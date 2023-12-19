Бывший лидер Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию

Ранее Роджер Уотерс утверждал, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации

19 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал Роджера Уотерса

Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда РФ.

В августе музыкант обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, а также назвал СВО ответом Москвы на расширение НАТО. В ответ посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал Уотерса "безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком" и посоветовал ему переехать в РФ.

Накануне в эфире телеканала "Россия 1" основатель Pink Floyd поблагодарил дипломата за внимание и сказал, что "это очень доброе предложение".

"Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами", – цитирует Уотерса "Лента.ру".

В феврале 2023 года Уотерс выступил в ООН и призвал к немедленному перемирию на Украине. Он заявил, что участие РФ в конфликте не было неспровоцированным, и сказал, что осуждает провокаторов "строжайшим образом".