Бывшего замначальника Генштаба ВС РФ приговорили к семи годам тюрьмы за взятку 36 млн
Вадима Шамарина лишили звания генерал-лейтенанта
17 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
Бывшего начальника главного управления связи – замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима за взятку 36 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Также генерал-лейтенанта лишили его воинского звания и назначили конфискацию имущества в размере почти 36 млн рублей. Суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег: в случае неуплаты имущество изымут.
Как заявляло следствие, Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Позднее он заключил сделку со следствием. Прокуратура просила приговорить Шамарина к 12 годам лишения свободы со штрафом свыше 100 млн рублей.
17:53:56 17-04-2025
Генерал-взяточник. Когда-то в 90-х говорили, что надо повысить чиновникам зарплаты, они перестанут брать взятки.Такое ощущение, что они ещё больше увеличили размер взяток.
18:29:10 17-04-2025
Главное его не на "красную" зону засадите. Глядишь и другим наука будет...
19:09:30 17-04-2025
А ребятам посылки шлют , дроны, запчасти, бронь покупают всем миром
21:32:04 17-04-2025
Гость (19:09:30 17-04-2025) А ребятам посылки шлют , дроны, запчасти, бронь покупают ...
... костыли и орехи вон нынче собирали
19:38:25 17-04-2025
Он наверно один такой???
20:20:09 17-04-2025
СМС-ки детям. А его бабло наворованное куда,кому?
00:16:28 18-04-2025
Гость (20:20:09 17-04-2025) СМС-ки детям. А его бабло наворованное куда,кому?... Другим генералам, их еще много.
11:51:36 18-04-2025
Гость (20:20:09 17-04-2025) СМС-ки детям. А его бабло наворованное куда,кому?... Другим бездельникам. В бюджет же деньги взыщут. А бюджет у нас сами знаете кто пилит. Как говорится круговорот бабла в природе. Вам ни копейки от конфискованного точно не достанется.
21:33:30 17-04-2025
Не может быть?! И как такое возможно было?! Неужели его кто-то покрывал?! кекекек
00:20:39 18-04-2025
Какая сделка со следствием? Тут нужен расстрел перед строем таких же "генералов" и их помощников "полковников", полная конфискация имущества, женам и детям запретить занимать госдолжности пожизненно. Такие же меры и в отношении всех погононосителей. В армию на СВО окопные свечи, сетки, носки, еду люди отправляют, а тут взятки на десятки миллионов. Только к стенке.
09:11:25 18-04-2025
Сидеть будете по бюджетному или другой тариф выбираете?
09:19:47 18-04-2025
замначальника Генштаба -- взятка во время военных действий, ничего святого. Он еще присягу давал: "Если я нарушу, пусть меня покарает ..."
10:41:56 18-04-2025
Гость (09:19:47 18-04-2025) замначальника Генштаба -- взятка во время военных действий, ... Он еще и наверняка козырял "Честь имею"
11:09:30 18-04-2025
Гость (09:19:47 18-04-2025) замначальника Генштаба -- взятка во время военных действий, ... это в советской присяге было "Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа", а сейчас присяга проще "Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество". Про кару ничего не сказано, а что достойно, а что недостойно, начальству виднее, судя по тому, как судебные приговоры у нас выносятся.