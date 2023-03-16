Розенбаума выписали из больницы
Музыкант был госпитализирован во время гастролей в Красноярске
16 марта 2023, 10:45, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал "Гитарный клуб"
Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.
Напомним, певец был госпитализирован ранее на этой неделе во время гастролей.
По данным СМИ, исполнитель сам обращался к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Причиной недомогания оказался тромб в ноге, 71-летнего Розенбаума прооперировали.
Как отмечал губернатор Красноярского края Александр Усс, "ситуация была непростая".
15 марта музыкант должен был выйти на сцену в Братске, но выступление отменили. Остальной график остался в силе, отмечает агентство.
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