Очищение эфира. Будут ли закрыты легендарные "Радио Свобода"* и "Голос Америки"**?

Старейшие СМИ пережили холодную войну, но переживут ли идеологический поворот?

13 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Газеты / Фото: unsplash.com / Go to AbsolutVision's profile AbsolutVision

Администрация Дональда Трампа продолжает крушить элементы уходящей эпохи – недавно назначенный президентом на пост руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск предложить закрыть радиостанции "Голос Америки"** и "Радио Свобода"*. После недавней приостановки работы Агентства США по международному развитию (USAID) этот шаг не выглядит невероятным.

В причинах возможного прекращения деятельности радиостанций, их роли в истории и современной политике попытался разобраться amic.ru.

"Пережиток прошлого"

Обсуждение судьбы двух некогда популярных радиостанций затеял в сети Х бывший глава Национальной разведки США Ричард Гренелл, ныне спецпосланник президента США по особым поручениям. Он назвал станции "пережитком прошлого", финансируемым из американского бюджета:

"Радио Свободная Европа"*** и "Голос Америки"** – это средства массовой информации, за которые платят американские налогоплательщики. Это принадлежащие государству СМИ. В них работает много активистов из числа крайне левых. Я работал с этими журналистами на протяжении десятилетий. Это пережиток прошлого. Нам не нужны оплачиваемые государством СМИ".

Маск живо отреагировал на пост Гренелла, высказав мысль, что обе конторы стоит прикрыть, поскольку их "больше никто не слушает". По его мнению, радиостанции смахивают на "сумасшедших левых радикалов, которые разговаривают сами с собой". Более того, эти разговоры "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".

Судя по всему, в стенах радиостанций призыв главы DOGE вызвал панику, поскольку русские редакции "Голоса" и "Свободы" обошли его молчанием, хотя в былые годы практически любые новости, касавшиеся их будущего, финансирования, и даже критические высказывания чиновников выносились на первый план.

Политолог, философ, американист Борис Межуев считает, что дело здесь не в экономии денег налогоплательщиков или их нерациональном использовании:

"В плане расходов эти станции не слишком отличаются от других американских структур. И даже возможная коррупция тут тоже роли не играет. Просто меняется сама американская империя. И та же "Радио Свобода"* исторически не готова следовать новому идеологическому повороту США, происходящему на наших глазах. Учитывая, как легко этот поворот происходит, логично предположить, что намечался он довольно давно", – поделился он своей точкой зрения с amic.ru.

"Деньги с неба не падают"

Между тем инициативу Илона Маска поддержали некоторые политики и политологи других стран, в частности – президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Дональд Трамп и Илон Маск – они оба миллиардеры. Они прекрасно понимают, что деньги с неба не падают. Они хотят прекратить бессмысленную трату денег американцев", – заявил он в интервью агентству "Кабар".

Свое одобрение высказал и грузинский политолог Гия Абашидзе, заявивший в интервью агентству Report, что обе станции в последние годы занимались в его республике подрывной деятельностью. Он нашел поразительно схожими материалы этих радиостанций и высказывания радикальных оппозиционеров Грузии.

А вот проживающий в Эстонии музыкальный критик Артемий Троицкий**, который до недавнего времени вел музыкальную передачу на "Свободе", назвал в интервью русской редакции литовского телевидения высказывания Маска "неверными и несправедливыми".

Он также считает, что обе радиостанции все-таки сохранятся:

"То, что бюджет сократят, это несомненно, его уже сократили, причем еще при администрации Байдена. Скорее всего, этот процесс будет продолжен, но не думаю, что он завершится полным закрытием этих станций".

Кстати, обе радиостанции финансируются Конгрессом США через правительственное Агентство по глобальным медиа (USAGM), бюджет которого, судя по всему, будет существенно урезан в ближайшее время.

Эпоха "идейного разложения"

Как бы то ни было, дискуссия вокруг некогда популярных радиостанций подводит черту под их деятельностью, по крайней мере, в прежнем значении. В период холодной войны эти СМИ (как и радиостанции других западных стран) в нашей стране для одних воспринимались как возможность ознакомиться с несоветской точкой зрения на происходящее, для других они являлись "информационным лучом света в царстве советской пропаганды", для третьих – "подрывными радиоголосами".

Привлекало зарубежное радио и молодых людей – музыкальные передачи на Би-Би-Си, "Голоса Америки" и других станциях (на "Свободе" они в ту пору почему-то выходили нерегулярно) широко слушались, записывались на магнитофоны и распространялись в кругу друзей. Интересно, что советская власть, по большому счету, смотрела на это увлечение молодых людей сквозь пальцы. Во всяком случае среди тогдашних диссидентов не было ни одного, кто бы получил срок или серьезное административное взыскание за прослушивание таких передач. Максимум, что могло произойти, – непродолжительная беседа с участковым или журналистом-пропагандистом местной газеты.

Советское руководство регулярно пыталось вести борьбу с радиостанциями различными методами и на различных уровнях. Для массового читателя, зрителя и слушателя регулярно выпускались статьи в газетах и журналах, книги, радио- и телепередачи, разоблачавшие деятельность станций. Более того, в 1984 году на экраны вышел даже фильм "Канкан в английском парке", в котором снимались такие знаменитости, как Александр Пороховщиков, Евгения Ханаева, Валентин Никулин и другие.

Правда, больших успехов эта контрпропаганда не приносила. Более того, у некоторых советских граждан, узнавших из статей или книг мизерные подробности "идейно разлагающего" вещания, возникало желание лучше ознакомиться с "враждебной пропагандой". В трудовых коллективах, очередях и домашних посиделках люди не только обсуждали текущие заботы, прочитанные книги и новые фильмы, но изредка делились содержанием прослушанных западных радиопрограмм. Причем делали это не особенно таясь, "идеологические надзиратели", присутствовавшие на многих госпредприятиях, ничего поделать не могли, поэтому чаще всего никаких контрмер не предпринимали.

Борис Межуев напоминает, что тогдашнее влияние западных радиостанций, особенно "Свободы", во многом можно объяснить, что там работали бывшие советские граждане, знавшие жизнь общества и вполне понимавшие, как нужно строить информационную работу:

"Был такой известный у нас американский певец Дин Рид, покончивший с собой в 1986 году. Так вот, радиостанция "Свобода" – это был такой своего рода коллективный Дин Рид, только обращенный в нашу сторону. Это были люди, ушедшие на Запад и присоединившиеся к крестовому походу против нашей страны".

От "мягкой силы" не откажутся

Политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов уверен, что никакого закрытия радиостанций не будет.

"Как не закроется и USAID. Будет перераспределение финансовых потоков, реорганизация, возможно, даже смена названия. Но суть останется прежней, потому что все эти структуры на протяжении многих десятилетий работают на продвижение мягкой силы Соединенных Штатов по всему миру, и отказываться от этого инструмента было бы глупо", – пояснил он amic.ru.

Родионов считает, что громкие заявления не стоит принимать всерьез:

"Может произойти смена кадров. Уберут сторонников демократов, наиболее отмороженных людей, вызывавших раздражение, но суть от этого не поменяется. Могут пойти еще на какие-то косметические изменения, но сами инструменты, на протяжении многих лет доказавшие свою эффективность, останутся".

Конечно, в годы холодной войны обе радиостанции являлись проводниками интересов американской империи в различных уголках мира и происходящее с ними сегодня не означает краха этой империи, отмечает Борис Межуев:

"США перестают быть либеральной империей, поэтому вся имеющаяся инфраструктура, в том числе информационная, должна измениться, может, даже частично уничтожена. И это очень глубокий процесс, который не закончится на Трампе. Возможно, позднее появится какая-то другая радиостанция, в том числе с трансляцией на Россию, но там будут работать совершенно другие люди, с другими ценностями, от которых станут требовать чего-то совсем другого".

По мнению собеседника, происходящая трансформация вызвана резким поправением идеологической линии Запада:

"Не исключено, что мы еще услышим, как на Западе скажут, что Гитлер, конечно, был ужасен и по заслугам получил, но вот, скажем, Муссолини все-таки не совсем такой уж плохой политический деятель, или, скажем, Франко не такой уж совсем ужасный был. Поэтому многие идеологические инструменты, включая ту же "Свободу", под это не подойдут".

Конечно, значение радиовещания сегодня уже не то, что было в период холодной войны, однако отказываться от него не будут, уверен Дмитрий Родионов:

"Да, человек сегодня может найти любую информацию, ознакомиться с любой точкой зрения с помощью интернета. Но большинство людей, как за рубежом, так и в России, довольно аполитичны. Большинство не станет искать в том же Telegram то, чего не увидит по ТВ, не прочтет в газете или не услышит по радио. Эти три инструмента будут популярны еще очень долго, поэтому их будут использовать в идеологической борьбе".

* Признана иноагентом, а юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL – нежелательной организацией в России

** Признан в России иноагентом

*** Организация, чья деятельность признана нежелательной в России