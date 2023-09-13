Бывший депутат Верховной рады заявил, что Зеленский готовится объявить войну России
По его словам, формально для этого уже все готово
13 сентября 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится объявить войну России. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
Кива отметил, что объявление войны и всеобщей мобилизации позволит избавиться от протестного населения, отказаться от проведения президентских выборов и вернуть интерес мирового сообщества.
По мнению Кивы, таким шагом президент Украины надеется напрямую втянуть в конфликт страны Запада. Экс-депутат добавил, что Зеленский может объявить войну России уже осенью 2023 года, поскольку формально для этого уже все готово.
09:40:16 14-09-2023
Кива этож провокатор. Мутная личность - прямо заинтересованная в продолжение всего этого. Зачем его цитировать?