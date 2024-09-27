Заброшенное историческое здание на Демидовский площади в Барнауле готовят к продаже

Торги состоятся не раньше 2025 года

27 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле планируют продать один из самых известных памятников архитектуры – бывший Горный (заводской) госпиталь на пр. Красноармейском, 19. С середины прошлого века здание находилось в ведении Алтайского государственного аграрного университета, и его много лет использовали как учебный корпус. Но в 2016 году вуз получил новое здание на улице Мерзликина, в которое и переехали преподаватели и студенты из госпиталя.

Некоторое время в исторической постройке еще располагались учебные аудитории для желающих получить водительское удостоверение, но и они затем съехали. Как неоднократно заявлял СМИ ректор АГАУ Николай Колпаков, памятник архитектуры нуждается в серьезной реконструкции, однако в вузе денег для этого не предусмотрено.

В конце 2023 года университет подал иск к Росимуществу и потребовал забрать здание в федеральную собственность, однако затем отозвал заявление. Несмотря на это, финансовая госкомпания "Дом.рф" опубликовала информацию, что имущественный комплекс на пр. Красноармейском, 19, планируют выставить на торги во втором квартале 2025 года. Общая площадь территории – 1,23 га.

Здание Горного госпиталя в 2018 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Объект расположен в центральной, исторической части Барнаула. На участке размещено девять нежилых зданий (два – объекты культурного наследия). Возможные варианты использования: административно-офисное, торговое, под частные медицинские или образовательные учреждения", – указано в карточке объекта.

Начальная цена лота, а также условия продажи пока не определены.

Дореволюционный "долгострой"

Здание госпиталя начали возводить в 1819 году, а завершились работы в 1845 году. Строительство затянулось из-за смены архитекторов, неудачной замены черепичной кровли на железную и отсутствия стройматериалов. Также изначально объект планировали сделать одноэтажным, однако в ходе работ стало понятно, что городу нужен двухэтажный госпиталь, что потребовало больших вложений.

После завершения строительства город получил современное (по тем временам) медучреждение с мужским и женским отделениями, богадельней, камерами для больных арестантов. Барнаульский Горный госпиталь считался одним из лучших за Уралом.

Просуществовал он до 1910 года, а затем здание переделали под мужскую гимназию. После революции здесь располагались артиллерийская школа, совпартшкола, средняя школа № 42.

В 1942-1944 годах объект вновь стал госпиталем, в который поступали раненые на фронтах Великой Отечественной войны. В 1944 году здание занял эвакуированный из города Пушкина Ленинградской области сельхозинститут, положивший начало нынешнему Аграрному университету.