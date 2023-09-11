Песков объяснил, почему подняли планку призывного возраста
По его словам, это произошло после получения рекомендаций от Минобороны
11 сентября 2023, 19:40, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему было принято решение о поднятии верхней планки призывного возраста. Его слова передает телеграм-канал РВНП.
По словам Пескова, "это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства". Он пояснил, что специалисты Минобороны подготовили свои рекомендации, а законодатели посчитали их целесообразными и приняли закон.
Напомним, что изначально планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. В принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.
19:42:30 11-09-2023
Нин обороны большое. Кто это придумал из них ?
20:48:24 11-09-2023
То есть салага 18 лет и салага 30 лет, а призываются вместе? Ну ждите очередных чудес в армии.
22:21:00 11-09-2023
Можно обнуление сроков службы придумать
09:01:59 13-09-2023
Гость (22:21:00 11-09-2023) Можно обнуление сроков службы придумать... Не подсказывай им!
00:11:55 12-09-2023
Наши политики вначале довели страну до демографических проблем, теперь подняли планку, так же и пенсии лишат будущее покаление, скажут стариков сильно много содержать не кому, у нас же пенсию платят за счёт работающих.
08:40:51 12-09-2023
Гость (00:11:55 12-09-2023) Наши политики вначале довели страну до демографических пробл... может и платят за счет работающих, да только всем разную, прокурорским по 100 тыс. пенсии, а кто реально работает и баллы копит тем по 18 тыс. и никакой путаницы! И то сейчас предлагают начать самим копить на пенсию, а зачем мне тогда платить взносы в ПФР?
07:34:59 12-09-2023
По рекомендации Минобороны и обстановке в новых регионах
09:26:43 12-09-2023
а я думал связано с планами по сво
09:41:50 14-09-2023
Шойгу не служил. Вот его и призывают пусть