Бывший глава алтайского исполкома "Единой России" Клюзов перейдет на работу в АП

Обязанности на новом месте он начнет исполнять с ноября

29 октября 2024, 19:09, ИА Амител

Андрей Клюзов / Фото: minregion.nso.ru

Зампред правительства Новосибирской области, бывший руководитель исполкома алтайского отделения "Единой России" Андрей Клюзов перешел на работу в Администрацию президента (АП) РФ. Об этом сообщает "Атмосфера".

По словам Клюзова, на новом месте он начнет работать с ноября. В АП он будет руководить одним из департаментов в управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

"Буду курировать в том числе вопросы избирательных кампаний в регионах", – отметил новосибирский вице-премьер.

Напомним, что Клюзов родился 29 марта 1977 года в Алтайском крае. Окончил социологический факультет АлтГУ и РАНХиГС по специальности "государственное и муниципальное управление". Работал в краевой налоговой инспекции, затем в реготделении "Единой России". Дважды занимал пост руководителя исполкома ЕР.

В ноябре 2022 года перешел на работу в Новосибирскую область. Там он занял пост зампреда правительства – министра региональной политики.