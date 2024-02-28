Экс-депутат, высаженный из самолета в Барнауле, рассказал свою версию происшествия
Махсудян улетел в Сочи через Москву рейсом другой авиакомпании
28 февраля 2024, 07:30, ИА Амител
Бывший депутат АКЗС Артак Махсудян рассказал, почему его высадили из самолета "Победы" в аэропорту Барнаула. Как сообщает Telegram-канал Shot, он летел в Сочи на лечение с пересадкой через Москву.
Махсудян поднялся на борт самолета утром 27 февраля, спокойно занял свое место и ждал полета, как вдруг к нему подошла стюардесса. Она заявила, что лететь у окна возле аварийного выхода ему нельзя, поскольку на этом месте нельзя применять удлинитель для ремня.
"Я говорю: "А почему?" Я потом привязался, вот это надел, потом я ей сказал: "Пошла вон отсюда! Иди на свое место! Я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь", – рассказал Махсудян.После этого бортпроводница ушла к командиру корабля, доложила о нештатной ситуации и вскоре на борт поднялись полицейские, которые вывели политика. Сам Махсудян назвал ее "любовницей" пилота.
Через некоторое время депутат улетел в Москву рейсом авиакомпании S7. На "Победу" же он собирается жаловаться в МВД и прокуратуру.
07:39:48 28-02-2024
фу таким быть
12:20:31 28-02-2024
Гость (07:39:48 28-02-2024) фу таким быть... армян обыкновенный.
08:02:21 28-02-2024
позорище
08:35:18 28-02-2024
жиртрест центрального района
09:04:19 28-02-2024
Как этот армян, ненавидящий русских женщин оказался в АКЗС ?
09:14:21 28-02-2024
Правила есть правила. Непристегнутым нельзя, удлинитель около аварийного выхода нельзя. Случись что, кто будет этого гражданина, да еще, не дай бог, без сознания, отодвигать, чтобы вышли другие? Место ему предложили, не согласен - на выход. Какие у экипажа еще-то варианты были?
09:27:06 28-02-2024
Я думаю тут проблема не только и не столько в длине ремня а в самом месте. Аварийный выход подразумевает что в случае нештатной ситуации он должен быть оперативно открыт и через него осуществляется эвакуация людей. В организации эвакуации экипажу должен помочь тот кто сидит у аварийного выхода. Желательно чтобы там находился сильный мужчина, а не женщина, ребенок и уж точно не тучный человек который и сам то двигается медленно и место занимает много. Правила написаны кровь и жизнями...
09:35:52 28-02-2024
Павел (09:27:06 28-02-2024)а не женщина, ребенок Детей туда не садят до 18 лет это 100%. Я всегда покупаю там место потому что просто физически не входят ноги в обычные места. Жира нет. рост большой, женщина. Смогу открыть аварийный выход.
09:44:58 28-02-2024
Гость (09:35:52 28-02-2024) Детей туда не садят до 18 лет это 100%. Я всегда покупаю там... Согласен, "есть женщины в русских селениях"
09:37:32 28-02-2024
Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все эти мелочи как-либо решаются с обоюдной улыбкой. Просто оба быковали. Депутат по-привычке, а у стюардессы - синдром вахтера.
10:17:43 28-02-2024
Гость (09:37:32 28-02-2024) Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все... Вы встречали быкующих стюардесс?)
10:26:59 28-02-2024
Гость (09:37:32 28-02-2024) Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все... Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизволил ознакомиться с правилами перевозки, покупая билет, то кто ему злобный Буратино? Стюардесса действовала по правилам, пассажир - нет.
00:44:07 29-02-2024
Гость (10:26:59 28-02-2024) Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизво... п.6.5 В интересах безопасности полёта члены экипажа Авиакомпании вправе в любое время изменить рассадку Клиентов в салоне воздушного судна, в том числе если состояние Клиента, занимающего место возле аварийного выхода, не позволяет обеспечить эвакуацию Клиентов и членов экипажа с воздушного судна в аварийных ситуациях. Пункт очень расплывчат - на каком основании? эти места платные - как компенсируется замена места? Какие места положены таким людям, где они не будут мешать эвакуации? В конце салона? Это разве не дискриминация значительной части пассажиров? Почему Победа или Аэрофлот не сделают специальные места с увеличенным расстоянием между рядами не рядом с аварийными выходами, а там где никому не будет мешать?
01:00:44 29-02-2024
Гость (10:26:59 28-02-2024) Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизво... В п. 6.6 есть пункт - Клиенты, не говорящие на русском или английском языке. Вы хоть раз видели, чтобы этот пункт выполнялся? Чтобы стюард проверял знание языков у всех пассажиров 15 и 16 рядов? Я ни разу, хотя летаю достаточно много. Так что не надо одни пункты чтить, а про другие забывать. Это дискредитирует сами Правила и их выполнение. Не выполняют один пункт, могут и на другой пункт посмотреть более "мягко".
09:56:08 28-02-2024
Быкующее быдло, которому не хватило на бизнес класс в аэрофлоте.
Что не депутат, то быдло, никакой культуры.
11:23:14 28-02-2024
быдло оно и есть быдло независимо от национальности и денежных средств. А то , что он армянин, так это позор для армян должен быть оценен самими армянами.
11:51:09 28-02-2024
Гнать в три шеи...
12:23:33 28-02-2024
Грыша (11:51:09 28-02-2024) Гнать в три шеи... ... Выселить в Азербайджан.
12:26:35 28-02-2024
Недавно в Новоалтайске лицо армянской национальности на автомобиле ВАЗ-2107 ехал по второстепенной дороге и врезался в маршрутный автобус ПАЗ, ехавший по главной дороге. Когда приехали работники ГИБДД, нарушитель кричал, что он прав так как "ему НАДО было туда". Якобы "НАДО мне туда" является приоритетом при выезде со второстепенной дороги. Совпадение с самолётом? Не думаю. История пересказана со слов водителя автобуса.
13:15:12 28-02-2024
Если честно,в наших самолетах и нормальному то человеку удобно, как селедке в бочке. Особенно это понимаешь после полетов за ленточкой. А так,да, армянин не прав. Да и нечего им в России делать.
16:33:57 28-02-2024
Гость (13:15:12 28-02-2024) Если честно,в наших самолетах и нормальному то человеку удоб... В большинстве забугорных компаний точно также или хуже, я много летал на них за рубежом в свое время, а в лоукостерах еще хлеще чем в Победе. Нормально только бизнес-класс
13:24:50 28-02-2024
"..потом я ей сказал: "Пошла вон отсюда! Иди на свое место! Я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь"," - вот этого уже достаточно для заявления об оскорблении лица, исполняющего свои должностные обязанности.
Ну что сказать - слуга народа...
Очень надеюсь, что армянская диаспора отреагирует на сей выпад представителя такого достойного народа.
14:51:51 28-02-2024
Эти депутаты оборзели в конец, с их зарплатой не на Победе летать, сэкономил что-ли? Жмот...............
19:29:38 28-02-2024
Не собирайте, он был когда-то депутатом и он не плохой мужик обратись он всегда поможет.
00:51:10 29-02-2024
Ранее шаг между креслами был 78-83 см в эконом-классе, сейчас 73-76 см. К сожалению это происходит во всем мире.Российская общественность пока не борется с теснотой между креслами и узкими сиденьями. А вот американские пассажиры подали петицию в федеральное управление своей гражданской авиации. Авторы документа заявляли, что малое расстояние между сидениями в самолете усложняет эвакуацию во время ЧП. Эксперты от авиации США ответили представителям общественности, что нынешняя теснота в авиалайнерах никому не мешает и жизни пассажиров не угрожает. Наоборот, можно еще потеснится и ужаться. Примерно также думают и наши эксперты. Высокие и полные люди скоро полностью пересядут на поезда....