Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды

Новый цех появится на Павловском тракте, 323

02 декабря 2023, 08:02, ИА Амител

Проект цеха для пошива одежды в Барнауле

Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада". Проект представили 29 ноября на заседании градсовета краевой столицы. О том, как будет выглядеть цех, читайте в материале amic.ru.

Каким будет новый цех?

Проект разработала мастерская Владимира Золотова. Заказчиком выступила компания "Спецобъединение-Алтай" – известное в крае предприятие по пошиву специальной одежды и обуви. Здание цеха появится на участке между улицей Трактовой и Звездной, где находился автосалон "Алтай-Лада".

Как пояснил Владимир Золотов на градсовете, собственник участка планирует возвести одноэтажное здание размером 24 на 60 метров и площадью почти 1,5 тысячи кв. метров. Цех рассчитан на 150 человек. Здание расположится рядом с уже существующими складами. Их реконструкция, кстати, начнется весной 2024 года. Владимир Золотов отметил: чтобы продемонстрировать развитие территории в ближайшем будущем, он разработал дизайн всего комплекса.

Цеха будут светлого цвета. Особенностью станет огромный бетонный забор с рисунком "алмазная грань".

Что думают о проекте архитекторы?

Дизайн-проект в целом хорошо оценили эксперты. Однако Александр Деринг рекомендовал все-таки изменить дизайн забора.

"Будет нелепо, если такой забор начнет формировать Павловский тракт", – отметил Деринг.

Его поддержал и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.

"У меня забор ассоциируется с временным ограждением строительной площадки. Если он останется, то на въезде в город мы будем видеть бесконечную стройплощадку. Ограждение же можно сделать прозрачным. Особенно если есть претензия на хорошую архитектуру", – отметил Четошников.

В итоге Владимир Золотов пообещал, что вопрос с дизайном ограждения будет решен. В остальном проект был одобрен.