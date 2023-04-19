Ректор АГГПУ Мокрецова до своего задержания подозревала коллег в хищениях

По словам ее супруга Юрия, в вузе Мокрецовой предлагали списать, к примеру, сотни литров бензина

19 апреля 2023, 21:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Арестованная по подозрению в превышении должностных полномочий экс-ректор Алтайского гуманитарно-педагогического университета в Бийске Людмила Мокрецова подозревала своих коллег в хищениях. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, об этом рассказал ее муж Юрий.

"На списание принесли бензин, якобы остаток в баке машины — около 800 литров. Это физически невозможно при баке на 50-60 литров. Затем стали выясняться другие обстоятельства: исчез кованый забор, когда вокруг главного корпуса монтировали новый", — отметил Мокрецов.

После этого последовала проверка, которая показала, что бензин израсходовали сотрудники вуза. Тогда же в штате нашли работника, которого оформили, однако фактически он находился на уделанной работе и никому неизвестно, чем именно он занимался.

Напомним, что о задержании Мокрецовой стало известно 28 марта. Следствие считает, что она превысила должностные полномочия – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей.