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Бывший депутат АКЗС скоропостижно скончался на рабочем месте

По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте

26 июня 2025, 21:53, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Умер бывший депутат АКЗС, известный рубцовский бизнесмен Артак Махсудян. Об этом сообщает "Банкфакс"

По неподтвержденной информации, 64-летнему предпринимателю стало плохо на рабочем месте — у него прихватило сердце. О дате и месте прощания с Масхудяном пока не сообщается.

Напомним, что Артак Масхудян родился 1 января 1961 года в селе Золатар Мартунинского района Республики Армения. Окончил факультет механизации сельского хозяйства Алтайского политехнического института им. И.И. Ползунова. Был директором компании "Золотая Колывань". В 2011 году избирался депутатом АКЗС от партии КПРФ. В последние годы активно занимался работами по благоустройству Рубцовска.

Алтайский край Политика акзс утраты

Комментарии 11

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Гость

22:11:55 26-06-2025

В Рубчике асфальт тоже за армянами?

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гость

22:45:59 26-06-2025

Гость (22:11:55 26-06-2025) В Рубчике асфальт тоже за армянами?... Нет блин за монголами)

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Гость

07:38:50 27-06-2025

А как же нескончаемая молодость?!

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Гость

11:22:53 27-06-2025

Гость (07:38:50 27-06-2025) А как же нескончаемая молодость?!... В каморке, что за актовым залом.

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Гость

08:54:56 27-06-2025

И до пенсии не дожил. Видать активно поддерживал пенсионную реформу.

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Musik

09:19:06 27-06-2025

кстати ничего смешного.
сейчас вот прям много кто за сердечко на работе хватается...
будьте все здоровы!

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Гость

09:19:32 27-06-2025

Статистику не обманешь...

Демографический ежегодник России 2023

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1961 –1962 - 63,78 лет

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Гость

21:23:46 27-06-2025

Гость (09:19:32 27-06-2025) Статистику не обманешь...Демографический ежегодник Р... он АРМЯНИН

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Гость

11:17:20 27-06-2025

Я с 1961. Возможно, через 1,5 месяца стукнет 64. А может и нет.. Из 14 одноклассников -6 ушли. Из 9 одногруппников- 5 -х уже нет...

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Гость

11:24:38 27-06-2025

Гость (11:17:20 27-06-2025) Я с 1961. Возможно, через 1,5 месяца стукнет 64. А может и н... Держись, бро! When I'm Sixty-Four – The Beatles ‧ 1967 г.

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Гость

14:39:50 27-06-2025

Доподдерживался пенсионную реформу

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