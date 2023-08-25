НОВОСТИОбщество

Главный полицейский Барнаула предложил ограничить время работы пивных

Это касается заведений, которые находятся в жилых домах

25 августа 2023, 11:00, Александра Черданцева

Бокал / Фото: Freepik
Бокал / Фото: Freepik

Время работы питейных заведений в многоквартирных жилых домах нужно ограничить до 23 часов. С таким предложением на заседании городской думы в пятницу, 25 августа выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

"Просим вас проработать вопрос и выйти с законодательной инициативой об ограничении работы питейных заведений в многоквартирных домах до 23 часов. Если мы воплотим этот механизм, то в городе будет больше порядка", - обратился к депутатам главный полицейский краевой столицы.

Поводом для такого предложения стали многочисленные жалобы людей на шум от пивных.

"Ежедневно мы регистрируем до 600 таких сообщений", - уточнил Майдоров.

О частых жалобах на заседании рассказал и депутат от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

"Мы получаем обращения о громких пьяных компаниях, которые устраивают себе отдых в скверах вблизи жилых домов, особенно в отдаленных районах города. Жители просят рассмотреть возможность увеличения количества полицейских патрулей в таких местах", - сказал Федюнин.

Патрули действуют, особенно вечером и ночью, ответил Александр Майдоров, но только этого недостаточно.  

Отметим, что сейчас в Барнауле, судя по системе 2ГИС, работает 850 магазинов разливного пива. Многие закрываются после 23 часов. А некоторые и вовсе работают круглосуточно. Продажа алкоголя в Алтайском крае разрешена до 21 часа, однако в кафе и пивных такого ограничения нет, при условии, что распитие будет тут же, на месте. Однако, многие питейные заведения отпускают хмельной продукт навынос. 

Недавно депутаты Госдумы предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.

Бар / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИБарнаул
Барнаул инициативы алкоголь полиция

Комментарии 25

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Гость

11:06:17 25-08-2023

хорошее предложение! если в жилом доме - то до 23:00

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Гость

11:17:22 25-08-2023

Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома, то торговать круглосуточно можно? На пересечении Партизанской и Челюскинцев работает заведение "Заправка". Работает круглосуточно. Продают круглосуточно и пиво и водку, виски, вино и другие алкогольные напитки. Полиция про это знает и помалкивает. Ночью собираются возле дома Челюскинцев 69 и пьют всю ночь. Устраивают оргии, драки огромными компаниями. Полиция побаивается к ним даже подходить. Сидят в павильонах под крышей где днем бабули свои помидоры, огурцы, цветы продают. Утром подойти невозможно ибо испражняются там же. Все заблевано и загажено. Полиция закрывает глаза на эту круглосуточную Заправку и пьяные компании мешающие гражданам отдыхать. Позор какой.

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Гость

12:47:22 25-08-2023

Гость (11:17:22 25-08-2023) Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома... Прудские. Что вы хотели то.

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ворчун

13:03:20 25-08-2023

Гость (11:17:22 25-08-2023) Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома... оргии? вы хотя бы знаете, что это за слово? или так, от слова «ор»?

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Гость

12:03:19 25-08-2023

Там у пивных контингент, который еще может зарабатывать по 200 тысяч в месяц в новых регионах, почему бы не проверить откуда у них бронь. Вместо учителей истории

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...

12:03:42 25-08-2023

Сделайте пару улиц на окраине для пивнушек и пусть они там работают круглые сутки

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Гость

12:04:35 25-08-2023

Инициатива "ни о чём", нагнать туману и показать, как работается. Разрешить после 21:00 до 23:00 продажу пива надо только в ресторанах (нормальных ресторанах, а не в дермобудках с бутербродами и жареной картошкой) при наличии работающего туалета для посетителей. В многоэтажках пивняки необходимо закрыть.

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Гость

12:07:29 25-08-2023

А что наш градоначальник? И где вездесущих контроль нашего краевого Начальника? Или поступление в бюджет от пивных затмевает все эту мерзость? Вопросы, вопросы, вопросы !

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142

12:20:54 25-08-2023

Гость (12:07:29 25-08-2023) А что наш градоначальник? И где вездесущих контроль нашего к... Какие поступления? Многие по налу только работают без чеков. Платят только за крышу

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Гость

12:09:21 25-08-2023

А как же инициатива о закрытии пивнушек вообще по решению собственников дома?! Когда будут рассматривать?" Новые люди" же именно с такой инициативой выходили! Когда пивнухи закроют вообще! Опять только треп что ли? Дайте людям спокойно жить в своих домах! Хвать уже полумер в виде увеличения площади и ограничения по времени работы!

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Гость

13:09:47 25-08-2023

Гость (12:09:21 25-08-2023) А как же инициатива о закрытии пивнушек вообще по решению со... И подъезды закрыть, а то ходят там всякие.

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Гость

13:45:37 25-08-2023

Гость (13:09:47 25-08-2023) И подъезды закрыть, а то ходят там всякие.... Ой что же вы так открыто о своих пагубнвх пристрастиях? Боитесь без опохмелки в шаговой доступности остаться? Ваше ерничество не просто неуместно, оно очень глупо .

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Ольга

12:23:58 25-08-2023

Отличное предложение!

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Гость

12:45:54 25-08-2023

Дело не в пивнухах, а в нарушении порядков. Нет закона на улицах. Полицейским неинтересно связываться с алкашами, вытрезвителей нет.

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Гость

12:49:56 25-08-2023

До 17-00

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ворчун

13:02:47 25-08-2023

... (12:03:42 25-08-2023) Сделайте пару улиц на окраине для пивнушек и пусть они там р... в Питере питейная улица Рубинштейна аккурат в центре, если что

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Гость

13:03:45 25-08-2023

Может если разрешить в новых регионах круглосуточно это их туда привлечет

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Гость

13:58:28 25-08-2023

Не прокатит. Подумаешь, полицейский предложил. А захотят ли хозяева ? Решать-то будут депутаты.

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Гость

15:31:46 25-08-2023

Все пивнушки, которые маскируются под бары, и наливают в полторашки без крышечки жестко штрафовать нужно. Назвался баром, значит наливать только в кружки или стаканы.

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Гость

17:34:33 25-08-2023

Вот если бы было 850 магазинов , в которых можно ночью купить хлебушка ?

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Гость

17:48:31 25-08-2023

Гость (17:34:33 25-08-2023) Вот если бы было 850 магазинов , в которых можно ночью купит... Их бы давно закрвли) За нерентабельность....

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Гость

18:01:42 25-08-2023

Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все точки , продающие алкоголь в жилвх домах! И все...долгое молчание. Дальше " Новые люди" внесли проект, позволяющий закрывать такие заведения по решению собственников. Жильцы, соседствующие с подобными заведениями ждут этого закона!!! Но пока опять молчание от народных избранников! Когда же, наконец, власти решатся на такоц шаг! Ведь по новым законам открыть такое заведение без согласия жильцов теперь нельзя. Но почему же страдать должны те собственники, в домах которых эти пивнушки уже существуют без их согласия! Если нельзя открыть, то и закрыть тоже должно бвть можно! При чем в МКД решающее мнение должно оставатьсч именно за жильцами того подъезда в котором расположились эти наливайки. Именно так сейчас прописанно в законе об открытии любых организациях в жилвх домах.

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Гость

11:26:45 29-08-2023

Гость (18:01:42 25-08-2023) Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все ... Добрый день! Я представляю пресс-службу партии «Новые люди». Спасибо за ваше внимание к данной проблеме! Законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по решению собрания собственников в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидаем, что будет рассмотрен на осенней сессии.

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Гость

11:27:21 29-08-2023

Гость (18:01:42 25-08-2023) Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все ... Здравствуйте! Я представляю пресс-службу партии «Новые люди». Спасибо за ваше внимание к проблеме «наливаек» в жилых домах! В настоящее время наш законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по решению собрания собственников в находится на рассмотрении в Госдуме. В случае его одобрения другими федеральными депутатами, решение о запрете точек продажи алкоголя в жилых домах будет приниматься собранием собственников многоквартирного дома. Надеемся, что законопроект будет рассмотрен уже на осенней сессии.

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...

18:49:47 25-08-2023

Никаких пивнушек в жилых домах и даже близко быть не должно. Люди живут здесь. Дети растут. Какие пивнушки. Убрать их как можно дальше

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