Почему затягивается суд над барнаульским таксистом, по чьей вине погибла семья

Многие до сих пор помнят жуткое ДТП на Павловском тракте с участием такси

10 апреля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: vk.com/incident22, t.me/vkurse22

Год назад в Барнауле случилась страшная авария с участием такси, в которой погибли молодая женщина и её 6-летний сын. Ещё один ребенок выжил, но стал инвалидом. Виновником ДТП следствие считает водителя такси, который перевозил семью. И, как выяснилось, лихачил за рулём. Суд над ним продолжается почти год, причём дело передали уже второму судье. Родственники погибших говорят, что их не хотят пускать на заседания, и уверены, что процесс искусственно затягивается, чтобы виновник трагедии отсидел меньший срок. Обвиняемому грозит до семи лет, его несколько месяцев назад уже выпустили из СИЗО и он находится дома. Подробности истории – в материале amic.ru.

"Играл в шашечки"

В марте 2022 года на Павловском тракте в районе пересечения с Фурманова произошло ДТП, здесь столкнулись сразу пять автомобилей. Погибли женщина и её шестилетний сын, четырёхлетний ребёнок получил тяжёлые травмы. Семья ехала в автомобиле Hyundai Solaris, на борту которого был логотип такси "Максим". После аварии агрегатор такси заверил, что в момент ДТП автомобиль не исполнял заказ.

Авария случилась вечером в пятницу, в самый час пик, когда люди возвращались с работы. Многие воочию видели страшное ДТП, большое количество видео и фото появилось в считанные минуты после происшествия в соцсетях.

Согласно официальной версии, 29-летний водитель такси, перестаиваясь на большой скорости, задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречку. Там Hyundai столкнулся ещё с тремя авто. В итоге такси и Lada Largus съехали в кювет, остальные участники аварии остались стоять на дороге.

"Перед носом у меня случилось, сам чуть не попал в мясорубку. Двоих пацанов выкинуло с машины, один пришёл в сознание, его в “крузак” положили, а второй – пульс маленький был. Скорую вызвал, минут через 3-5 приехала. Женщину сбили и переехали", – написал в группе "Инцидент Барнаул" во "ВКонтакте" один из свидетелей.

По словам очевидцев и судя по камерам видеонаблюдения, таксист на протяжении всего пути совершал опасные манёвры, подрезал других участников движения, проще говоря, "играл в шашечки". Всё это привело к печальному финалу. В тот же день водителя Hyundai Фирдавса Умарова задержали и предъявили ему обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Позднее мужчину отправили в СИЗО. Следствие продолжалась почти четыре месяца и конце июля 2022 года материалы наконец передали в Железнодорожный суд.

Почти мистические совпадения

Татьяна с детьми в тот день вообще никуда не должна была ехать, рассказывает мама погибшей женщины, Ольга Матвеева. По её словам, 18 марта 2022 года вообще произошло очень много странного. Например, в гости на день рождения неожиданно пригласил дядя, который обычно отмечал праздник в очень узком семейном кругу.

"Дочь и внуки не должны были никуда ехать. Но потом их неожиданно позвал на день рождения дядя, мой брат. Это было уже под вечер. Таня с детьми села в маршрутку, но перепутала номер. Вместо № 78 они поехали на № 76. В итоге старший внук вспомнил, что нужен другой автобус. Они вылезли и стали заказывать такси, машина долго не приезжала, никто не брал заказ. После этого Таня стала звонить подругам, и те сумели вызвать такси", – вспоминает события того дня собеседница.

По словам матери погибшей, её дочь и внуки сели втроём на заднее сиденье автомобиля. Пристёгнут был только младший. Благодаря этому мальчик выжил. Женщина и старший ребёнок от удара вылетели из машины через стекло. Смерть наступила почти мгновенно. По данным источника amic.ru, в момент столкновения скорость автомобиля могла превышать 90 км/ч.

В тот день Ольга Матвеева также поехала на день рождения к родственнику, но добиралась самостоятельно. Собеседница вспоминает, что всё время была на связи с дочерью и внуками: она знала, что те перепутали автобус, потом долго не могли взять такси. Последнее сообщение получили уже из автомобиля: "Мама, мы сели, едем".

"Прошло, наверное, минут 30, а их всё нет, на сообщения не отвечают. Мы начали волноваться: может, случилось что-то с детьми? Или передумали и решили вернуться домой? Позвонила зятю, но он ответил, что никто не возвращался. Тогда Женя полез в телефон и увидел в новостях кадры с места ДТП. Как он был одет, так прям в этом и сорвался", – рассказала собеседница.

Женщина добавила, что её зять нашёл на месте аварии уцелевшую варежку одного из сыновей, и несколько месяцев он не расставался с ней ни на минуту. По её словам, моральное состояние мужчины долгое время вызывало опасения: "Мы всерьёз опасались за его жизнь".

Грубая ошибка

Дело, как показалось матери погибшей Татьяны, расследовали очень долго, хотя всё было очевидно. Только через четыре месяца после аварии к нему приступил суд. Но как выяснилось впоследствии, в деле допустили ошибку, которую пропустили почему-то все – следствие, прокуратура, адвокат, говорит Ольга Матвеева.

Изначально это дело отдали судье Ксении Басаргиной. С августа до начала октября прошло около 10 заседаний, стороны уже подошли к прениям, как оказалось, что в материалах содержится грубая ошибка. Пострадавший мальчик упоминался в начале документа, но его не было в заключительной части, что является грубым процессуальным нарушением. В итоге судья вынуждена была вернуть дело прокуратуре для исправления недочётов. После этого материалы снова поступили в Железнодорожный суд. Но, согласно закону, рассмотрение началось с самого начала и другим судьёй – Дмитрием Огневым.

Повторно процесс стартовал в ноябре 2022 года и продолжается до сих пор. На данный момент прошло уже около 20 заседаний, ближайшее состоится 17 апреля. По данным amic.ru, стороны перейдут к прениям сторон, где прокуратура запросит наказание для таксиста. Затем ожидается последнее слово обвиняемого и приговор. Скорее всего, точка будет поставлена в конце апреля – начале мая.

Адвокат Максим Митин подтвердил amic.ru, что затягивание дела связано с невнимательностью, допущенной всеми участниками процесса: "Я не снимаю вину в том числе и с себя, такое, к сожалению, бывает".

Всё равно бы не простила

Ольга Матвеева вспоминает, что их с мужем уже несколько раз не пускали на судебные заседания.

"Доходило даже до скандала. Один раз нас провели только после звонка нашего адвоката, он попросил тихонько сесть в сторонке и никак не проявлять эмоций. При этом родственников этого водителя пускали на процесс вообще без проблем. Почему мы, бабушка и дедушка, оставшиеся без дочери и внука, вдруг не были признаны пострадавшими, а им стал только мой зять Евгений? Мне потом адвокат стал объяснять, что вроде как судье (Ксении Басаргиной, – прим. ред.) не приятны все эти проявления эмоций с нашей стороны, поэтому она против нашего присутствия. Потом дело передали другому судье, но и там всё продвигается очень медленно. Или взять работу следствия с прокуратурой, которые несколько месяцев не замечали, что в материалах дела нет моего пострадавшего внука", – рассказала она.

При этом обвиняемый ни разу даже не пытался принести хоть какие-то извинения семье погибших и ребёнку, который по его вине стал инвалидом. Более того, по словам Ольги Матвеевой, ни она, ни её супруг не признаны потерпевшими. На заседания суда их не хотят пускать и приходится прорываться с боем.

"Меня задевает равнодушие. Никто нам даже не попытался принести извинения, ни сам обвиняемый, ни его родители, которые тоже ходят на суд. Они просто сидели и молча смотрели на меня. Даже его мать не смогла сделать это за сына. Я бы всё равно не простила, наверное, но на душе стало бы хоть чуточку легче. И, кстати, родителям обвиняемого никто не запрещает посещать заседания, в отличие от нас", – делится своими переживаниями женщина.

Дольше в СИЗО находиться не мог

Также Ольга Матвеева недоумевает, почему адвокат Максим Митин (его нанял зять по совету следователя, – прим. ред.), не сообщил, что обвиняемого выпустили из СИЗО и он уже несколько месяцев находится дома. Об этом она узнала совершенно случайно.

Водителя такси действительно выпустили из изолятора, но он пробыл в СИЗО максимально возможный срок для той статьи УК, по которой его обвиняют, пояснил amic.ru Митин. Более того, говорит адвокат, обвиняемый даже просил и дальше оставить его в СИЗО, но суд, естественно, на это не пошёл. Сейчас Умарову выбрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия, по сути, это очень похоже на домашний арест, уточнил защитник.

Адвокат сообщил, что сам таксист вину до конца не признаёт и считает, что виновником ДТП стал другой участник аварии – водитель Audi, с которым он первоначально столкнулся. В то же время Умаров согласен с тем, что превышал скорость и не убедился, пристёгнуты ли его пассажиры.

Мать погибшей Татьяны признаёт, что она очень далека от судопроизводства и юридических тонкостей, но не понимает, почему суд не поставит точку по этому уголовному делу.

"Понимаете, нас с самого начала убедил следователь, что всё сделает максимально качественно, чтобы избежать ненужных хлопот. Именно он и посоветовал зятю Евгению этого адвоката Митина. Но как выяснилось, он ничем нам не помогает, дело постоянно затягивается", – подчеркнула женщина.

Обменяла бы приговор на здоровье внука

Ольга Матвеева говорит, что ждёт от суда справедливого приговора.

"Если раньше бы меня спросили про наказание, я бы не стала говорить про максимальное, но сейчас только так. Да, я знаю, что самый большой срок по статье – это семь лет, но таков закон, тут ничего не поделаешь. А вообще, если бы моему внуку вернулась чувствительность ног и всё восстановилось, пусть бы этот водитель и уезжал к себе на родину, у меня нет цели его наказать во что бы то ни стало. Бог ему судья, но я не понимаю, как он может спокойно жить с таким грузом на душе", – женщина прерывает свою речь из-за нахлынувших воспоминаний и, извинившись, достаёт платок.

По словам собеседницы, очень тяжело утрату перенёс супруг Татьяны.

"Зять несколько месяцев был сам не свой, нам было страшно за его жизнь. Он вот только недавно вернулся на работу. Хочу выразить благодарность его коллегам – они ждали, постоянно навещали, заботились, он на заводе на хорошем счету был всегда. Нам также помогала и соцзащита с реабилитацией для внука, мои коллеги с работы откликнулись и многие неравнодушные люди. Большое им всем спасибо!" – рассказала Матвеева.

Попросил у Деда Мороза новые ноги

Сейчас младший внук Ольги Матвеевой проходит реабилитацию, но врачи пока не дают никаких гарантий и обещаний. "Он сильный у меня, они оба вместе со старшим братом занимались борьбой, как говорил тренер, подавали надежды", – женщина показывает снимки счастливых внуков и снова прерывает разговор.

"Несколько месяцев назад, под Новый год, внук хотел попросить у Деда Мороза здоровые ножки. А потом сказал мне: "Знаешь, баб, я ведь уже совсем взрослый и понимаю, что Деда Мороза на самом деле не существует и ничего не получится". У меня при этих словах выступили слёзы и было трудно сдерживаться, но я ответила так: "Нет, ведь он может выполнять только какие-то небольшие желания и просьбы, а такое ему, наверное, всё-таки не под силу", – рассказала собеседница.

Наш разговор с Ольгой Матвеевой проходил в день рождения мальчика. Ему исполнилось шесть лет.

Следующее заседание суда по уголовному делу таксиста состоится 17 апреля. Amic.ru будет следить за развитием событий.