Вдова Василия Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии

Поводом для этого стали долги по коммунальным услугам

05 сентября 2024, 08:01, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Ряд российских актеров и предпринимателей потеряли свою недвижимость в финских городах. Местные власти объяснили это тем, что у них возникли задолженности по коммунальным услугам.

В публикации на Life.ru говорится, что меры, предпринятые властями Хельсинки, затронули актрис Лидию Федосееву-Шукшину и Елену Кондулайнен, а также народного артиста РФ Александра Пашутина. Все они имели недвижимость в населенном пункте Пункахарью.

Журналисты отмечают, что местные коммунальные службы смогли забрать их квартиры в тот момент, когда управляющая компания объявила о своем банкротстве. Из-за особенностей законодательства это привело к конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение об увеличении количества заградительных сооружений на границе с Россией.