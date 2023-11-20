Бюджет России получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Всего Минфин запланировал поступление 300 млрд рублей — министр Силуанов отметил, что основным периодом уплаты налогов станут ноябрь и декабрь

20 ноября 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Как сообщает телеканал "360", об этом во время выступления в Совфеде рассказал глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 млрд рублей. Основным периодом уплаты налогов он назвал ноябрь и декабрь.

"Надеемся, выполним справочную цифру до конца года", – сказал Силуанов.Напомним, что законопроект о налоге на сверхприбыль подписал президент России Владимир Путин. Плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов. Ставка налогообложения составит 10% от суммы превышения прибыли в период за 2021 и 2022 годы над финансовыми показателями за 2018 и 2019 годы.