Музыкант был госпитализирован во время гастролей в Красноярске

16 марта 2023, 10:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал "Гитарный клуб"

Музыканта Александра Розенбаума выписали из больницы в Красноярске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

Напомним, певец был госпитализирован ранее на этой неделе во время гастролей.

По данным СМИ, исполнитель сам обращался к врачам с жалобами на плохое самочувствие. Причиной недомогания оказался тромб в ноге, 71-летнего Розенбаума прооперировали.

Как отмечал губернатор Красноярского края Александр Усс, "ситуация была непростая".

15 марта музыкант должен был выйти на сцену в Братске, но выступление отменили. Остальной график остался в силе, отмечает агентство.