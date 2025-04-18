Бывшего замначальника алтайского УФСИН будут судить за превышение должностных полномочий

Силами заключенных он возвел строительный вагончик за 210 тысяч рублей, но заплатил за него только 22 тысячи

18 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Экс-заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края.

Согласно данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый решил силами заключенных возвести строительный вагончик для личных нужд. Разместить его планировалось на земельном участке, который находится в пользовании. Однако узнав о стоимости строительных работ, он поручил подчиненным составить фиктивную бухгалтерскую документацию и указать в ней существенно меньшую сумму, чем фактически затраченная. Так, вместо 210 тысяч бывший замначальника УФСИН заплатил за вагончик 22 тысячи рублей. Из-за этого исправительное учреждение не получило предусмотренной законом прибыли в полном объеме.

Сотрудники Управления ФСБ при сопровождении ОСБ УФСИН оперативно выявили преступление.

Обвиняемый полностью возместил ущерб в ходе предварительного следствия. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.