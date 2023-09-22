Бывшего жениха Волочковой подозревают в мошенничестве на 100 миллионов
Он предлагал инвесторам вложиться в кондитерский бизнес под большой процент
22 сентября 2023, 14:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывшего жениха Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана арестовали по подозрению в мошенничестве на 100 миллионов. Об этом сообщает Baza.
Дюран предлагал инвесторам вложить деньги в свой кондитерский бизнес. Взамен обещал огромные проценты. 45 предпринимателей поверили и дали в общей сложности около 100 миллионов.
Предприятие Дюрана проработало пять месяцев и закрылось. Сам он залег на дно, но долго скрываться не получилось.
Правоохранители задержали его в Москве.
15:11:47 22-09-2023
Любят её аферисты.....
15:21:06 22-09-2023
Что значит бывший жених? Обещал и не женился?
15:35:38 22-09-2023
Гость (15:21:06 22-09-2023) Что значит бывший жених? Обещал и не женился?... Поматросил и бросил)
15:36:59 22-09-2023
Шпагат дорого стоит