Бюджет России получил 40 млрд рублей от налога на сверхприбыль
Всего Минфин запланировал поступление 300 млрд рублей — министр Силуанов отметил, что основным периодом уплаты налогов станут ноябрь и декабрь
20 ноября 2023, 16:59, ИА Амител
Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Как сообщает телеканал "360", об этом во время выступления в Совфеде рассказал глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 млрд рублей. Основным периодом уплаты налогов он назвал ноябрь и декабрь.
"Надеемся, выполним справочную цифру до конца года", – сказал Силуанов.Напомним, что законопроект о налоге на сверхприбыль подписал президент России Владимир Путин. Плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов. Ставка налогообложения составит 10% от суммы превышения прибыли в период за 2021 и 2022 годы над финансовыми показателями за 2018 и 2019 годы.
17:17:41 20-11-2023
Нам-то от этого что ??пенсию когда прибавит?? требую сделать минимальную пенсию равную МРОТ
17:30:10 20-11-2023
Сергей (17:17:41 20-11-2023) Нам-то от этого что ??пенсию когда прибавит?? требую сделать... А почему не требуешь пенсию в миллион? Каждому) Почему то люди, получавшие хорошие зарплаты, и пенсии получают не социальные, которые дают всем просто по факту достижения возраста, даже тунеядцам ни дня не проработавшим.
17:55:32 20-11-2023
Гость (17:30:10 20-11-2023) А почему не требуешь пенсию в миллион? Каждому) Почему то лю... это про депутатов говоришь,так там только для своих,да и места ограничены
21:09:49 20-11-2023
гость (17:55:32 20-11-2023) это про депутатов говоришь,так там только для своих,да и мес... Вовсе нет. Не знаю как там у депутатов устроено, знаю только, что из 67 депутатов АКЗС только 9 получают зарплату из бюджета, и соответственно за них делают отчисления в социальный фонд на пенсию. Остальные депутаты получают зарплату по своему основному месту работы. Так вот, вернусь к своему примеру: тетя, завотделением одной из больниц Барнаула. Сейчас на пенсии, продолжает работать. Пенсия 27500 рублей. Стаж, видимо, большой, я не интересовался специально этим вопросом. Ну и? А ветераном труда можно было в советское время с любой профессией, даже с низкооплачиваемой. У меня бабушка по материнской линии вахтером в ВУЗе работала. У нее тоже была медаль ветерана труда.
07:45:21 21-11-2023
Гость (21:09:49 20-11-2023) Вовсе нет. Не знаю как там у депутатов устроено, знаю только... вы наверно плохо читать умеете,внятно писал-места ограничены и не всем хватает мест работать завотделением,по поводу ваших фантазий-достаточно взять среднюю пенсию,вынять от туда пенсии силовиков,военных,чиновников высшего и среднего звена и московские доплаты и окажется реальная пенсия простого пенсионера ну очень смешная,а не то что тут некоторые вещают, и заметьте это все люди как раз не тунеядцы не дня не работавшие,а обыкновенные трудяги которые именно работали и не получали зарплаты за должности
18:19:18 20-11-2023
Гость (17:30:10 20-11-2023) А почему не требуешь пенсию в миллион? Каждому) Почему то лю... Отец ветеран труда пенсия 17 т.р. По сравнению с ним вы скорее тунеядец. Только вот вам если вы не государев слуга, до пенсии скорее всего и не доживёте
21:02:58 20-11-2023
Гость (18:19:18 20-11-2023) Отец ветеран труда пенсия 17 т.р. По сравнению с ним вы скор... Ну полностью раскрылся) и тунеядцем обозвал, и отцом своим похвастался, и пожелал мне поскорее сдохнуть) ну, решительно везде ты отметился) ну что за прелесть эти алтайские комментаторы) и ведь абсолютно незнакомому человеку просто так взял и вывалил) а если бы я его случайно плечом задел на тротуаре? Да не сомневаюсь, что он тут же потянулся бы за ножом в своем кармане) Такие у нас сердобольные соотечественники)
22:06:22 20-11-2023
Гость (21:02:58 20-11-2023) Гость (18:19:18 20-11-2023) Отец ветеран труда пенсия ... Вам повезло, что с Евпатом Коловратом не заденетесь на улице. Его вроде бы прикрыли года на три. Он бы сразу горб сломал и фамилию не спросил.
07:47:39 21-11-2023
Гость (22:06:22 20-11-2023) Вам повезло, что с Евпатом Коловратом не заденетесь на улице... А вы лично знали персонажа про которого пишите? Расскажите еще что-нибудь, очень уж интересно.
21:39:34 20-11-2023
А у Силуанова нет сверх дохода от зарплаты?