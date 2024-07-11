Бывшего замглавы алтайского Минздрава лишили двух квартир в Москве
Как выяснила прокуратура, недвижимость Сергей Насонов приобрел на незадекларированные средства
11 июля 2024, 13:20, ИА Амител
Прокуратура Алтайского края выявила факт приобретения имущества на неподтвержденные доходы бывшим заместителем министра здравоохранения Алтайского края Сергеем Насоновым, полномочия которого прекращены в 2023 году, сообщает ведомство.
"В 2018-2020 годах Насонов приобрел в собственность, но номинально оформил правоустанавливающие документы на близких родственников две квартиры в городе Москве, парковочное место, автомобиль Volkswagen Touareg", – говорится в сообщении.
Общая стоимость приобретенного имущества на момент покупки превысила 23 млн рублей, что не соответствовало задекларированному совокупному доходу семьи за предшествующие три года.
Прокуратура направила в суд иск об обращении имущества в доход государства. Суд удовлетворил эти требования.
13:25:06 11-07-2024
2 хаты за 23?
однушки однако...
08:44:12 12-07-2024
Мусик (13:25:06 11-07-2024) 2 хаты за 23?однушки однако...... В старых ценах
13:31:13 11-07-2024
так их!!!
13:44:16 11-07-2024
У всех не отберут, всех не посадят
14:10:41 11-07-2024
ВВП (13:44:16 11-07-2024) У всех не отберут, всех не посадят... а очень этого бы хотелось...
15:31:02 11-07-2024
ВВП (13:44:16 11-07-2024) У всех не отберут, всех не посадят... Почему вы так решили, сейчас деньги ой как нужны. Ну и налоговая может работать начнет в этом направлении
13:56:24 11-07-2024
Уже многих
14:10:18 11-07-2024
пусть вернут его обратно в регион и посадят на прежне занимаемую должность. самое страшное наказание.
14:17:27 11-07-2024
а где он сейчас? чем занимается
14:41:17 11-07-2024
Гладкий кот
14:55:10 11-07-2024
Портсигар серебряный, два, квартира московская... две! Всё-всё нажитое непосильным трудом!
15:35:24 11-07-2024
- Иван Васильевич, где же вы были все это время?
- В милицию замели - дело шьют
18:46:33 11-07-2024
попова бы тоже не мешало проверить.
20:17:59 11-07-2024
Так вот куда идут деньги, которые должны идти на лекарства инвалидам. Больные месяцами, годами лекарств не получают. Каждый год доказывают комиссиям, что у них руки-ноги заново не выросли. А чиновники недвижимость и тачки немецкие покупают на их деньги.
23:31:07 11-07-2024
Обрить наголо и на новые подвиги отправить, например, в Якутск или Бодайбо. Пусть полезные ископаемые добывает. Лет через 10 вернуть в Алтайский край на место ныне действующего чиновника. А того вместо этого. Коли не могут не воровать, то сделать принудительную ротацию кадров. Север - он такой, быстро мозги вправит. Или не Север.