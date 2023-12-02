Бывший автосалон на въезде в Барнаул переделают в большой цех по пошиву одежды
Новый цех появится на Павловском тракте, 323
02 декабря 2023, 08:02, ИА Амител
Новый цех по пошиву одежды построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 323, – на месте бывшего автосалона "Алтай-Лада". Проект представили 29 ноября на заседании градсовета краевой столицы. О том, как будет выглядеть цех, читайте в материале amic.ru.
Каким будет новый цех?
Проект разработала мастерская Владимира Золотова. Заказчиком выступила компания "Спецобъединение-Алтай" – известное в крае предприятие по пошиву специальной одежды и обуви. Здание цеха появится на участке между улицей Трактовой и Звездной, где находился автосалон "Алтай-Лада".
Как пояснил Владимир Золотов на градсовете, собственник участка планирует возвести одноэтажное здание размером 24 на 60 метров и площадью почти 1,5 тысячи кв. метров. Цех рассчитан на 150 человек. Здание расположится рядом с уже существующими складами. Их реконструкция, кстати, начнется весной 2024 года. Владимир Золотов отметил: чтобы продемонстрировать развитие территории в ближайшем будущем, он разработал дизайн всего комплекса.
Цеха будут светлого цвета. Особенностью станет огромный бетонный забор с рисунком "алмазная грань".
Что думают о проекте архитекторы?
Дизайн-проект в целом хорошо оценили эксперты. Однако Александр Деринг рекомендовал все-таки изменить дизайн забора.
"Будет нелепо, если такой забор начнет формировать Павловский тракт", – отметил Деринг.
Его поддержал и главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников.
"У меня забор ассоциируется с временным ограждением строительной площадки. Если он останется, то на въезде в город мы будем видеть бесконечную стройплощадку. Ограждение же можно сделать прозрачным. Особенно если есть претензия на хорошую архитектуру", – отметил Четошников.
В итоге Владимир Золотов пообещал, что вопрос с дизайном ограждения будет решен. В остальном проект был одобрен.
11:49:01 02-12-2023
Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомобилями...
13:45:33 02-12-2023
Гость (11:49:01 02-12-2023) Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомоби... Да ладно вам, на китайских поездите! Зато 150 барнаульцев обретут рабочие места на фабрике одежды.
13:53:38 02-12-2023
Гость (11:49:01 02-12-2023) Ононо как! А обещали завалить страну отечественными автомоби... А завалит верхонками
14:16:48 02-12-2023
Новый салон Лады находится напротив
13:50:54 02-12-2023
Это было ЕДИНСТВЕННОЕ здание в Алтайском крае построенное как специализированное предприятие по ремонту и обслуживанию автомобилей со всей необходимой инфраструктурой ( мойка , ремонт , окраска) Эффективные менеджеры все просрали ( как обычно )
17:58:25 02-12-2023
Гость (13:50:54 02-12-2023) Это было ЕДИНСТВЕННОЕ здание в Алтайском крае построенное к... Да кому эти предприятия нужны! На Северо-Западной тоже снесли огромный автосервис еще Советской постройки и построили очередной человейник для "малоимущих".