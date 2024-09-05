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Вдова Василия Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии

Поводом для этого стали долги по коммунальным услугам

05 сентября 2024, 08:01, ИА Амител

Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282
Ключи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1278282

Ряд российских актеров и предпринимателей потеряли свою недвижимость в финских городах. Местные власти объяснили это тем, что у них возникли задолженности по коммунальным услугам.

В публикации на Life.ru говорится, что меры, предпринятые властями Хельсинки, затронули актрис Лидию Федосееву-Шукшину и Елену Кондулайнен, а также народного артиста РФ Александра Пашутина. Все они имели недвижимость в населенном пункте Пункахарью.

Журналисты отмечают, что местные коммунальные службы смогли забрать их квартиры в тот момент, когда управляющая компания объявила о своем банкротстве. Из-за особенностей законодательства это привело к конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение об увеличении количества заградительных сооружений на границе с Россией. 

Знаменитости

Комментарии 30

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Ничего страшного

08:13:42 05-09-2024

Там погода такая как у нас - так что много не потеряли

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Гость

08:29:54 05-09-2024

Ничего страшного (08:13:42 05-09-2024) Там погода такая как у нас - так что много не потеряли...
Ну да, не вилла на озере Комодо

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Пролетарий

09:13:36 05-09-2024

Гость (08:29:54 05-09-2024) Ну да, не вилла на озере Комодо... Там, кстати, тепло - там можно было бы проводить Пионерские Зорьки

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Пролетарий

09:07:57 05-09-2024

Ничего страшного (08:13:42 05-09-2024) Там погода такая как у нас - так что много не потеряли... Две бывших жены Шукшина минусуют

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ВВП

08:27:37 05-09-2024

Как то давно президент страны сказал "Замучитесь по судам пыль глотать" Не поверили, теперь плачут.

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Гость из будущего

08:30:52 05-09-2024

ВВП (08:27:37 05-09-2024) Как то давно президент страны сказал "Замучитесь по судам пы...
Когда там откроется отель в Геленджике?

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Гость

09:07:50 05-09-2024

Гость из будущего (08:30:52 05-09-2024) Когда там откроется отель в Геленджике? ... Когда оживёт Навальный. Он же это придумал.

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Гость из будущего

09:41:01 05-09-2024

Гость (09:07:50 05-09-2024) Когда оживёт Навальный. Он же это придумал. ...
Про отель как раз не он придумал, смекаешь?

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Пролетарий

09:09:49 05-09-2024

Гость из будущего (08:30:52 05-09-2024) Когда там откроется отель в Геленджике? ... Геленджик не за границей - так что иди укропа поешь, успокойся

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Гость из будущего

09:43:21 05-09-2024

Пролетарий (09:09:49 05-09-2024) Геленджик не за границей - так что иди укропа поешь, успокой...
Картошечка, с укропом и огурчиком, ммм... В Геленджике поди не только 10% получают выше средней ЗП, учитывая тех, кто там дачи строит

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Пролетарий

09:49:35 05-09-2024

Гость из будущего (09:43:21 05-09-2024) Картошечка, с укропом и огурчиком, ммм... В Геленджике п... И что ?
Там и цены больше , учитываю кто там живет и какие у них зарплаты.

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Гость

08:29:58 05-09-2024

Недвижимости за границей должны быть лишены все депутаты, министры, члены правительства, губернаторы, их жены, дети, племянники, брат-сват, любовницы и прочая шелуха. Вот эти санкции народ поддержит.

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Гость

09:45:59 05-09-2024

Гость (08:29:58 05-09-2024) Недвижимости за границей должны быть лишены все депутаты, ми... Да они всех лишат со временем и выкинут из своих стран, многие почему то верят что у них есть какие то права человек, а по сути за границей все эти европейцы всю жизнь были грабителями слабых. Пусть теперь плачут судят, их еще много лет назад предупреждали перестаньте деньги заграницу выводить, ну вот может теперь поймут.

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Бдыщ!!!

08:48:23 05-09-2024

Нам от этого ни тепло ни холодно

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Гость

09:10:47 05-09-2024

Финны хитрые, сначала запретили россиянам платежи/переводы, возникли долги по коммуналке, а следом и недвижимость отжали.

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Гость

15:30:48 05-09-2024

Гость (09:10:47 05-09-2024) Финны хитрые, сначала запретили россиянам платежи/переводы, ... Эх, не довёл Сталин дело до конца. Лучше бы не начинал, из Лиги Наций исключили, а отвоевал только часть территории, не всю. Теперь россиянам проблемы.

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Гость

15:56:33 05-09-2024

Гость (15:30:48 05-09-2024) Эх, не довёл Сталин дело до конца. Лучше бы не начинал, из Л... "Чухонию" дедушка Ленин на вольные хлеба отпустил, она вся под нашей короной была.

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Гость

18:36:44 05-09-2024

Гость (15:56:33 05-09-2024) "Чухонию" дедушка Ленин на вольные хлеба отпустил, она вся п... Вот-вот, "Ленин" пятнистый всех на вольные хлеба отпустил, кто под нашей короной был, теперь расхлёбываем

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Гость

09:28:39 05-09-2024

Хорошая новость

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Мусик

09:32:58 05-09-2024

Гость (09:28:39 05-09-2024) Хорошая новость... злой вы и кю!
в домах-то наверняка много еще чего ценного было - шапки бобровые, польты драповые, куртки кожаные, видаки. и все нажиты непосильным трудом!

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Пролетарий

09:35:40 05-09-2024

Гость (09:28:39 05-09-2024) Хорошая новость... Я бы даже сказал чудова новина - верно ведь, БРАТ?

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Гость

11:10:00 05-09-2024

бывшая Барри Алибасова

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Гость

11:15:20 05-09-2024

Артисты не являются чиновниками, они заработали на недвижимость своим трудом, и ни у кого ничего не крали. Поэтому ваша реакция радости от этой новости сродни реакции нищеброда на то, что богатый заболел. А недвижку эту чухонцы отмели по беспределу. Согласно кривого финско-чухонского законодательства собственником МКД является УК, а люди являются лишь владельцами акций этой УК. Обанкротили УК и акции российских актёров превратились в пыль.

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умный

12:08:38 05-09-2024

это даже хорошо. Ей надо записать точно сколько это стоило и удваивать каждый месяц. Потом когда финляндимю разгромят она долг дворцом с тремя гектарами парка возьмет либо золотом из хранилища любого финского банка
второй вариант более быстрый. Найти где финляндия имеет собственность в России. Например здания посольств в Москве в центре. И подать в суд. Пусть пустят с молотка эти посольства и отдадут деньги либо часть этих помещений ей в собственность

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Гость

12:43:21 05-09-2024

все правильно, сначала начинается грабеж чужих... почему-то не жалко дураков, которые до сих пор приобретают недвижимость за границами. и поделом...

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Гость

13:12:46 05-09-2024

Гость (12:43:21 05-09-2024) все правильно, сначала начинается грабеж чужих... почему-то ... Могу ошибаться, но эту недвижимость ей, кажется, подарили, не помню, кто....

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Элен без ребят

20:51:32 05-09-2024

загуглила. оказалось симпатичное местечко это Пункахарью.

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Гость

21:00:45 05-09-2024

Какая она " вдова Шукшина" это веселая вдова она после него вроде еще 4 раза официально замуж выходила.

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Наталия

02:06:22 06-09-2024

Ничуть не жалко таких людей. У себя в стране приобретай. Э

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Ы

11:07:11 07-09-2024

Кто это и зачем это знать?

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