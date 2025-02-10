Бывший Горный госпиталь в Барнауле выставят на аукцион
Цена и условия пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют
10 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле выставят на аукцион бывший Горный госпиталь. Как сообщают "Вести Алтай", цены и условия торгов пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют.
Предположительно, здание и его территорию можно будет использовать для разных целей: как административно-офисное, торговое, а также под частные медицинские или образовательные учреждения.
Напомним, здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845-м. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию. После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. Позднее он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету.
В конце 2023 года университет подал иск к Росимуществу и потребовал забрать здание в федеральную собственность, однако затем отозвал заявление. Несмотря на отзыв, "Дом.рф" опубликовал информацию о планах выставить объект на торги во втором квартале 2025 года
13:28:51 10-02-2025
Как гармонично там вписался бы какой нибудь ЖК. А первые этажи можно стилизовать под это здание
06:12:49 11-02-2025
Гость (13:28:51 10-02-2025) Как гармонично там вписался бы какой нибудь ЖК. А первые эта... Александр Федорович, Вам с Локомотивом не хватило?
13:34:25 10-02-2025
Ну, ещё одна марияра будет. Увы!
13:44:34 10-02-2025
Купят, доведут до разрухи, снимут охранный статус , сломают, построят человейник. Судьба всех исторических зданий в Барнауле.
14:22:38 10-02-2025
Можно было бы не продавать, сделать ремонт и отдать под детский центр с кружками.
15:04:55 10-02-2025
Гость (14:22:38 10-02-2025) Можно было бы не продавать, сделать ремонт и отдать под детс... Сейчас принадлежит аграрному университету(ранее назывался сельхозинститутом), которому дом не нужен. Теперь аграрники хотят продать. Сначала намеревались бесплатно вернуть государству в лице Росимущества, но передумали просто так отдавать.
15:15:27 10-02-2025
Гость (15:04:55 10-02-2025) Сейчас принадлежит аграрному университету(ранее назывался се... Так пусть край купит и владеет на пользу всем людям. Так помещений не хватает для учреждений культуры.
16:03:56 10-02-2025
Не понимаю логику: строить новые корпуса на Молодёжной и на Мерзликина, а от этого, который уже был, избавляться
00:46:03 11-02-2025
Гость (16:03:56 10-02-2025) Не понимаю логику: строить новые корпуса на Молодёжной и на ... на стройке новых корпусов можно хорошо "руки погреть"
09:40:01 11-02-2025
Самое место и по архитектуре здание подходит под выставочный зал , музей .