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Депутат АКЗС Малинкович призвал запретить рекламу экстрасенсов и ведьм

Надеяться, по его словам, нужно на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов

03 октября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"
Фото со страницы Сергея Малинковича во "ВКонтакте"

Депутат АКЗС, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович призвал Госдуму запретить рекламу экстрасенсов. Его слова передает РИА Новости.

По словам Малинковича, стоит запретить рекламировать ведьм и экстрасенсов, а также различные телевизионные передачи о них. Кроме того, депутат предложил наложить запрет на предоставление различных "магических" услуг. Это, как считает Малинкович, станет шагом в сторону научно мыслящей страны.

Депутат заявил, что надеяться нужно "на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и добавил, что Гагарина отправляли в космос не для этого. 

Политика

Комментарии 4

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Гость

19:22:24 03-10-2023

В кои-то веки что-то годное

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Гость

19:59:04 03-10-2023

Это что за персонаж-московский ? Почему нищий край оплачивает перелёты первым классом и проживание в не Дешёвых отелях??? Чтобы этот малинкович поприсутствовал на мероприятиях АКЗС ?

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Гость

08:42:39 04-10-2023

В списке мошенников и негодяев, кроме ведьм и экстрасенсов не перечислены некие организации, так же бесполезные и даже вредные для существования научно мыслящей страны... И начинать надо как раз с этих организаций...

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Гость

15:10:18 04-10-2023

И это он заявляет после того как обещал привести на заседание сессии законодательного собрания йети и инопланетян чтоб они рассказали о своих бытовых проблемах.

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