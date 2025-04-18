Бывшего замначальника алтайского УФСИН будут судить за превышение должностных полномочий
Силами заключенных он возвел строительный вагончик за 210 тысяч рублей, но заплатил за него только 22 тысячи
18 апреля 2025, 16:00, ИА Амител
Экс-заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края.
Согласно данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый решил силами заключенных возвести строительный вагончик для личных нужд. Разместить его планировалось на земельном участке, который находится в пользовании. Однако узнав о стоимости строительных работ, он поручил подчиненным составить фиктивную бухгалтерскую документацию и указать в ней существенно меньшую сумму, чем фактически затраченная. Так, вместо 210 тысяч бывший замначальника УФСИН заплатил за вагончик 22 тысячи рублей. Из-за этого исправительное учреждение не получило предусмотренной законом прибыли в полном объеме.
Сотрудники Управления ФСБ при сопровождении ОСБ УФСИН оперативно выявили преступление.
Обвиняемый полностью возместил ущерб в ходе предварительного следствия. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
16:10:05 18-04-2025
И это фсё?
16:23:13 18-04-2025
Списали дубачка за гроши ...
16:40:32 18-04-2025
Чего там с развязкой на Змеиногорском тракте? - вагончик, 22 тысячи... Там то злодейства на пару Гитлеров хватит.
18:04:45 18-04-2025
Олег (16:40:32 18-04-2025) Чего там с развязкой на Змеиногорском тракте? - вагончик, 22... А чё там с развязкой не так ?
Нормально вчера проехал и на Южный и с Южного
22:59:48 18-04-2025
Гость (18:04:45 18-04-2025) А чё там с развязкой не так ?Нормально вчера проехал и н... Для нормального человека это не развязка, а завязка в узел всех маршрутов. На данный момент абсолютно бестолковое решение, т.к. уже более года создает проблемы жителям города.
08:18:56 19-04-2025
Гость (22:59:48 18-04-2025) Для нормального человека это не развязка, а завязка в узел в... На данный момент строительство развязки не закончено. Выдыхай.
09:31:02 19-04-2025
Ха. а как раньше строили ..силами солдат - дачи, силами заключенных - дома,
17:53:20 19-04-2025
Невесёлая история
12:27:17 20-04-2025
Почему-то всегда бывших.