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Бывшего замглавы алтайского Минздрава лишили двух квартир в Москве

Как выяснила прокуратура, недвижимость Сергей Насонов приобрел на незадекларированные средства

11 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Бывший замминистра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов / Фото: altairegion22.ru
Бывший замминистра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов / Фото: altairegion22.ru

Прокуратура Алтайского края выявила факт приобретения имущества на неподтвержденные доходы бывшим заместителем министра здравоохранения Алтайского края Сергеем Насоновым, полномочия которого прекращены в 2023 году, сообщает ведомство.

"В 2018-2020 годах Насонов приобрел в собственность, но номинально оформил правоустанавливающие документы на близких родственников две квартиры в городе Москве, парковочное место, автомобиль Volkswagen Touareg", – говорится в сообщении.

Общая стоимость приобретенного имущества на момент покупки превысила 23 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Суд удовлетворил эти требования.

Сергей Насонов / Фото: Минздрав Алтайского края

Замминистра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов уходит в отставку

Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию
НОВОСТИОбщество
Алтайский край Коррупция

Комментарии 15

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Мусик

13:25:06 11-07-2024

2 хаты за 23?
однушки однако...

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Гость

08:44:12 12-07-2024

Мусик (13:25:06 11-07-2024) 2 хаты за 23?однушки однако...... В старых ценах

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Гость

13:31:13 11-07-2024

так их!!!

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ВВП

13:44:16 11-07-2024

У всех не отберут, всех не посадят

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Гость

14:10:41 11-07-2024

ВВП (13:44:16 11-07-2024) У всех не отберут, всех не посадят... а очень этого бы хотелось...

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Гость

15:31:02 11-07-2024

ВВП (13:44:16 11-07-2024) У всех не отберут, всех не посадят... Почему вы так решили, сейчас деньги ой как нужны. Ну и налоговая может работать начнет в этом направлении

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Гость

13:56:24 11-07-2024

Уже многих

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Гость

14:10:18 11-07-2024

пусть вернут его обратно в регион и посадят на прежне занимаемую должность. самое страшное наказание.

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гость

14:17:27 11-07-2024

а где он сейчас? чем занимается

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к

14:41:17 11-07-2024

Гладкий кот

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Гость

14:55:10 11-07-2024

Портсигар серебряный, два, квартира московская... две! Всё-всё нажитое непосильным трудом!

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Леонид Гайдай

15:35:24 11-07-2024

- Иван Васильевич, где же вы были все это время?
- В милицию замели - дело шьют

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Гость

18:46:33 11-07-2024

попова бы тоже не мешало проверить.

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Гость

20:17:59 11-07-2024

Так вот куда идут деньги, которые должны идти на лекарства инвалидам. Больные месяцами, годами лекарств не получают. Каждый год доказывают комиссиям, что у них руки-ноги заново не выросли. А чиновники недвижимость и тачки немецкие покупают на их деньги.

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Гость

23:31:07 11-07-2024

Обрить наголо и на новые подвиги отправить, например, в Якутск или Бодайбо. Пусть полезные ископаемые добывает. Лет через 10 вернуть в Алтайский край на место ныне действующего чиновника. А того вместо этого. Коли не могут не воровать, то сделать принудительную ротацию кадров. Север - он такой, быстро мозги вправит. Или не Север.

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