Бывший главный алтайский полицейский приступил к работе министром транспорта края

У Андрея Подоляна 9 января – первый рабочий день

09 января 2025, 11:00, ИА Амител

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян / Фото: правительство региона

Министерство транспорта Алтайского края официально с 9 января возглавил Андрей Подолян. Бывший начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю заменил на этом посту Антона Воронова, который ушел в отставку в ноябре прошлого года по собственному желанию.

Потом обязанности министра исполнял заместитель Александр Мошкин. Сразу после отставки Воронова появилась информация о том, что освободившийся пост займет Андрей Подолян. Опыта работы в дорожной сфере у генерала нет. Тем и любопытно, как примут бывшего начальника алтайской полиции представители отрасли.

Что касается Андрея Подоляна, то он родился в 1968 году в Рубцовске. В 1993-м окончил юридический факультет АлтГУ. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома. Занимал различные должности: от заместителя начальника ОБОП в Рубцовске, начальника ОБОП в Бийске до руководящих должностей в ГУ МВД в Пермском крае и Волгоградской области. С 2018 по 2024 год был начальником ГУ МВД по Алтайскому краю. Генерал-лейтенант.