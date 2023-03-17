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Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала, что ее на Алтае съел медведь

Девушка опровергла распространяемые слухи о своей смерти

17 марта 2023, 07:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывшая жена российского исполнителя Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, опровергла слухи о своей смерти. Об этом сообщает "Муз ТВ".

Накануне в СМИ стали появляться сообщения о том, что Горчакова умерла в результате нападения медведя на Алтае. Девушка вышла на связь и прокомментировала эти сообщения.

"Друзья, очень тяжело об этом говорить, но со мной несколько дней назад случилось страшное. Меня на Алтае съел медведь-шатун. Даже не знаю, как сейчас вам это пишу, потому что, по мнению нескольких СМИ, меня уже похоронили", – написала Горчакова.

Комментарии 16

  • ну съел. потом выкакал. все норм
    17 марта, Гость   Ответить
  • и написала
    17 марта, Гость   Ответить
  • Амик, почему нет смайлика рукалицо? вот тут бы он очень пригодился. Добавьте, пожалуйста.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Эдиту Пьеху сьел медведь на Алтае......что-то я запутан совсем
    17 марта, Гость   Ответить
  • Мишка классный на фото)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Старое мясо, прожевать не смог,вот и не съел.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да поди сама ДЕЗу написала. Напомнила о себе , старая кошелка
    17 марта, Гость   Ответить
  • Срыгнул
    17 марта, Гость   Ответить
  • Эдита Пьеха- одна из тех артистов Ленконцерта, которые в открытом письме нападали на лидера "Алисы" Константина Панфилова (Кинчева)... по прошествии многих лет, хочется спросить у этой певицы ртом- а не хочет ли она извиниться за внучка? Не за выдуманное "неуважение к публике", а за вот это чучело на сцене?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Даже если вас съели, у вас 2 выхода.
    17 марта, Гость   Ответить
  • три - еще как в Красной шапочке можно
    17 марта, Гость   Ответить
  • Не, ну съел и съел сабе - это ладно. На здоровье. Хоть не надругался?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Ну съели и съели , что так убиваться-то, щас чай пить будем ... (классный мультик- Семейство Бобберов).
    17 марта, Гость   Ответить
  • она даже не представляет насколько всем плевать жива она или нет , это кто вообще?
    17 марта, Гость   Ответить
  • "Бывшая жена российского исполнителя Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, опровергла слухи о своей смерти. Об этом сообщает "Муз ТВ"." Уважаемые, вы бы хоть прочитать удосужились, речь вообще не про Эдиту Пьеху.... Принцип "Не читал, но одобряю" в действии.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Принцип "Не читал, но одобряю" в действии.-скорее тупойещетупее...обмельчал читатель у амика
    17 марта, Гость   Ответить
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