Бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову задержали по подозрению в коррупции
Предположительно, она могла участвовать в схеме хищения по программе "Пушкинская карта"
20 апреля 2023, 12:18, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Её подозревают в хищении бюджетных средств.
"Задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", – сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.
Предположительно, Ярилова могла быть задействована в схеме хищений денег в рамках реализации программы "Пушкинская карта".
В данный момент представители Яриловой, а также правоохранители не давали официальных комментариев по делу.
13:01:59 20-04-2023
Когда же наступит время когда этих воров будут применять более жёсткие наказания. Это же просто ужас. Когда они насытятся. Их просто нужно уни........ !
13:54:33 20-04-2023
когда вертикаль станет горизонталью
14:23:59 20-04-2023
Гость (13:01:59 20-04-2023) Когда же наступит время когда этих воров будут применять бол... Да НИКОГДА!!!