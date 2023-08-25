Главный полицейский Барнаула предложил ограничить время работы пивных

Это касается заведений, которые находятся в жилых домах

25 августа 2023, 11:00, Александра Черданцева

Бокал / Фото: Freepik

Время работы питейных заведений в многоквартирных жилых домах нужно ограничить до 23 часов. С таким предложением на заседании городской думы в пятницу, 25 августа выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

"Просим вас проработать вопрос и выйти с законодательной инициативой об ограничении работы питейных заведений в многоквартирных домах до 23 часов. Если мы воплотим этот механизм, то в городе будет больше порядка", - обратился к депутатам главный полицейский краевой столицы.

Поводом для такого предложения стали многочисленные жалобы людей на шум от пивных.

"Ежедневно мы регистрируем до 600 таких сообщений", - уточнил Майдоров.

О частых жалобах на заседании рассказал и депутат от партии "Новые люди" Никита Федюнин.

"Мы получаем обращения о громких пьяных компаниях, которые устраивают себе отдых в скверах вблизи жилых домов, особенно в отдаленных районах города. Жители просят рассмотреть возможность увеличения количества полицейских патрулей в таких местах", - сказал Федюнин.

Патрули действуют, особенно вечером и ночью, ответил Александр Майдоров, но только этого недостаточно.

Отметим, что сейчас в Барнауле, судя по системе 2ГИС, работает 850 магазинов разливного пива. Многие закрываются после 23 часов. А некоторые и вовсе работают круглосуточно. Продажа алкоголя в Алтайском крае разрешена до 21 часа, однако в кафе и пивных такого ограничения нет, при условии, что распитие будет тут же, на месте. Однако, многие питейные заведения отпускают хмельной продукт навынос.

Недавно депутаты Госдумы предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.