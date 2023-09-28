Бывшего министра Нагорного Карабаха обвинили в спонсировании терроризма
Рубена Варданяна заключили под стражу
28 сентября 2023, 15:25, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывшего министра Нагорного Карабаха Армена Варданяна задержали по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджанской Республики.
Сообщается, что Варданяна обвиняют также в создании вооруженных формирований на территории Азербайджана и за незаконное пересечение границы.
В феврале 2023 года Рубен Варданян ушел с должности, занимаемой в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года республика перестанет существовать.
15:31:08 28-09-2023
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