Бывшего ректора одного из бийских вузов осудят за превышение полномочий
Сумма ущерба превысила 1,7 млн рублей
05 декабря 2023, 19:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывший ректор одного из бийских вузов предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в региональном СК.
"С 2021 по 2022 год должностное лицо, используя свое служебное положение, истребовало от пятерых своих подчиненных принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве выплат стимулирующего характера", – рассказали следователи.
Сумма причиненного ущерба превысила 1,7 млн рублей.
Несмотря на то, что обвиняемая мешала следствию, доказательств собрали достаточно для передачи дела в суд. На имущество обвиняемой наложили арест на сумму более 3 миллионов рублей.
13:33:59 06-12-2023
Мокрецова стала последним гвоздем закалачивающимся в крышку гроба АГГПУ.