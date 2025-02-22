Бывшего участника Comedy Club Антона Лирника признали иноагентом

Он распространял фейки о российской политике и выступал против СВО

22 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Антон Лирник / Кадр из видео: Comedy Club / ТНТ

Бывший резидент Comedy Club, участник "Дуэта имени Чехова" Антон Лирник получил в России статус иноагента, сообщили в Минюсте.

По данным ведомства, украинский шоумен участвовал в создании сообщений и материалов других иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Помимо 48-летнего Лирника, Минюст РФ признал иноагентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также блогера Рустема Адагамова и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.