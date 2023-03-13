Бывший бухгалтер одного из алтайских детсадов несколько лет завышала себе зарплату

За совершённое преступление женщине назначили наказание в виде условного срока

13 марта 2023, 20:50, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

В Белокурихе осудили бывшего бухгалтера детсада за присвоение денежных средств. Об этом рассказали в региональном СК.

В период с 2017 года по декабрь 2021-го женщина завышала себе заработную плату, из-за чего на её счет были перечислены бюджетные средства в размере 216 тысяч рублей.

"Кроме того, следствием установлено, что в период с июня 2017 по ноябрь 2020 года бухгалтер изготавливала заявки, содержащие заведомо ложные сведения о якобы полагающихся ей и её знакомой к выплате денежных средств в подотчёт", – сказано в сообщении.

Из-за этого на её счёт и счёт знакомой, которая не знала о преступной схеме, перечислили 235 тысяч рублей.

За совершённое преступление женщину приговорили к трём годам и шести месяцам условного срока.