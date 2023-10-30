Бывшая алтайская журналистка согласилась сняться в продолжении фильма "Вызов"

Анна Кикина отметила, что это не должно мешать основной работе

30 октября 2023, 17:18, ИА Амител

Кадр с трансляции Nasa

Бывшая алтайская журналистка и единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина заявила о том, что она могла бы согласиться на съемки в продолжении фильма "Вызов". Об этом сообщает РИА Новости.

Кикина отметила, что с радостью приняла бы участие в проекте, если бы эта работа сопрягалась с ее основными рабочими обязанностями.

"Но в первую очередь – это моя работа", – добавила Кикина.

Напомним, что ранее Анна Кикина первой из российских космонавтов летала на МСК на корабле Dragon компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску.