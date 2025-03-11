Бывший глава барнаульского МВД занял пост главного полицейского Республики Алтай

Полковник Майдоров уже приступил к исполнению обязанностей

11 марта 2025, 16:48, ИА Амител

Александр Майдоров / Фото: 04.мвд.рф

Заместителем министра внутренних дел, начальником полиции Республики Алтай назначили полковника Александра Майдорова. Как сообщает пресс-служба ведомства, он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, что 44-летний Майдоров последние пять лет занимал пост начальника управления МВД России по Барнаулу. В пресс-службе региональной полиции подчеркнули, что о полковнике отзываются как об инициативном и грамотном руководителе, которого отличают требовательность и профессиональный подход к выполнению задач.

Майдоров родился 12 сентября 1980 года в селе Кызыл-Озек Республики Алтай. К службе в органах внутренних дел приступил в 1997 году. Свой карьерный рост начал с должности оперуполномоченного оперативно-сыскного отдела криминальной милиции при ГУВД Алтайского края. После Майдорова назначили руководить оперативно-сыскным отделом уголовного розыска МВД России по Барнаулу. Был заместителем начальника полиции по оперативной работе. С мая 2014 по март 2020 года занимал должность заместителя начальника – начальника барнаульской полиции. В апреле 2020 года назначен на должность начальника УМВД России по Барнаулу, которую занимал до марта 2025-го.

В 2001 году окончил Барнаульский юридический институт по специальности "юриспруденция". В 2023-м – Академию управления МВД России. Полковник женат и воспитывает двоих сыновей. Неоднократно поощрялся в период службы. Награжден медалями "За отличие в охране общественного порядка", "За доблесть в службе", "За отличие в службе" I, II и III степени.