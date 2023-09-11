НОВОСТИПолитика

Песков объяснил, почему подняли планку призывного возраста

По его словам, это произошло после получения рекомендаций от Минобороны

11 сентября 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему было принято решение о поднятии верхней планки призывного возраста. Его слова передает телеграм-канал РВНП.

По словам Пескова, "это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства". Он пояснил, что специалисты Минобороны подготовили свои рекомендации, а законодатели посчитали их целесообразными и приняли закон.

Напомним, что изначально планировалось постепенно изменить границы призывного возраста и сместить их на отрезок с 21 года до 30 лет. В принятом законе верхнюю планку подняли, а нижняя так и осталась на 18-летнем возрасте.

Армия Дмитрий Песков

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

19:42:30 11-09-2023

Нин обороны большое. Кто это придумал из них ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:48:24 11-09-2023

То есть салага 18 лет и салага 30 лет, а призываются вместе? Ну ждите очередных чудес в армии.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:21:00 11-09-2023

Можно обнуление сроков службы придумать

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:59 13-09-2023

Гость (22:21:00 11-09-2023) Можно обнуление сроков службы придумать... Не подсказывай им!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:11:55 12-09-2023

Наши политики вначале довели страну до демографических проблем, теперь подняли планку, так же и пенсии лишат будущее покаление, скажут стариков сильно много содержать не кому, у нас же пенсию платят за счёт работающих.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:40:51 12-09-2023

Гость (00:11:55 12-09-2023) Наши политики вначале довели страну до демографических пробл... может и платят за счет работающих, да только всем разную, прокурорским по 100 тыс. пенсии, а кто реально работает и баллы копит тем по 18 тыс. и никакой путаницы! И то сейчас предлагают начать самим копить на пенсию, а зачем мне тогда платить взносы в ПФР?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:34:59 12-09-2023

По рекомендации Минобороны и обстановке в новых регионах

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:43 12-09-2023

а я думал связано с планами по сво

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:50 14-09-2023

Шойгу не служил. Вот его и призывают пусть

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров