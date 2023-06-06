Замминистра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов уходит в отставку

Чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию

06 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Сергей Насонов / Фото: Минздрав Алтайского края

Заместитель главы краевого Минздрава Сергей Насонов покидает свой пост. Это информацию amic.ru подтвердили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что чиновник написал заявление по собственному желанию.

Ушёл по собственному

Официальный работодатель Насонова – правительство региона, поэтому и заявление он написал туда, уточнили в Минздраве. Так что в пресс-службе пока даже не знают, с какой именно даты заместитель будет уволен. О том, кто займёт его место, тоже пока не сообщается.

Будучи заместителем министра Дмитрия Попова, Насонов занимался реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения и диспансеризацией взрослого населения. Кроме того, в круг его ответственности входила работа отделов медпомощи взрослому и детскому населению, лицензирования, программного обеспечения, юридического отдела.

Также Насонов курировал взаимодействие ведомства с АГМУ и координировал работу Краевой клинической больницы.

Не первая отставка

После увольнения чиновника у Дмитрия Попова фактически останется один заместитель – Наталья Белоцкая. Напомним, в январе 2023-го стало известно об отставке замглавы Минздрава Константина Гордеева. Сообщалось, что его уволили в связи с утратой доверия – чиновник не сообщил своему руководству о возникшем конфликте интересов и не смог его урегулировать.

А ещё раньше свой пост покинул Владимир Лещенко, который стал депутатом АКЗС и теперь курирует там комитет по здравоохранению.