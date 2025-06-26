Бывший депутат АКЗС скоропостижно скончался на рабочем месте
По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте
26 июня 2025, 21:53, ИА Амител
Умер бывший депутат АКЗС, известный рубцовский бизнесмен Артак Махсудян. Об этом сообщает "Банкфакс".
По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте — у него прихватило сердце. О дате и месте прощания с Масхудяном пока не сообщается.
Напомним, что Артак Масхудян родился 1 января 1961 года в селе Золатар Мартунинского района Республики Армения. Окончил факультет механизации сельского хозяйства Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Был директором компании "Золотая Колывань". В 2011 году избирался депутатом АКЗС от партии КПРФ. В последние годы активно занимался работами по благоустройству Рубцовска.
22:11:55 26-06-2025
В Рубчике асфальт тоже за армянами?
22:45:59 26-06-2025
Гость (22:11:55 26-06-2025) В Рубчике асфальт тоже за армянами?... Нет блин за монголами)
07:38:50 27-06-2025
А как же нескончаемая молодость?!
11:22:53 27-06-2025
Гость (07:38:50 27-06-2025) А как же нескончаемая молодость?!... В каморке, что за актовым залом.
08:54:56 27-06-2025
И до пенсии не дожил. Видать активно поддерживал пенсионную реформу.
09:19:06 27-06-2025
кстати ничего смешного.
сейчас вот прям много кто за сердечко на работе хватается...
будьте все здоровы!
09:19:32 27-06-2025
Статистику не обманешь...
Демографический ежегодник России 2023
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
1961 –1962 - 63,78 лет
21:23:46 27-06-2025
Гость (09:19:32 27-06-2025) Статистику не обманешь...Демографический ежегодник Р... он АРМЯНИН
11:17:20 27-06-2025
Я с 1961. Возможно, через 1,5 месяца стукнет 64. А может и нет.. Из 14 одноклассников -6 ушли. Из 9 одногруппников- 5 -х уже нет...
11:24:38 27-06-2025
Гость (11:17:20 27-06-2025) Я с 1961. Возможно, через 1,5 месяца стукнет 64. А может и н... Держись, бро! When I'm Sixty-Four – The Beatles ‧ 1967 г.
14:39:50 27-06-2025
Доподдерживался пенсионную реформу