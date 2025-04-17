Бывшего замначальника Генштаба ВС РФ приговорили к семи годам тюрьмы за взятку 36 млн

Вадима Шамарина лишили звания генерал-лейтенанта

17 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Вадим Шамарин / Фото: Министерство обороны РФ

Бывшего начальника главного управления связи – замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина приговорили к семи годам колонии строгого режима за взятку 36 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Также генерал-лейтенанта лишили его воинского звания и назначили конфискацию имущества в размере почти 36 млн рублей. Суд постановил сохранить арест на автомобиль Mercedes и квартиру Шамарина до исполнения приговора в части конфискации денег: в случае неуплаты имущество изымут.

Как заявляло следствие, Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Позднее он заключил сделку со следствием. Прокуратура просила приговорить Шамарина к 12 годам лишения свободы со штрафом свыше 100 млн рублей.