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Бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову задержали по подозрению в коррупции

Предположительно, она могла участвовать в схеме хищения по программе "Пушкинская карта"

20 апреля 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Её подозревают в хищении бюджетных средств.

"Задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", – сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

Предположительно, Ярилова могла быть задействована в схеме хищений денег в рамках реализации программы "Пушкинская карта".

В данный момент представители Яриловой, а также правоохранители не давали официальных комментариев по делу.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

13:01:59 20-04-2023

Когда же наступит время когда этих воров будут применять более жёсткие наказания. Это же просто ужас. Когда они насытятся. Их просто нужно уни........ !

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Гость

13:54:33 20-04-2023

когда вертикаль станет горизонталью

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Гость

14:23:59 20-04-2023

Гость (13:01:59 20-04-2023) Когда же наступит время когда этих воров будут применять бол... Да НИКОГДА!!!

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