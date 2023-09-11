Песков объяснил, почему подняли планку призывного возраста

По его словам, это произошло после получения рекомендаций от Минобороны

11 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему было принято решение о поднятии верхней планки призывного возраста. Его слова передает телеграм-канал РВНП.

По словам Пескова, "это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства". Он пояснил, что специалисты Минобороны подготовили свои рекомендации, а законодатели посчитали их целесообразными и приняли закон.

Напомним, что изначально планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. В принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.