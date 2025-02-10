Бывший Горный госпиталь в Барнауле выставят на аукцион

Цена и условия пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют

10 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле выставят на аукцион бывший Горный госпиталь. Как сообщают "Вести Алтай", цены и условия торгов пока неизвестны, однако возможные варианты использования памятника архитектуры уже называют.

Предположительно, здание и его территорию можно будет использовать для разных целей: как административно-офисное, торговое, а также под частные медицинские или образовательные учреждения.

Напомним, здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845-м. Медучреждение имело мужское и женское отделения, богадельню, камеры для больных арестантов. Сам госпиталь считался одним из лучших за Уралом и просуществовал до 1910 года, после чего его переделали под мужскую гимназию. После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42. Позднее он снова стал госпиталем, а в 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету.

В конце 2023 года университет подал иск к Росимуществу и потребовал забрать здание в федеральную собственность, однако затем отозвал заявление. Несмотря на отзыв, "Дом.рф" опубликовал информацию о планах выставить объект на торги во втором квартале 2025 года