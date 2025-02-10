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Бывший Горный госпиталь в Барнауле выставят на аукцион

Цена и условия пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют

10 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле выставят на аукцион бывший Горный госпиталь. Как сообщают "Вести Алтай", цены и условия торгов пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют.

Предположительно, здание и его территорию можно будет использовать для разных целей: как административно-офисное, торговое, а также под частные медицинские или образовательные учреждения.

Напомним, здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845-м. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию. После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. Позднее он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету.

В конце 2023 года университет подал иск к Росимуществу и потребовал забрать здание в федеральную собственность, однако затем отозвал заявление. Несмотря на отзыв, "Дом.рф" опубликовал информацию о планах выставить объект на торги во втором квартале 2025 года

Барнаул недвижимость

Комментарии 10

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Гость

13:28:51 10-02-2025

Как гармонично там вписался бы какой нибудь ЖК. А первые этажи можно стилизовать под это здание

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Гость

06:12:49 11-02-2025

Гость (13:28:51 10-02-2025) Как гармонично там вписался бы какой нибудь ЖК. А первые эта... Александр Федорович, Вам с Локомотивом не хватило?

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Гость

13:34:25 10-02-2025

Ну, ещё одна марияра будет. Увы!

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Гость

13:44:34 10-02-2025

Купят, доведут до разрухи, снимут охранный статус , сломают, построят человейник. Судьба всех исторических зданий в Барнауле.

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Гость

14:22:38 10-02-2025

Можно было бы не продавать, сделать ремонт и отдать под детский центр с кружками.

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Гость

15:04:55 10-02-2025

Гость (14:22:38 10-02-2025) Можно было бы не продавать, сделать ремонт и отдать под детс... Сейчас принадлежит аграрному университету(ранее назывался сельхозинститутом), которому дом не нужен. Теперь аграрники хотят продать. Сначала намеревались бесплатно вернуть государству в лице Росимущества, но передумали просто так отдавать.

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Гость

15:15:27 10-02-2025

Гость (15:04:55 10-02-2025) Сейчас принадлежит аграрному университету(ранее назывался се... Так пусть край купит и владеет на пользу всем людям. Так помещений не хватает для учреждений культуры.

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Гость

16:03:56 10-02-2025

Не понимаю логику: строить новые корпуса на Молодёжной и на Мерзликина, а от этого, который уже был, избавляться

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Гость

00:46:03 11-02-2025

Гость (16:03:56 10-02-2025) Не понимаю логику: строить новые корпуса на Молодёжной и на ... на стройке новых корпусов можно хорошо "руки погреть"

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Гость

09:40:01 11-02-2025

Самое место и по архитектуре здание подходит под выставочный зал , музей .

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