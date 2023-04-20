Бывшего замминистра культуры Ольгу Ярилову задержали по подозрению в коррупции

Предположительно, она могла участвовать в схеме хищения по программе "Пушкинская карта"

20 апреля 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову задержали в Москве. Её подозревают в хищении бюджетных средств.

"Задержана, ведутся следственные действия в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве", – сообщает ТАСС, ссылаясь на источники.

Предположительно, Ярилова могла быть задействована в схеме хищений денег в рамках реализации программы "Пушкинская карта".

В данный момент представители Яриловой, а также правоохранители не давали официальных комментариев по делу.