Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала, что ее на Алтае съел медведь
Девушка опровергла распространяемые слухи о своей смерти
17 марта 2023, 07:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бывшая жена российского исполнителя Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, опровергла слухи о своей смерти. Об этом сообщает "Муз ТВ".
Накануне в СМИ стали появляться сообщения о том, что Горчакова умерла в результате нападения медведя на Алтае. Девушка вышла на связь и прокомментировала эти сообщения.
"Друзья, очень тяжело об этом говорить, но со мной несколько дней назад случилось страшное. Меня на Алтае съел медведь-шатун. Даже не знаю, как сейчас вам это пишу, потому что, по мнению нескольких СМИ, меня уже похоронили", – написала Горчакова.
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