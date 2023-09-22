НОВОСТИПроисшествия

Бывшего жениха Волочковой подозревают в мошенничестве на 100 миллионов

Он предлагал инвесторам вложиться в кондитерский бизнес под большой процент

22 сентября 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывшего жениха Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана арестовали по подозрению в мошенничестве на 100 миллионов. Об этом сообщает Baza.

Дюран предлагал инвесторам вложить деньги в свой кондитерский бизнес. Взамен обещал огромные проценты. 45 предпринимателей поверили и дали в общей сложности около 100 миллионов. 

Предприятие Дюрана проработало пять месяцев и закрылось. Сам он залег на дно, но долго скрываться не получилось. 

Правоохранители задержали его в Москве.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

15:11:47 22-09-2023

Любят её аферисты.....

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Гость

15:21:06 22-09-2023

Что значит бывший жених? Обещал и не женился?

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Гость

15:35:38 22-09-2023

Гость (15:21:06 22-09-2023) Что значит бывший жених? Обещал и не женился?... Поматросил и бросил)

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ВВП

15:36:59 22-09-2023

Шпагат дорого стоит

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