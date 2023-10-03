Депутат АКЗС Малинкович призвал запретить рекламу экстрасенсов и ведьм

Надеяться, по его словам, нужно на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов

03 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"

Депутат АКЗС, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович призвал Госдуму запретить рекламу экстрасенсов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Малинковича, стоит запретить рекламировать ведьм и экстрасенсов, а также различные телевизионные передачи о них. Кроме того, депутат предложил наложить запрет на предоставление различных "магических" услуг. Это, как считает Малинкович, станет шагом в сторону научно мыслящей страны.

Депутат заявил, что надеяться нужно "на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и добавил, что Гагарина отправляли в космос не для этого.