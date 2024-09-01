СМИ: Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике

Актер две недели провел в больнице

01 сентября 2024, 15:45, ИА Амител

Евгений Миронов / Кадр из фильма "По этапу"

Актер Евгений Миронов недавно перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Mash.

Летом он обратился в нейрохирургическое отделение с жалобами на боли в шее, которые отдавали в левую руку. В результате обследования у него обнаружили межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска.

Актеру провели операцию: удалили пораженные участки и установили имплант. Он провел в больнице две недели. Сейчас Евгений Витальевич проходит реабилитацию. Врачи запретили ему вертикальные нагрузки в течение двух месяцев и прописали ежедневные тренировки для укрепления мышечного корсета.

В прошлом году на церемонии "Золотой орел" Миронов рассказал, что его болезнь – это наказание свыше за роль епископа в фильме "Сердце Пармы". Проблемы с позвоночником и онемение руки начались после того, как он застудил спину в поезде. Актер посчитал это расплатой за свою актерскую смелость.