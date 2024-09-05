Вдова Василия Шукшина лишилась недвижимости в Финляндии
Поводом для этого стали долги по коммунальным услугам
05 сентября 2024, 08:01, ИА Амител
Ряд российских актеров и предпринимателей потеряли свою недвижимость в финских городах. Местные власти объяснили это тем, что у них возникли задолженности по коммунальным услугам.
В публикации на Life.ru говорится, что меры, предпринятые властями Хельсинки, затронули актрис Лидию Федосееву-Шукшину и Елену Кондулайнен, а также народного артиста РФ Александра Пашутина. Все они имели недвижимость в населенном пункте Пункахарью.
Журналисты отмечают, что местные коммунальные службы смогли забрать их квартиры в тот момент, когда управляющая компания объявила о своем банкротстве. Из-за особенностей законодательства это привело к конфискации имущества.
Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение об увеличении количества заградительных сооружений на границе с Россией.
08:13:42 05-09-2024
Там погода такая как у нас - так что много не потеряли
08:29:54 05-09-2024
Ничего страшного (08:13:42 05-09-2024) Там погода такая как у нас - так что много не потеряли...
Ну да, не вилла на озере Комодо
09:13:36 05-09-2024
Гость (08:29:54 05-09-2024) Ну да, не вилла на озере Комодо... Там, кстати, тепло - там можно было бы проводить Пионерские Зорьки
09:07:57 05-09-2024
Ничего страшного (08:13:42 05-09-2024) Там погода такая как у нас - так что много не потеряли... Две бывших жены Шукшина минусуют
08:27:37 05-09-2024
Как то давно президент страны сказал "Замучитесь по судам пыль глотать" Не поверили, теперь плачут.
08:30:52 05-09-2024
ВВП (08:27:37 05-09-2024) Как то давно президент страны сказал "Замучитесь по судам пы...
Когда там откроется отель в Геленджике?
09:07:50 05-09-2024
Гость из будущего (08:30:52 05-09-2024) Когда там откроется отель в Геленджике? ... Когда оживёт Навальный. Он же это придумал.
09:41:01 05-09-2024
Гость (09:07:50 05-09-2024) Когда оживёт Навальный. Он же это придумал. ...
Про отель как раз не он придумал, смекаешь?
09:09:49 05-09-2024
Гость из будущего (08:30:52 05-09-2024) Когда там откроется отель в Геленджике? ... Геленджик не за границей - так что иди укропа поешь, успокойся
09:43:21 05-09-2024
Пролетарий (09:09:49 05-09-2024) Геленджик не за границей - так что иди укропа поешь, успокой...
Картошечка, с укропом и огурчиком, ммм... В Геленджике поди не только 10% получают выше средней ЗП, учитывая тех, кто там дачи строит
09:49:35 05-09-2024
Гость из будущего (09:43:21 05-09-2024) Картошечка, с укропом и огурчиком, ммм... В Геленджике п... И что ?
Там и цены больше , учитываю кто там живет и какие у них зарплаты.
08:29:58 05-09-2024
Недвижимости за границей должны быть лишены все депутаты, министры, члены правительства, губернаторы, их жены, дети, племянники, брат-сват, любовницы и прочая шелуха. Вот эти санкции народ поддержит.
09:45:59 05-09-2024
Гость (08:29:58 05-09-2024) Недвижимости за границей должны быть лишены все депутаты, ми... Да они всех лишат со временем и выкинут из своих стран, многие почему то верят что у них есть какие то права человек, а по сути за границей все эти европейцы всю жизнь были грабителями слабых. Пусть теперь плачут судят, их еще много лет назад предупреждали перестаньте деньги заграницу выводить, ну вот может теперь поймут.
08:48:23 05-09-2024
Нам от этого ни тепло ни холодно
09:10:47 05-09-2024
Финны хитрые, сначала запретили россиянам платежи/переводы, возникли долги по коммуналке, а следом и недвижимость отжали.
15:30:48 05-09-2024
Гость (09:10:47 05-09-2024) Финны хитрые, сначала запретили россиянам платежи/переводы, ... Эх, не довёл Сталин дело до конца. Лучше бы не начинал, из Лиги Наций исключили, а отвоевал только часть территории, не всю. Теперь россиянам проблемы.
15:56:33 05-09-2024
Гость (15:30:48 05-09-2024) Эх, не довёл Сталин дело до конца. Лучше бы не начинал, из Л... "Чухонию" дедушка Ленин на вольные хлеба отпустил, она вся под нашей короной была.
18:36:44 05-09-2024
Гость (15:56:33 05-09-2024) "Чухонию" дедушка Ленин на вольные хлеба отпустил, она вся п... Вот-вот, "Ленин" пятнистый всех на вольные хлеба отпустил, кто под нашей короной был, теперь расхлёбываем
09:28:39 05-09-2024
Хорошая новость
09:32:58 05-09-2024
Гость (09:28:39 05-09-2024) Хорошая новость... злой вы и кю!
в домах-то наверняка много еще чего ценного было - шапки бобровые, польты драповые, куртки кожаные, видаки. и все нажиты непосильным трудом!
09:35:40 05-09-2024
Гость (09:28:39 05-09-2024) Хорошая новость... Я бы даже сказал чудова новина - верно ведь, БРАТ?
11:10:00 05-09-2024
бывшая Барри Алибасова
11:15:20 05-09-2024
Артисты не являются чиновниками, они заработали на недвижимость своим трудом, и ни у кого ничего не крали. Поэтому ваша реакция радости от этой новости сродни реакции нищеброда на то, что богатый заболел. А недвижку эту чухонцы отмели по беспределу. Согласно кривого финско-чухонского законодательства собственником МКД является УК, а люди являются лишь владельцами акций этой УК. Обанкротили УК и акции российских актёров превратились в пыль.
12:08:38 05-09-2024
это даже хорошо. Ей надо записать точно сколько это стоило и удваивать каждый месяц. Потом когда финляндимю разгромят она долг дворцом с тремя гектарами парка возьмет либо золотом из хранилища любого финского банка
второй вариант более быстрый. Найти где финляндия имеет собственность в России. Например здания посольств в Москве в центре. И подать в суд. Пусть пустят с молотка эти посольства и отдадут деньги либо часть этих помещений ей в собственность
12:43:21 05-09-2024
все правильно, сначала начинается грабеж чужих... почему-то не жалко дураков, которые до сих пор приобретают недвижимость за границами. и поделом...
13:12:46 05-09-2024
Гость (12:43:21 05-09-2024) все правильно, сначала начинается грабеж чужих... почему-то ... Могу ошибаться, но эту недвижимость ей, кажется, подарили, не помню, кто....
20:51:32 05-09-2024
загуглила. оказалось симпатичное местечко это Пункахарью.
21:00:45 05-09-2024
Какая она " вдова Шукшина" это веселая вдова она после него вроде еще 4 раза официально замуж выходила.
02:06:22 06-09-2024
Ничуть не жалко таких людей. У себя в стране приобретай. Э
11:07:11 07-09-2024
Кто это и зачем это знать?