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Бывшего замначальника алтайского УФСИН будут судить за превышение должностных полномочий

Силами заключенных он возвел строительный вагончик за 210 тысяч рублей, но заплатил за него только 22 тысячи

18 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экс-заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края.                                                                  

Согласно данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый решил силами заключенных возвести строительный вагончик для личных нужд. Разместить его планировалось на земельном участке, который находится в пользовании. Однако узнав о стоимости строительных работ, он поручил подчиненным составить фиктивную бухгалтерскую документацию и указать в ней существенно меньшую сумму, чем фактически затраченная. Так, вместо 210 тысяч бывший замначальника УФСИН заплатил за вагончик 22 тысячи рублей. Из-за этого исправительное учреждение не получило предусмотренной законом прибыли в полном объеме.

Сотрудники Управления ФСБ при сопровождении ОСБ УФСИН оперативно выявили преступление.

Обвиняемый полностью возместил ущерб в ходе предварительного следствия. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. 

Колючая проволока / Фото: unsplash.com

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Барнаул Алтайский край Происшествия суд

Комментарии 9

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Счетовод

16:10:05 18-04-2025

И это фсё?

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Гость

16:23:13 18-04-2025

Списали дубачка за гроши ...

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Олег

16:40:32 18-04-2025

Чего там с развязкой на Змеиногорском тракте? - вагончик, 22 тысячи... Там то злодейства на пару Гитлеров хватит.

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Гость

18:04:45 18-04-2025

Олег (16:40:32 18-04-2025) Чего там с развязкой на Змеиногорском тракте? - вагончик, 22... А чё там с развязкой не так ?
Нормально вчера проехал и на Южный и с Южного

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Гость

22:59:48 18-04-2025

Гость (18:04:45 18-04-2025) А чё там с развязкой не так ?Нормально вчера проехал и н... Для нормального человека это не развязка, а завязка в узел всех маршрутов. На данный момент абсолютно бестолковое решение, т.к. уже более года создает проблемы жителям города.

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Гость

08:18:56 19-04-2025

Гость (22:59:48 18-04-2025) Для нормального человека это не развязка, а завязка в узел в... На данный момент строительство развязки не закончено. Выдыхай.

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Гость

09:31:02 19-04-2025

Ха. а как раньше строили ..силами солдат - дачи, силами заключенных - дома,

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Гость

17:53:20 19-04-2025

Невесёлая история

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Гость

12:27:17 20-04-2025

Почему-то всегда бывших.

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