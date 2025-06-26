Бывший депутат АКЗС скоропостижно скончался на рабочем месте

По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте

26 июня 2025, 21:53, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Умер бывший депутат АКЗС, известный рубцовский бизнесмен Артак Махсудян. Об этом сообщает "Банкфакс".

По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте — у него прихватило сердце. О дате и месте прощания с Масхудяном пока не сообщается.

Напомним, что Артак Масхудян родился 1 января 1961 года в селе Золатар Мартунинского района Республики Армения. Окончил факультет механизации сельского хозяйства Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Был директором компании "Золотая Колывань". В 2011 году избирался депутатом АКЗС от партии КПРФ. В последние годы активно занимался работами по благоустройству Рубцовска.