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Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды

Новый цех появится на Павловском тракте, 323

02 декабря 2023, 08:02, ИА Амител

Проект цеха для пошива одежды в Барнауле

Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада". Проект представили 29 ноября на заседании градсовета краевой столицы. О том, как будет выглядеть цех, читайте в материале amic.ru.

Каким будет новый цех?

Проект разработала мастерская Владимира Золотова. Заказчиком выступила компания "Спецобъединение-Алтай" – известное в крае предприятие по пошиву специальной одежды и обуви. Здание цеха появится на участке между улицей Трактовой и Звездной, где находился автосалон "Алтай-Лада".

Как пояснил Владимир Золотов на градсовете, собственник участка планирует возвести одноэтажное здание размером 24 на 60 метров и площадью почти 1,5 тысячи кв. метров. Цех рассчитан на 150 человек. Здание расположится рядом с уже существующими складами. Их реконструкция, кстати, начнется весной 2024 года. Владимир Золотов отметил: чтобы продемонстрировать развитие территории в ближайшем будущем, он разработал дизайн всего комплекса.

Цеха будут светлого цвета. Особенностью станет огромный бетонный забор с рисунком "алмазная грань".

Что думают о проекте архитекторы?

Дизайн-проект в целом хорошо оценили эксперты. Однако Александр Деринг рекомендовал все-таки изменить дизайн забора.

"Будет нелепо, если такой забор начнет формировать Павловский тракт", – отметил Деринг.

Его поддержал и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

"У меня забор ассоциируется с временным ограждением строительной площадки. Если он останется, то на въезде в город мы будем видеть бесконечную стройплощадку. Ограждение же можно сделать прозрачным. Особенно если есть претензия на хорошую архитектуру", – отметил Четошников.

В итоге Владимир Золотов пообещал, что вопрос с дизайном ограждения будет решен. В остальном проект был одобрен.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул архитектура

Комментарии 6

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Гость

11:49:01 02-12-2023

Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомобилями...

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Гость

13:45:33 02-12-2023

Гость (11:49:01 02-12-2023) Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомоби... Да ладно вам, на китайских поездите! Зато 150 барнаульцев обретут рабочие места на фабрике одежды.

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Гость

13:53:38 02-12-2023

Гость (11:49:01 02-12-2023) Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомоби... А завалит верхонками

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Гость

14:16:48 02-12-2023

Новый салон Лады находится напротив

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Гость

13:50:54 02-12-2023

Это было ЕДИНСТВЕННОЕ здание в Алтайском крае построенное как специализированное предприятие по ремонту и обслуживанию автомобилей со всей необходимой инфраструктурой ( мойка , ремонт , окраска) Эффективные менеджеры все просрали ( как обычно )

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Гость

17:58:25 02-12-2023

Гость (13:50:54 02-12-2023) Это было ЕДИНСТВЕННОЕ здание в Алтайском крае построенное к... Да кому эти предприятия нужны! На Северо-Западной тоже снесли огромный автосервис еще Советской постройки и построили очередной человейник для "малоимущих".

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