Бывший глава барнаульского МВД занял пост главного полицейского Республики Алтай
Полковник Майдоров уже приступил к исполнению обязанностей
11 марта 2025, 16:48, ИА Амител
Заместителем министра внутренних дел, начальником полиции Республики Алтай назначили полковника Александра Майдорова. Как сообщает пресс-служба ведомства, он уже приступил к исполнению своих обязанностей.
Напомним, что 44-летний Майдоров последние пять лет занимал пост начальника управления МВД России по Барнаулу. В пресс-службе региональной полиции подчеркнули, что о полковнике отзываются как об инициативном и грамотном руководителе, которого отличают требовательность и профессиональный подход к выполнению задач.
Майдоров родился 12 сентября 1980 года в селе Кызыл-Озек Республики Алтай. К службе в органах внутренних дел приступил в 1997 году. Свой карьерный рост начал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. После Майдорова назначили руководить оперативно-сыскным отделом уголовного розыска МВД России по Барнаулу. Был заместителем начальника полиции по оперативной работе. С мая 2014 по март 2020 года занимал должность заместителя начальника – начальника барнаульской полиции. В апреле 2020 года назначен на должность начальника УМВД России по Барнаулу, которую занимал до марта 2025-го.
В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности "юриспруденция". В 2023-м – Академию управления МВД России. Полковник женат и воспитывает двоих сыновей. Неоднократно поощрялся в период службы. Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", "За отличие в службе" I, II и III степени.
17:00:10 11-03-2025
А вы друзья как не садитесь ...
17:14:15 11-03-2025
Неожиданный ход, но карьерный рост должен быть! Поздравляю!
18:03:20 11-03-2025
Удачи .
18:53:27 11-03-2025
Отличное решение, молодец, что согласился!!
10:12:53 12-03-2025
Гость (18:53:27 11-03-2025) Отличное решение, молодец, что согласился!!... У сотрудников при погонах никогда согласия и не спрашивают ,это Вам для сведения .
19:58:11 11-03-2025
В 1980 родился, а в 1997 уже в МВД должность получил. Получается в 17 лет карьеру сыскаря начал. Круто!
08:13:54 12-03-2025
Сибиряк. (19:58:11 11-03-2025) В 1980 родился, а в 1997 уже в МВД должность получил. Получа... Вундеркинд )
10:00:17 12-03-2025
Прежде всего дисциплина и устав - а сейчас рано говорить участковых не хватает и в обще имеет место быть кадровый голод.
11:17:30 12-03-2025
Просто карьерный ход, там министерство, получит генерала перед пенсией и в добрый путь на вольные хлеба, поднимать сельское хозяйство.....