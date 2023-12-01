"Обычный базар". В Барнауле снова раскритиковали проект ретейл-парка у Оби
Эксперты единогласно сказали "нет" торговым киоскам на месте зоны отдыха барнаульцев
01 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Градостроительный совет Барнаула во время заседания 29 ноября во второй раз отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен". Планировалось, что объект займет территорию 5,47 гектара, на которой будут торговать различными товарами: в основном – строительными материалами. Впрочем, заказчик проекта – строительная компания "Адалин-строй" – пока сама не решила, что появится на участке, где уже давно привыкли отдыхать у притока Оби жители города. Доклад проектировщика был настолько неубедительным, что эксперты предложили авторам в корне пересмотреть концепцию ретейл-парка. Например, спланировать на участке набережную, которую, на удивление, застройщик делать вообще не намерен.
Что за торговую деревню хотят построить?
На участке рядом с рекой появится девять одноэтажных зданий со свободной планировкой и отдельным входом. Площадь каждого строения – около 100 квадратных метров. Все киоски будут образовывать круг. Здания будут иметь уникальную форму: прямоугольники, многоугольники и квадраты. Еще одной особенностью станут необычные окна.
В центре гастрономической деревни расположится огромная парковка на 295 автомобилей. А вот набережную проектировщик рядом с объектом не предусмотрел, хотя об этом настаивали члены градсовета еще во время прошлого заседания.
Судя по всему, разработчики лишь слегка изменили концепцию деревни. Например, оставили в центре огромную парковку, которая, по словам опытных архитекторов, там просто неуместна. Также не захотел застройщик закладывать прогулочную зону для барнаульцев, привыкших отдыхать у притока Оби.
Что не понравилось членам градсовета?
Архитектор Сергей Боженко был категоричен в своих оценках проекта. По его мнению, данный объект рядом с зоной отдыха – это "градостроительное преступление". Даже если и строить на участке что-нибудь, то очень красивое и современное.
"Это въездной портал в столицу Алтайского края. Такое место должно застраиваться значимыми объектами, обеспеченными транспортными развязками, коридорами для коммуникаций общегородского значения. Но вместо архитектурной доминанты, которая должна бы быть на этом участке, мы видим россыпь одноэтажных павильонов. По типологии это просто рынок. Это обычный базар, которые раньше строили во многих городах страны", – отметил Сергей Боженко и добавил, что рядом с набережной необходимо предусмотреть проезд для спасателей и машины скорой помощи.
Члена градсовета Евгения Носенко не устроило решение проектировщика заложить лишь десять метров для дороги от Нового моста через Обь к Старому мосту.
"У нас там генеральным планом заложена улица городского значения 40 метров шириной. С учетом коридора под будущие всевозможные инженерные коммуникации нужно дорогу на 100 метров закладывать. Ваш проект никак не решает эту проблему. То же касается парковки, вы вообще не пересмотрели концепцию и не учли наши рекомендации", – отметил Евгений Носенко.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников также заявил о необходимости сделать зону отдыха для барнаульцев. Архитектор Александр Деринг предложил посмотреть на объект с точки зрения маркетинга. В частности, как будут устроены связи между зданиями.
"Мы создаем этот проект для людей, но пользоваться им будет неудобно", – отметил Александр Деринг.
В итоге члены градсовета рекомендовали полностью пересмотреть концепцию ретейл-парка.
08:01:30 01-12-2023
В городе река а к ней не подойти в Барнауле. Все берега застроили.
08:23:04 01-12-2023
Мне вот интересно трое из критиков (Боженко, Четошников, Носенко) чем могут похвастать, какие проекты они разработали и реализовали, чтобы остались в памяти? За то на каждом совете только и знают, что критикуют своих коллег, по проектам которых строится город. В нашем городе пройти градосовет с первого раза практически не возможно. Может уже стоит сменить пенсионеров на более молодой состав. Не спорю, бывают неудачные решения, но не повсеместно же.
08:41:34 01-12-2023
Мария (08:23:04 01-12-2023) Мне вот интересно трое из критиков (Боженко, Четошников, Нос... А кому нужны все эти "проекты" с речвокзалом,локомотивом,площадью Сахарова,теперь ещё с "Искрой"?Лучше бы их не было никогда,один вред для горожан.
13:01:29 01-12-2023
Мария (08:23:04 01-12-2023) Мне вот интересно трое из критиков (Боженко, Четошников, Нос... Правильно делаю, что критикуют. Правильно, что отправляют на доработку проекты. Не хватает им еще принципиальности в некоторых проектах. Вот например, под Искрой было бомбоубежище. Это общественно-значимое и важное сооружение, особенно в наше время. Интересно, сохранит ли бомбоубежище застройщик в своем проекте, или будет подземная автомобильная парковка в новом здании на месте сносимой Искры? Жители соседних домов могут настаивать, чтобы бомбоубежище было сохранено в новом проекте.
16:38:57 01-12-2023
Гость (13:01:29 01-12-2023) Правильно делаю, что критикуют. Правильно, что отправляют на... а где там под Искрой бомбоубежище? Был практически во всех помещениях Искры, никакого входа в бомбоубежиже не видел.
13:01:37 01-12-2023
Мария (08:23:04 01-12-2023) Мне вот интересно трое из критиков (Боженко, Четошников, Нос... А у "молодого состава" что нить кроме человейников есть в арсенале? Покажите, плз. А если нету - пусть тогда и не отсвечивают..
08:34:24 01-12-2023
Барнаулу больше 300 лет, а на берегу Оби, в 10 м от воды дома не строили. Не было лишних денег, которые ветром надуло?
08:41:29 01-12-2023
Гость (08:34:24 01-12-2023) Барнаулу больше 300 лет, а на берегу Оби, в 10 м от воды дом... меньше 300
08:57:34 01-12-2023
Город с нуля редко начинается. Какие то дома были и до 1730 года.
09:25:40 01-12-2023
В нормальных городах на берегах рек создают зоны отдыха, парки, пляжи, набережные в конце концов! А Барнаул особый наверное, здесь забабахают базар! Куда смотрит краевое и городское начальство и разные прокуратуры? Ведь налицо сплошное нарушение ЗАКОНОВ РФ! С самого начала этой горе-стройки, когда без всяких разрешительных документов отгородили часть прибрежной полосы и водоохранной зоны реки Обь и начали земляные строительные работы. Год уже "строят", а со стороны ОРГАНОВ ноль внимания! Чудеса!!! Представляется, как захлямят берег и реку если не дай Бог провернут эту авантюру!
16:43:54 01-12-2023
Елисей (09:25:40 01-12-2023) В нормальных городах на берегах рек создают зоны отдыха, пар... если откроете схему, то с удивлением увидите в левом углу 20 метров береговой полосы общего пользования. Ровно то, что требует закон. Второй вопрос в целесообразности подобного "парка", изначально там чуть ли не парк отдыха строили, а теперь получается обычный строительный рынок.
10:14:50 01-12-2023
Так там территория уже почти год огорожена, строители что то копошатся, большегрузы грунт, щебенку возят, работа кипит.
11:16:33 01-12-2023
Гость (10:14:50 01-12-2023) Так там территория уже почти год огорожена, строители что то... Со стороны выглядит это как место для временного склада под открытым небом. Каждый день туда-сюда ездят, без перерыва копашаться, а сдвигов нет. Зачем привезти кучу грунта, а затем его увозить?
11:34:24 01-12-2023
Гость (11:16:33 01-12-2023) Со стороны выглядит это как место для временного склада под ... Может площадку готовят, меняют грунт, там же почти болото было, если бы официально делали, то "паспорт" объекта повесили, а так в тихушку копошатся..
11:17:45 01-12-2023
Здания будут иметь уникальную форму: прямоугольники, многоугольники и квадраты - ))))
11:55:02 01-12-2023
сколько месяцев в году там будут люди?
15:06:39 01-12-2023
Ведь налицо сплошное нарушение ЗАКОНОВ РФ! - каких? есть список? или так проораться немного