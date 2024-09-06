17 мая 2024 года был арестован генерал-майор, бывший командующий 58-й армией Иван Попов . Его подозревают в мошенничестве. Следствие считает, что он продал около 2000 тонн металлоизделий, которые были частью гуманитарной помощи и предназначались для строительства укреплений в Запорожской области.

22 мая 2024 года арестован начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин . Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму 36 млн рублей от гендиректора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. Следствие считает, что за взятку он содействовал получению госконтрактов с Минобороны на сумму 442 млн рублей.

23 мая задержан начальник Департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа полковник Владимир Вертелецкий . Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного заказа. А именно он принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по госконтракту, сообщали в СК.

25 июля арестован бывший глава публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (ППК "ВСК") Андрей Белков, а за ним обвинения предъявили замруководителя Департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову, писало РИА Новости. В Минобороны они не работали, однако выполняли гособоронзаказ. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа и в получении взятки.

Следствие считает, что перечисленные лица получили от гендиректора компании-подрядчика взятку 13 млн рублей при исполнении договора субподряда на строительство клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. За деньги они обязались обеспечить согласование заявок на авансирование работ и не принимать меры по обнаруженным нарушениям.