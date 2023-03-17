Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала, что ее на Алтае съел медведь

Девушка опровергла распространяемые слухи о своей смерти

17 марта 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшая жена российского исполнителя Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, опровергла слухи о своей смерти. Об этом сообщает "Муз ТВ".

Накануне в СМИ стали появляться сообщения о том, что Горчакова умерла в результате нападения медведя на Алтае. Девушка вышла на связь и прокомментировала эти сообщения.