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Экс-депутат, высаженный из самолета в Барнауле, рассказал свою версию происшествия

Махсудян улетел в Сочи через Москву рейсом другой авиакомпании

28 февраля 2024, 07:30, ИА Амител

Крыло самолета в полете / Фото: unsplash.com
Крыло самолета в полете / Фото: unsplash.com

Бывший депутат АКЗС Артак Махсудян рассказал, почему его высадили из самолета "Победы" в аэропорту Барнаула. Как сообщает Telegram-канал Shot, он летел в Сочи на лечение с пересадкой через Москву.

Махсудян поднялся на борт самолета утром 27 февраля, спокойно занял свое место и ждал полета, как вдруг к нему подошла стюардесса. Она заявила, что лететь у окна возле аварийного выхода ему нельзя, поскольку на этом месте нельзя применять удлинитель для ремня.

"Я говорю: "А почему?" Я потом привязался, вот это надел, потом я ей сказал: "Пошла вон отсюда! Иди на свое место! Я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь", – рассказал Махсудян.После этого бортпроводница ушла к командиру корабля, доложила о нештатной ситуации и вскоре на борт поднялись полицейские, которые вывели политика. Сам Махсудян назвал ее "любовницей" пилота.

Через некоторое время депутат улетел в Москву рейсом авиакомпании S7. На "Победу" же он собирается жаловаться в МВД и прокуратуру.

Барнаул Происшествия авиаперевозки самолёт

Комментарии 25

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Гость

07:39:48 28-02-2024

фу таким быть

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Гость

12:20:31 28-02-2024

Гость (07:39:48 28-02-2024) фу таким быть... армян обыкновенный.

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горожанка

08:02:21 28-02-2024

позорище

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Гость

08:35:18 28-02-2024

жиртрест центрального района

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Гость

09:04:19 28-02-2024

Как этот армян, ненавидящий русских женщин оказался в АКЗС ?

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Гость

09:14:21 28-02-2024

Правила есть правила. Непристегнутым нельзя, удлинитель около аварийного выхода нельзя. Случись что, кто будет этого гражданина, да еще, не дай бог, без сознания, отодвигать, чтобы вышли другие? Место ему предложили, не согласен - на выход. Какие у экипажа еще-то варианты были?

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Павел

09:27:06 28-02-2024

Я думаю тут проблема не только и не столько в длине ремня а в самом месте. Аварийный выход подразумевает что в случае нештатной ситуации он должен быть оперативно открыт и через него осуществляется эвакуация людей. В организации эвакуации экипажу должен помочь тот кто сидит у аварийного выхода. Желательно чтобы там находился сильный мужчина, а не женщина, ребенок и уж точно не тучный человек который и сам то двигается медленно и место занимает много. Правила написаны кровь и жизнями...

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Гость

09:35:52 28-02-2024

Павел (09:27:06 28-02-2024)а не женщина, ребенок Детей туда не садят до 18 лет это 100%. Я всегда покупаю там место потому что просто физически не входят ноги в обычные места. Жира нет. рост большой, женщина. Смогу открыть аварийный выход.

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Гость

09:44:58 28-02-2024

Гость (09:35:52 28-02-2024) Детей туда не садят до 18 лет это 100%. Я всегда покупаю там... Согласен, "есть женщины в русских селениях"

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Гость

09:37:32 28-02-2024

Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все эти мелочи как-либо решаются с обоюдной улыбкой. Просто оба быковали. Депутат по-привычке, а у стюардессы - синдром вахтера.

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Гость

10:17:43 28-02-2024

Гость (09:37:32 28-02-2024) Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все... Вы встречали быкующих стюардесс?)

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Гость

10:26:59 28-02-2024

Гость (09:37:32 28-02-2024) Да нифига там не в правилах безопасности и ремнях дело - все... Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизволил ознакомиться с правилами перевозки, покупая билет, то кто ему злобный Буратино? Стюардесса действовала по правилам, пассажир - нет.

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Гость

00:44:07 29-02-2024

Гость (10:26:59 28-02-2024) Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизво... п.6.5 В интересах безопасности полёта члены экипажа Авиакомпании вправе в любое время изменить рассадку Клиентов в салоне воздушного судна, в том числе если состояние Клиента, занимающего место возле аварийного выхода, не позволяет обеспечить эвакуацию Клиентов и членов экипажа с воздушного судна в аварийных ситуациях. Пункт очень расплывчат - на каком основании? эти места платные - как компенсируется замена места? Какие места положены таким людям, где они не будут мешать эвакуации? В конце салона? Это разве не дискриминация значительной части пассажиров? Почему Победа или Аэрофлот не сделают специальные места с увеличенным расстоянием между рядами не рядом с аварийными выходами, а там где никому не будет мешать?

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Гость

01:00:44 29-02-2024

Гость (10:26:59 28-02-2024) Дело именно в правилах. Пп 6.5 и 6.6. Если депутат не соизво... В п. 6.6 есть пункт - Клиенты, не говорящие на русском или английском языке. Вы хоть раз видели, чтобы этот пункт выполнялся? Чтобы стюард проверял знание языков у всех пассажиров 15 и 16 рядов? Я ни разу, хотя летаю достаточно много. Так что не надо одни пункты чтить, а про другие забывать. Это дискредитирует сами Правила и их выполнение. Не выполняют один пункт, могут и на другой пункт посмотреть более "мягко".

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Гость

09:56:08 28-02-2024

Быкующее быдло, которому не хватило на бизнес класс в аэрофлоте.
Что не депутат, то быдло, никакой культуры.

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без комментариев

11:23:14 28-02-2024

быдло оно и есть быдло независимо от национальности и денежных средств. А то , что он армянин, так это позор для армян должен быть оценен самими армянами.

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Грыша

11:51:09 28-02-2024

Гнать в три шеи...

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Гость

12:23:33 28-02-2024

Грыша (11:51:09 28-02-2024) Гнать в три шеи... ... Выселить в Азербайджан.

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Гость

12:26:35 28-02-2024

Недавно в Новоалтайске лицо армянской национальности на автомобиле ВАЗ-2107 ехал по второстепенной дороге и врезался в маршрутный автобус ПАЗ, ехавший по главной дороге. Когда приехали работники ГИБДД, нарушитель кричал, что он прав так как "ему НАДО было туда". Якобы "НАДО мне туда" является приоритетом при выезде со второстепенной дороги. Совпадение с самолётом? Не думаю. История пересказана со слов водителя автобуса.

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Гость

13:15:12 28-02-2024

Если честно,в наших самолетах и нормальному то человеку удобно, как селедке в бочке. Особенно это понимаешь после полетов за ленточкой. А так,да, армянин не прав. Да и нечего им в России делать.

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Гость

16:33:57 28-02-2024

Гость (13:15:12 28-02-2024) Если честно,в наших самолетах и нормальному то человеку удоб... В большинстве забугорных компаний точно также или хуже, я много летал на них за рубежом в свое время, а в лоукостерах еще хлеще чем в Победе. Нормально только бизнес-класс

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Гость

13:24:50 28-02-2024

"..потом я ей сказал: "Пошла вон отсюда! Иди на свое место! Я сейчас приведу себя в порядок, придешь и проверишь"," - вот этого уже достаточно для заявления об оскорблении лица, исполняющего свои должностные обязанности.
Ну что сказать - слуга народа...
Очень надеюсь, что армянская диаспора отреагирует на сей выпад представителя такого достойного народа.

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Маша

14:51:51 28-02-2024

Эти депутаты оборзели в конец, с их зарплатой не на Победе летать, сэкономил что-ли? Жмот...............

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Александр

19:29:38 28-02-2024

Не собирайте, он был когда-то депутатом и он не плохой мужик обратись он всегда поможет.

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Гость

00:51:10 29-02-2024

Ранее шаг между креслами был 78-83 см в эконом-классе, сейчас 73-76 см. К сожалению это происходит во всем мире.Российская общественность пока не борется с теснотой между креслами и узкими сиденьями. А вот американские пассажиры подали петицию в федеральное управление своей гражданской авиации. Авторы документа заявляли, что малое расстояние между сидениями в самолете усложняет эвакуацию во время ЧП. Эксперты от авиации США ответили представителям общественности, что нынешняя теснота в авиалайнерах никому не мешает и жизни пассажиров не угрожает. Наоборот, можно еще потеснится и ужаться. Примерно также думают и наши эксперты. Высокие и полные люди скоро полностью пересядут на поезда....

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