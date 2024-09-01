СМИ: Евгению Миронову сделали операцию на позвоночнике
Актер две недели провел в больнице
01 сентября 2024, 15:45, ИА Амител
Актер Евгений Миронов недавно перенес операцию на позвоночнике. Об этом сообщает Mash.
Летом он обратился в нейрохирургическое отделение с жалобами на боли в шее, которые отдавали в левую руку. В результате обследования у него обнаружили межпозвонковый стеноз, дисфункцию шейного отдела и грыжу диска.
Актеру провели операцию: удалили пораженные участки и установили имплант. Он провел в больнице две недели. Сейчас Евгений Витальевич проходит реабилитацию. Врачи запретили ему вертикальные нагрузки в течение двух месяцев и прописали ежедневные тренировки для укрепления мышечного корсета.
В прошлом году на церемонии "Золотой орел" Миронов рассказал, что его болезнь – это наказание свыше за роль епископа в фильме "Сердце Пармы". Проблемы с позвоночником и онемение руки начались после того, как он застудил спину в поезде. Актер посчитал это расплатой за свою актерскую смелость.
16:38:12 01-09-2024
выздоровления
16:38:49 01-09-2024
Эх Женя Женя. Талантливейший человек. Лучший из актеров всех времен. Деньги скорее всего с него решили выкачать. Здоровья человеку. Я 25 лет назад отказался от такой операции. Сегодня мне исполнился 51 год . Не жалею что отказался.
00:23:46 02-09-2024
Застудил спину - наказание свыше? Не думаю.
19:16:29 02-09-2024
приезжает пусть к нам в "территорию здоровья" - отличный комплекс