Депутат АКЗС Малинкович призвал запретить рекламу экстрасенсов и ведьм
Надеяться, по его словам, нужно на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов
03 октября 2023, 19:10, ИА Амител
Депутат АКЗС, глава партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович призвал Госдуму запретить рекламу экстрасенсов. Его слова передает РИА Новости.
По словам Малинковича, стоит запретить рекламировать ведьм и экстрасенсов, а также различные телевизионные передачи о них. Кроме того, депутат предложил наложить запрет на предоставление различных "магических" услуг. Это, как считает Малинкович, станет шагом в сторону научно мыслящей страны.
Депутат заявил, что надеяться нужно "на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов", и добавил, что Гагарина отправляли в космос не для этого.
19:22:24 03-10-2023
В кои-то веки что-то годное
19:59:04 03-10-2023
Это что за персонаж-московский ? Почему нищий край оплачивает перелёты первым классом и проживание в не Дешёвых отелях??? Чтобы этот малинкович поприсутствовал на мероприятиях АКЗС ?
08:42:39 04-10-2023
В списке мошенников и негодяев, кроме ведьм и экстрасенсов не перечислены некие организации, так же бесполезные и даже вредные для существования научно мыслящей страны... И начинать надо как раз с этих организаций...
15:10:18 04-10-2023
И это он заявляет после того как обещал привести на заседание сессии законодательного собрания йети и инопланетян чтоб они рассказали о своих бытовых проблемах.