Главный полицейский Барнаула предложил ограничить время работы пивных
Это касается заведений, которые находятся в жилых домах
25 августа 2023, 11:00, Александра Черданцева
Время работы питейных заведений в многоквартирных жилых домах нужно ограничить до 23 часов. С таким предложением на заседании городской думы в пятницу, 25 августа выступил начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.
"Просим вас проработать вопрос и выйти с законодательной инициативой об ограничении работы питейных заведений в многоквартирных домах до 23 часов. Если мы воплотим этот механизм, то в городе будет больше порядка", - обратился к депутатам главный полицейский краевой столицы.
Поводом для такого предложения стали многочисленные жалобы людей на шум от пивных.
"Ежедневно мы регистрируем до 600 таких сообщений", - уточнил Майдоров.
О частых жалобах на заседании рассказал и депутат от партии "Новые люди" Никита Федюнин.
"Мы получаем обращения о громких пьяных компаниях, которые устраивают себе отдых в скверах вблизи жилых домов, особенно в отдаленных районах города. Жители просят рассмотреть возможность увеличения количества полицейских патрулей в таких местах", - сказал Федюнин.
Патрули действуют, особенно вечером и ночью, ответил Александр Майдоров, но только этого недостаточно.
Отметим, что сейчас в Барнауле, судя по системе 2ГИС, работает 850 магазинов разливного пива. Многие закрываются после 23 часов. А некоторые и вовсе работают круглосуточно. Продажа алкоголя в Алтайском крае разрешена до 21 часа, однако в кафе и пивных такого ограничения нет, при условии, что распитие будет тут же, на месте. Однако, многие питейные заведения отпускают хмельной продукт навынос.
Недавно депутаты Госдумы предложили запретить продажу алкогольной продукции в любых магазинах, кафе и ресторанах, расположенных в многоквартирных домах.
11:06:17 25-08-2023
хорошее предложение! если в жилом доме - то до 23:00
11:17:22 25-08-2023
Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома, то торговать круглосуточно можно? На пересечении Партизанской и Челюскинцев работает заведение "Заправка". Работает круглосуточно. Продают круглосуточно и пиво и водку, виски, вино и другие алкогольные напитки. Полиция про это знает и помалкивает. Ночью собираются возле дома Челюскинцев 69 и пьют всю ночь. Устраивают оргии, драки огромными компаниями. Полиция побаивается к ним даже подходить. Сидят в павильонах под крышей где днем бабули свои помидоры, огурцы, цветы продают. Утром подойти невозможно ибо испражняются там же. Все заблевано и загажено. Полиция закрывает глаза на эту круглосуточную Заправку и пьяные компании мешающие гражданам отдыхать. Позор какой.
12:47:22 25-08-2023
Гость (11:17:22 25-08-2023) Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома... Прудские. Что вы хотели то.
13:03:20 25-08-2023
Гость (11:17:22 25-08-2023) Почему именно в жилых домах? А если 50 метров от жилого дома... оргии? вы хотя бы знаете, что это за слово? или так, от слова «ор»?
12:03:19 25-08-2023
Там у пивных контингент, который еще может зарабатывать по 200 тысяч в месяц в новых регионах, почему бы не проверить откуда у них бронь. Вместо учителей истории
12:03:42 25-08-2023
Сделайте пару улиц на окраине для пивнушек и пусть они там работают круглые сутки
12:04:35 25-08-2023
Инициатива "ни о чём", нагнать туману и показать, как работается. Разрешить после 21:00 до 23:00 продажу пива надо только в ресторанах (нормальных ресторанах, а не в дермобудках с бутербродами и жареной картошкой) при наличии работающего туалета для посетителей. В многоэтажках пивняки необходимо закрыть.
12:07:29 25-08-2023
А что наш градоначальник? И где вездесущих контроль нашего краевого Начальника? Или поступление в бюджет от пивных затмевает все эту мерзость? Вопросы, вопросы, вопросы !
12:20:54 25-08-2023
Гость (12:07:29 25-08-2023) А что наш градоначальник? И где вездесущих контроль нашего к... Какие поступления? Многие по налу только работают без чеков. Платят только за крышу
12:09:21 25-08-2023
А как же инициатива о закрытии пивнушек вообще по решению собственников дома?! Когда будут рассматривать?" Новые люди" же именно с такой инициативой выходили! Когда пивнухи закроют вообще! Опять только треп что ли? Дайте людям спокойно жить в своих домах! Хвать уже полумер в виде увеличения площади и ограничения по времени работы!
13:09:47 25-08-2023
Гость (12:09:21 25-08-2023) А как же инициатива о закрытии пивнушек вообще по решению со... И подъезды закрыть, а то ходят там всякие.
13:45:37 25-08-2023
Гость (13:09:47 25-08-2023) И подъезды закрыть, а то ходят там всякие.... Ой что же вы так открыто о своих пагубнвх пристрастиях? Боитесь без опохмелки в шаговой доступности остаться? Ваше ерничество не просто неуместно, оно очень глупо .
12:23:58 25-08-2023
Отличное предложение!
12:45:54 25-08-2023
Дело не в пивнухах, а в нарушении порядков. Нет закона на улицах. Полицейским неинтересно связываться с алкашами, вытрезвителей нет.
12:49:56 25-08-2023
До 17-00
13:02:47 25-08-2023
... (12:03:42 25-08-2023) Сделайте пару улиц на окраине для пивнушек и пусть они там р... в Питере питейная улица Рубинштейна аккурат в центре, если что
13:03:45 25-08-2023
Может если разрешить в новых регионах круглосуточно это их туда привлечет
13:58:28 25-08-2023
Не прокатит. Подумаешь, полицейский предложил. А захотят ли хозяева ? Решать-то будут депутаты.
15:31:46 25-08-2023
Все пивнушки, которые маскируются под бары, и наливают в полторашки без крышечки жестко штрафовать нужно. Назвался баром, значит наливать только в кружки или стаканы.
17:34:33 25-08-2023
Вот если бы было 850 магазинов , в которых можно ночью купить хлебушка ?
17:48:31 25-08-2023
Гость (17:34:33 25-08-2023) Вот если бы было 850 магазинов , в которых можно ночью купит... Их бы давно закрвли) За нерентабельность....
18:01:42 25-08-2023
Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все точки , продающие алкоголь в жилвх домах! И все...долгое молчание. Дальше " Новые люди" внесли проект, позволяющий закрывать такие заведения по решению собственников. Жильцы, соседствующие с подобными заведениями ждут этого закона!!! Но пока опять молчание от народных избранников! Когда же, наконец, власти решатся на такоц шаг! Ведь по новым законам открыть такое заведение без согласия жильцов теперь нельзя. Но почему же страдать должны те собственники, в домах которых эти пивнушки уже существуют без их согласия! Если нельзя открыть, то и закрыть тоже должно бвть можно! При чем в МКД решающее мнение должно оставатьсч именно за жильцами того подъезда в котором расположились эти наливайки. Именно так сейчас прописанно в законе об открытии любых организациях в жилвх домах.
11:26:45 29-08-2023
Гость (18:01:42 25-08-2023) Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все ... Добрый день! Я представляю пресс-службу партии «Новые люди». Спасибо за ваше внимание к данной проблеме! Законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по решению собрания собственников в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. Ожидаем, что будет рассмотрен на осенней сессии.
11:27:21 29-08-2023
Гость (18:01:42 25-08-2023) Сначала депутат причем от ЕД внесла предложения закрыть все ... Здравствуйте! Я представляю пресс-службу партии «Новые люди». Спасибо за ваше внимание к проблеме «наливаек» в жилых домах! В настоящее время наш законопроект о запрете розничной продажи алкогольной продукции в многоквартирных домах по решению собрания собственников в находится на рассмотрении в Госдуме. В случае его одобрения другими федеральными депутатами, решение о запрете точек продажи алкоголя в жилых домах будет приниматься собранием собственников многоквартирного дома. Надеемся, что законопроект будет рассмотрен уже на осенней сессии.
18:49:47 25-08-2023
Никаких пивнушек в жилых домах и даже близко быть не должно. Люди живут здесь. Дети растут. Какие пивнушки. Убрать их как можно дальше