Масштабные чистки. Каких чиновников Минобороны РФ арестовали или сняли с должности?
Череда задержаний чиновников Минобороны началась с ареста замминистра Тимура Иванова и продолжается до сих пор
06 сентября 2024, 13:45, ИА Амител
С весны 2024 года в России идет череда увольнений и арестов чиновников из Министерства обороны. На данный момент около 20 человек, связанных с ведомством, арестовано, еще несколько пока отделались увольнением. При этом новые лица и дела появляются постоянно. Amic.ru рассказывает обо всех, кто попал под чистки в военном ведомстве.
Кого арестовали?
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24 апреля 2024 года заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. А именно он получил в общей сложности 1,1 млрд рублей от руководителей подрядных организаций, и за эти деньги Иванов заключал с ними контракты, связанные с работами на объектах Минобороны, считает Следком. Кроме того, строительные компании бесплатно возводили лично для Иванова объекты недвижимости. Фигурантами дела замминистра также являются директор компании "Волжский берег" Сергей Бородин и соучредитель ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин.
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14 мая 2024 года задержан генерал-лейтенант, начальник Главного управления кадров Министерства обороны Юрий Кузнецов, тоже по обвинению в получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что он получал взятки от предпринимателя Левы Мартиросяна на общую сумму 30,5 млн рублей. Бизнесмен дал чиновнику деньги для исполнения госконтрактов на сумму 372 млн рублей.
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17 мая 2024 года был арестован генерал-майор, бывший командующий 58-й армией Иван Попов. Его подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около 2000 тонн металлоизделий, которые были частью гуманитарной помощи и предназначались для строительства укреплений в Запорожской области.
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22 мая 2024 года арестован начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму 36 млн рублей от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. Следствие считает, что за взятку он содействовал получению госконтрактов с Минобороны на сумму 442 млн рублей.
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23 мая задержан начальник Департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа полковник Владимир Вертелецкий. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного заказа. А именно он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту, сообщали в СК.
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25 июля арестован бывший глава публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК") Андрей Белков, а за ним обвинения предъявили замруководителя Департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову, писало РИА Новости. В Минобороны они не работали, однако выполняли гособоронзаказ. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и в получении взятки.
Следствие считает, что перечисленные лица получили от гендиректора компании-подрядчика взятку 13 млн рублей при исполнении договора субподряда на строительство клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. За деньги они обязались обеспечить согласование заявок на авансирование работ и не принимать меры по обнаруженным нарушениям.
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26 июля арестован бывший заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Следствие считает, что он содействовал заключению контрактов с коммерческими структурами и создал систему поставок некачественных продуктов в российскую армию по завышенной стоимости.
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2 августа арестованы по обвинению в хищении средств директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Следствие считает, что они причастны к хищению средств, предназначенных для функционирования парка "Патриот" и конгрессно-выставочного центра. В отношении них завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следком считает, что всего из-за махинаций вокруг "Патриота" похитили около 30 млн рублей.
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29 августа заключен под стражу бывший заместитель министра обороны, генерал армии в запасе Павел Попов. Его также подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что в 2021-2024 годах генерал обогащался за счет парка "Патриот" вместе с уже упомянутыми директором "Патриота" Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, писал "Коммерсантъ".
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5 сентября суд арестовал экс-начальника одного из отделов управления Минобороны Андрея Чекмазова и его заместителя Дмитрия Фомина, а также отправил под домашний арест Александра Сухарева, занимающего пост замдиректора АО "Оборонтест", писало РИА Новости. Дела всех троих связаны с тем, что в 2016 и в 2022 годах управление Минобороны и АО "Оборонтрест" заключили два госконтракта на опытно-конструкторские работы общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Чекмазов и Фомин с июня 2023 года получили от Сухарева взятку 7,7 млн рублей за принятие работ по этим госконтрактам и специально не замечали нарушения. Чекмазова и Фомина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Сухарев подозревается в даче взятки.
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В начале июня арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик по делу о взятке на 4 млн рублей. По версии следствия, он взял деньги весной 2017 года от гендиректора одной из фирм. За деньги Демчик передал частной компании госконтракты на поставку одежды для ВС РФ. Всего было заключено 26 договоров на общую сумму более 574 миллионов рублей.
Кто только уволен?
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20 мая 2024 года был отправлен в отставку генерал-полковник, заместитель министра обороны РФ и руководитель аппарата министра обороны России Юрий Садовенко;
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22 мая должность пресс-секретаря Минобороны РФ покинула Россияна Марковская;
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23 мая сняли со своего поста командующего 20-й армией генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова;
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также в мае уволен советник Шойгу Андрей Ильницкий;
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17 июня освобожден от должности первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов;
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17 июня уволена со своего поста заместитель министра обороны Татьяна Шевцова;
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17 июня также сняли с должности статс-секретаря – заместителя министра обороны Николая Панкова;
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22 июля освобожден от исполнения своих обязанностей помощник министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок;
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в июле с поста сняли руководителя департамента имущественных отношений Минобороны РФ Михаила Сапунова.
13:57:34 06-09-2024
Прям гордость за Шойгу берет - практически все его прямые подчиненные по уши в аферах и воровстве, а он один ни в чем таком не участвовал и даже не подозревал.
14:00:25 06-09-2024
Гость (13:57:34 06-09-2024) Прям гордость за Шойгу берет - практически все его прямые по... Святой человек
14:17:55 06-09-2024
еще несколько пока отделались увольнением --- А кого-то просто перевели)
14:24:47 06-09-2024
Теперь понятно зачем ютьюб мочат.
16:09:37 06-09-2024
Попов не в чем не виноват
В РА больно уж стоят за Попова
17:24:06 06-09-2024
Правды нет (16:09:37 06-09-2024) Попов не в чем не виноватВ РА больно уж стоят за Попова ... Есть обективные данные, да.
09:16:04 07-09-2024
Musik (17:24:06 06-09-2024) Есть обективные данные, да. ... какие?поддельные подписи на документах? не надо путать ,есть два генерала попова.
22:36:55 06-09-2024
Воистину: " Кому война, кому мать родна."
22:55:38 06-09-2024
Слишком много генералов, а воевать некому. Перевести их в рядовые и на фронт. Они же патриоты. И имущество их на нужды СВО распродать. А с народа по копейки собираем.
06:21:44 07-09-2024
Корупция кругом не только в министерстве обороны
10:32:23 08-09-2024
Компания сбросила балласт и отработанный материал, набрала свежего и дальше воровать