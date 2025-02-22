Бывшего участника Comedy Club Антона Лирника признали иноагентом
Он распространял фейки о российской политике и выступал против СВО
22 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Антон Лирник / Кадр из видео: Comedy Club / ТНТ
Бывший резидент Comedy Club, участник "Дуэта имени Чехова" Антон Лирник получил в России статус иноагента, сообщили в Минюсте.
По данным ведомства, украинский шоумен участвовал в создании сообщений и материалов других иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.
Помимо 48-летнего Лирника, Минюст РФ признал иноагентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также блогера Рустема Адагамова и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.
09:20:27 22-02-2025
Странно когда гражданин Украины против СВО. Ведь это всё для их блага
09:23:17 22-02-2025
А Андрей Молочный молчал?
10:19:32 22-02-2025
Кругом враги🧐
12:46:48 22-02-2025
Сергей (10:19:32 22-02-2025) Кругом враги🧐... Только в одной стороне
12:33:35 22-02-2025
Камедишников нужно было еще лет 15 назад записать в иноагенты, иные враги меньше вреда обществу приносят нежели эти "комедианты"
21:52:13 22-02-2025
Странно что еще не весь ККК не определили в инагенты.