Эксперты единогласно сказали "нет" торговым киоскам на месте зоны отдыха барнаульцев

01 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Проект торговых павильонов у реки Оби в Барнауле

Градостроительный совет Барнаула во время заседания 29 ноября во второй раз отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен". Планировалось, что объект займет территорию 5,47 гектара, на которой будут торговать различными товарами: в основном – строительными материалами. Впрочем, заказчик проекта – строительная компания "Адалин-строй" – пока сама не решила, что появится на участке, где уже давно привыкли отдыхать у притока Оби жители города. Доклад проектировщика был настолько неубедительным, что эксперты предложили авторам в корне пересмотреть концепцию ретейл-парка. Например, спланировать на участке набережную, которую, на удивление, застройщик делать вообще не намерен.

Что за торговую деревню хотят построить?

На участке рядом с рекой появится девять одноэтажных зданий со свободной планировкой и отдельным входом. Площадь каждого строения – около 100 квадратных метров. Все киоски будут образовывать круг. Здания будут иметь уникальную форму: прямоугольники, многоугольники и квадраты. Еще одной особенностью станут необычные окна.

В центре гастрономической деревни расположится огромная парковка на 295 автомобилей. А вот набережную проектировщик рядом с объектом не предусмотрел, хотя об этом настаивали члены градсовета еще во время прошлого заседания.

Судя по всему, разработчики лишь слегка изменили концепцию деревни. Например, оставили в центре огромную парковку, которая, по словам опытных архитекторов, там просто неуместна. Также не захотел застройщик закладывать прогулочную зону для барнаульцев, привыкших отдыхать у притока Оби.

Что не понравилось членам градсовета?

Архитектор Сергей Боженко был категоричен в своих оценках проекта. По его мнению, данный объект рядом с зоной отдыха – это "градостроительное преступление". Даже если и строить на участке что-нибудь, то очень красивое и современное.

"Это въездной портал в столицу Алтайского края. Такое место должно застраиваться значимыми объектами, обеспеченными транспортными развязками, коридорами для коммуникаций общегородского значения. Но вместо архитектурной доминанты, которая должна бы быть на этом участке, мы видим россыпь одноэтажных павильонов. По типологии это просто рынок. Это обычный базар, которые раньше строили во многих городах страны", – отметил Сергей Боженко и добавил, что рядом с набережной необходимо предусмотреть проезд для спасателей и машины скорой помощи.

Члена градсовета Евгения Носенко не устроило решение проектировщика заложить лишь десять метров для дороги от Нового моста через Обь к Старому мосту.

"У нас там генеральным планом заложена улица городского значения 40 метров шириной. С учетом коридора под будущие всевозможные инженерные коммуникации нужно дорогу на 100 метров закладывать. Ваш проект никак не решает эту проблему. То же касается парковки, вы вообще не пересмотрели концепцию и не учли наши рекомендации", – отметил Евгений Носенко.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также заявил о необходимости сделать зону отдыха для барнаульцев. Архитектор Александр Деринг предложил посмотреть на объект с точки зрения маркетинга. В частности, как будут устроены связи между зданиями.

"Мы создаем этот проект для людей, но пользоваться им будет неудобно", – отметил Александр Деринг.

В итоге члены градсовета рекомендовали полностью пересмотреть концепцию ретейл-парка.