Бывшего жениха Волочковой подозревают в мошенничестве на 100 миллионов

Он предлагал инвесторам вложиться в кондитерский бизнес под большой процент

22 сентября 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывшего жениха Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана арестовали по подозрению в мошенничестве на 100 миллионов. Об этом сообщает Baza.

Дюран предлагал инвесторам вложить деньги в свой кондитерский бизнес. Взамен обещал огромные проценты. 45 предпринимателей поверили и дали в общей сложности около 100 миллионов.

Предприятие Дюрана проработало пять месяцев и закрылось. Сам он залег на дно, но долго скрываться не получилось.

Правоохранители задержали его в Москве.