фамилии.
11:37:39 06-12-2024
Поздравляю!
Собственно, вот доказательство того, что в стране не все так плохо, как пишут "чернушники". И назначают не по блату, а за профессионализм
20:57:10 06-12-2024
Ни одного дня работы в городском хозяйстве. По какому принципу идёт назначение....чему потом удивляться горожанам-в городе везде грязь и бардак.
22:42:40 06-12-2024
ну с боевым крещением. СРОЧНО увеличивайте патрули по Исакова, иначе кронт району скоро. Там гетто на этой аллее алкашни