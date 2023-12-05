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Бывшего ректора одного из бийских вузов осудят за превышение полномочий

Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей

05 декабря 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывший ректор одного из бийских вузов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в региональном СК.

"С 2021 по 2022 год должностное лицо, используя свое служебное положение, истребовало от пятерых своих подчиненных принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве выплат стимулирующего характера", – рассказали следователи.

Сумма причиненного ущерба превысила 1,7 млн рублей.

Несмотря на то, что обвиняемая мешала следствию, доказательств собрали достаточно для передачи дела в суд. На имущество обвиняемой наложили арест на сумму более 3 миллионов рублей. 

Бийск Происшествия

Комментарии 1

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Гость

13:33:59 06-12-2023

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