Бывшего замглавы алтайского Минздрава лишили двух квартир в Москве

Как выяснила прокуратура, недвижимость Сергей Насонов приобрел на незадекларированные средства

11 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Бывший замминистра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов / Фото: altairegion22.ru

Прокуратура Алтайского края выявила факт приобретения имущества на неподтвержденные доходы бывшим заместителем министра здравоохранения Алтайского края Сергеем Насоновым, полномочия которого прекращены в 2023 году, сообщает ведомство.

"В 2018-2020 годах Насонов приобрел в собственность, но номинально оформил правоустанавливающие документы на близких родственников две квартиры в городе Москве, парковочное место, автомобиль Volkswagen Touareg", – говорится в сообщении.

Общая стоимость приобретенного имущества на момент покупки превысила 23 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.

Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Суд удовлетворил эти требования.