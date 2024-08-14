Бывшему главе администрации Бийска предъявили обвинение в превышении полномочий

Он мог подписать документы на ввод недоделанного жилья

14 августа 2024, 17:32, ИА Амител

Николай Нонко / Фото: zampolit.com

Бывшего главу администрации Бийска Николая Нонко обвиняют в превышении полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщили в региональном СК.



По данным следствия, в 2015 году власти заключили контракт на покупку квартир в домах на Митрофанова. Жилье должны были передать людям, которых переселяли из аварийных домов.

Нонко понимал, что застройщик не закончил работы, а то, что сделал - выполнено с нарушениями. Несмотря на это он подписал документы о вводе жилья в эксплуатацию.

С 2016 по 2018 года квартиры передавали нуждающимся. Из-за проблем и нарушений люди жили в небезопасных условиях.

Нонко предъявили обвинение по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Следователи собирают доказательства по делу.