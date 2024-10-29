Бывший глава алтайского исполкома "Единой России" Клюзов перейдет на работу в АП
Обязанности на новом месте он начнет исполнять с ноября
29 октября 2024, 19:09, ИА Амител
Зампред правительства Новосибирской области, бывший руководитель исполкома алтайского отделения "Единой России" Андрей Клюзов перешел на работу в Администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщает "Атмосфера".
По словам Клюзова, на новом месте он начнет работать с ноября. В АП он будет руководить одним из департаментов в управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.
"Буду курировать в том числе вопросы избирательных кампаний в регионах", – отметил новосибирский вице-премьер.
Напомним, что Клюзов родился 29 марта 1977 года в Алтайском крае. Окончил социологический факультет АлтГУ и РАНХиГС по специальности "государственное и муниципальное управление". Работал в краевой налоговой инспекции, затем в реготделении "Единой России". Дважды занимал пост руководителя исполкома ЕР.
В ноябре 2022 года перешел на работу в Новосибирскую область. Там он занял пост зампреда правительства – министра региональной политики.
21:37:53 29-10-2024
Жизнь удалась...🤣
08:19:27 30-10-2024
Даже не слышал о таком.