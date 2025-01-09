Бывший главный алтайский полицейский приступил к работе министром транспорта края
У Андрея Подоляна 9 января – первый рабочий день
09 января 2025, 11:00, ИА Амител
Министерство транспорта Алтайского края официально с 9 января возглавил Андрей Подолян. Бывший начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю заменил на этом посту Антона Воронова, который ушел в отставку в ноябре прошлого года по собственному желанию.
Потом обязанности министра исполнял заместитель Александр Мошкин. Сразу после отставки Воронова появилась информация о том, что освободившийся пост займет Андрей Подолян. Опыта работы в дорожной сфере у генерала нет. Тем и любопытно, как примут бывшего начальника алтайской полиции представители отрасли.
Что касается Андрея Подоляна, то он родился в 1968 году в Рубцовске. В 1993-м окончил юридический факультет АлтГУ. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома. Занимал различные должности: от заместителя начальника ОБОП в Рубцовске, начальника ОБОП в Бийске до руководящих должностей в ГУ МВД в Пермском крае и Волгоградской области. С 2018 по 2024 год был начальником ГУ МВД по Алтайскому краю. Генерал-лейтенант.
11:16:11 09-01-2025
а почему не хирургом тоже ведь работа?
11:17:50 09-01-2025
Все дороги отремонтировать! Раз, два.
11:18:41 09-01-2025
И как он всю жизнь переезжает? Мебель и автомобиль с собой забирает или нет?
11:57:52 09-01-2025
Ну слава Богу ,наконец по автобанам покатимся ,ну а уж местные дороги в настоящие дороги превратятся ,а мосты ,да и их немерено будет ,ура товарищи !!!!!
11:59:43 09-01-2025
Ну теперь там точно никто не будет воровать и взятки брать
12:02:25 09-01-2025
Ужас! То ли дело Дементьев А. был на этом посту ранее, все тонкости дорожной сферы знал. Жаль погорел на жадности.
13:19:41 09-01-2025
Две российские беды, в Алтайском крае сумели обьединить в одну