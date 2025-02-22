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Бывшего участника Comedy Club Антона Лирника признали иноагентом

Он распространял фейки о российской политике и выступал против СВО

22 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Антон Лирник / Кадр из видео: Comedy Club / ТНТ
Антон Лирник / Кадр из видео: Comedy Club / ТНТ

Бывший резидент Comedy Club, участник "Дуэта имени Чехова" Антон Лирник получил в России статус иноагента, сообщили в Минюсте.

По данным ведомства, украинский шоумен участвовал в создании сообщений и материалов других иностранных агентов, выступал против СВО и распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.

Помимо 48-летнего Лирника, Минюст РФ признал иноагентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, а также блогера Рустема Адагамова и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

культура иноагенты

Комментарии 6

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Гость

09:20:27 22-02-2025

Странно когда гражданин Украины против СВО. Ведь это всё для их блага

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Гость

09:23:17 22-02-2025

А Андрей Молочный молчал?

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Сергей

10:19:32 22-02-2025

Кругом враги🧐

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Гость

12:46:48 22-02-2025

Сергей (10:19:32 22-02-2025) Кругом враги🧐... Только в одной стороне

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Гость

12:33:35 22-02-2025

Камедишников нужно было еще лет 15 назад записать в иноагенты, иные враги меньше вреда обществу приносят нежели эти "комедианты"

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Гость

21:52:13 22-02-2025

Странно что еще не весь ККК не определили в инагенты.

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