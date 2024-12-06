Главой Железнодорожного района Барнаула назначили проректора АГПУ Андрея Данькина

К новой работе Андрей Анатольевич приступает 9 декабря

06 декабря 2024, 11:10, ИА Амител

Андрей Данькин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Андрея Данькина назначили главой Железнодорожного района Барнаула, сообщает мэрия. Его кандидатуру поддержали депутаты Барнаульской городской Думы.

"На должность Андрей Анатольевич заступает с 9 декабря", – говорится в сообщении.

Напомним, бывшего главу Железнодорожного района Андрея Курышина в апреле назначили на должность заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

Андрею Данькину 49 лет, окончил Барнаульский государственный педагогический университет, присвоена квалификация бакалавра образования по направлению подготовки "Естествознание", также присуждена степень магистра образования по направлению "Педагогика". Кроме того, он прошел профессиональную переподготовку по программе "Государственное и муниципальное управление". Трудовой путь прошел от лаборанта до проректора по административно-хозяйственной работе Алтайского государственного педагогического университета (АГПУ).