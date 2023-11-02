Жители Алтайского края суммарно до 1 декабря должны заплатить 1,317 млрд рублей налогов на имущество

02 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владельцам недвижимости в Алтайском крае насчитали налогов на общую сумму 1,317 млрд рублей. Заплатить их в срок до 1 декабря обязаны 843 тысячи жителей региона. Максимальный налог на имущество придется заплатить хозяину квартиры площадью 248 кв.м. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

"Кадастровая стоимость этой квартиры оценивается в 14,3 млн рублей, а сумма налога за 2022 год для ее владельца составит 28 тыс. руб. Собственник самого роскошного дома почти на 300 "квадратов" пополнит бюджет на 16 тыс. руб. Кадастровая стоимость этого объекта равна 6,5 млн руб.", – уточнил руководитель ведомства.

Налог на имущество в регионе был исчислен по 667 тысячам объектов капитального строительства. Подавляющее большинство из них – 66%, или 440 тысяч, – это квартиры и комнаты.

При этом руководитель ведомства добавил, что более полумиллиона человек платить налог на имущество не будут. Например, если пенсионер или другой гражданин из числа льготников имеет в собственности квартиру, дом и гараж, он освобождается от уплаты налога на имущество в полном объеме. Если на него зарегистрировано по несколько таких объектов, льгота при уплате налога предоставляется за один дом, квартиру и гараж по выбору.

Как и в прошлом году, при расчете налога на имущество автоматически применялся вычет в отношении жилья:

для квартиры, части жилого дома налогооблагаемая база уменьшена на величину кадастровой стоимости 20 кв. м площади;

для комнаты, части квартиры – на 10 кв. м общей площади;

для жилого дома – на 50 кв. м общей площади.

Сумма, которую граждане увидят в уведомлении, рассчитана уже с учетом этого вычета.