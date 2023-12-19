Бывший лидер Pink Floyd допустил возможность переезда в Россию
Ранее Роджер Уотерс утверждал, что Россию спровоцировали на проведение спецоперации
19 декабря 2023, 10:30, ИА Амител
Бывший лидер британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс допустил возможность своего переезда РФ.
В августе музыкант обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, а также назвал СВО ответом Москвы на расширение НАТО. В ответ посол Украины в Австрии Александр Щерба назвал Уотерса "безвольным, бессердечным, беспощадным, заблудшим человеком" и посоветовал ему переехать в РФ.
Накануне в эфире телеканала "Россия 1" основатель Pink Floyd поблагодарил дипломата за внимание и сказал, что "это очень доброе предложение".
"Конечно, я мог бы рассматривать это более серьезно, чем человек, который описал меня такими эпитетами", – цитирует Уотерса "Лента.ру".
В феврале 2023 года Уотерс выступил в ООН и призвал к немедленному перемирию на Украине. Он заявил, что участие РФ в конфликте не было неспровоцированным, и сказал, что осуждает провокаторов "строжайшим образом".
10:51:38 19-12-2023
Великий музыкант и Человек с большой буквы!
10:55:40 19-12-2023
В ряд ли он к нам переедет- это как футболисту мирового уровня играть в дворовой команде.
11:00:37 19-12-2023
Гость (10:55:40 19-12-2023) В ряд ли он к нам переедет- это как футболисту мирового уро... А почему он должен на старости лет в Россию переезжать?Потому что хохол щерба на это намекнул?)
10:58:28 19-12-2023
Welcome! Миллионы россиян будут счастливы)
10:59:13 19-12-2023
Правильно сказал Уотерс.А у нас местная либерастня до сих пор не дотюкивает до такой простой вещи.Или дотюкивают,но в силу своей продажности и лизоблюдства Запада говорят другое.
11:12:07 19-12-2023
Гость (10:59:13 19-12-2023) Правильно сказал Уотерс.А у нас местная либерастня до сих по... При чём тут леберализм сможете объяснить или как все здесь, ограничиваетесь тем, что так говорит Соловьев и прочие, не вдаваясь в детали?
13:32:23 19-12-2023
Гость (11:12:07 19-12-2023) При чём тут леберализм сможете объяснить или как все здесь, ... Причем тут леберализм? Да потому что некоторые лебералы,растекаясь мыслью по древу утверждают, что Путин проводит СВО не ради конкретной безопасности страны, а ради своих личных амбиций.Высшие представители стран НАТО(военный блок,который вплотную приблизился к границам России) вот тоже так говорят.То есть полностью переворачивают.
08:21:50 20-12-2023
Гость (13:32:23 19-12-2023) Причем тут леберализм? Да потому что некоторые лебералы,рас... Не "мыслью", а "мысью" и тогда становится понятно, почему "растечашися"- потому, что "мысь"- это со старорусского "белка".
11:03:02 19-12-2023
Жерар Депардье стал россиянином-сказал что Россия большой вонючий сарай и свалил отсюда
12:36:53 19-12-2023
Гена (11:03:02 19-12-2023) Жерар Депардье стал россиянином-сказал что Россия большой во... Протрезвел олкаш
11:09:26 19-12-2023
Роджер Уотерс- гениальный музыкант, полностью перекроивший рок-музыку и поднявший её на один уровень с серьёзной академической музыкой. Но даже не это главное, главное, что он- человек энциклопедических знаний, думающий и неравнодушный. И, разумеется, он прав в своих оценках того, что происходит в мире.
11:42:27 19-12-2023
Если большинство россиян, которые живут от зарплаты до зарплат, жили бы рубежом и смотрели российское телевидение, то 100% рвались в Россию с головой. Главное, чтобы конфетка была в цветастой упаковке.
11:48:11 19-12-2023
Альцеймер с Паркинсоном никого не щадят...
12:04:02 19-12-2023
Не всем дано с возрастом мудреть...
12:30:25 19-12-2023
Гость (12:04:02 19-12-2023) Не всем дано с возрастом мудреть...... Байден помудрел
12:04:08 19-12-2023
"призвал к немедленному перемирию на Украине" а как он это себе представляет? Украина складывает оружие и говорит россиянам "Заходите, гости дорогие, чувствуйте себя как дома", а те в ответ "да мы уже."
12:29:29 19-12-2023
Есть же и такие американцы. Получается ядерный удар нельзя наносить не только из страха, но и потому что там есть и такие. И на Украине есть, а ядерный удар нельзя нанести только по бандеровцам
12:41:15 19-12-2023
Гость (12:29:29 19-12-2023) Есть же и такие американцы. Получается ядерный удар нельзя н... а так ручонки чешутся нанести ядерный удар?
13:08:31 19-12-2023
Гость (12:41:15 19-12-2023) а так ручонки чешутся нанести ядерный удар?... У многих. Наших хороших парней убивают. Особенно у родственников убитых чешутся руки. Но это самый крайний случай, наверное 99,9 % что до этого не дойдет. Хотя 0,1 % наверное есть. Не так мало, к сожалению он может случиться
12:48:35 19-12-2023
Ну,допустим,американский президент не слишком долго думал,много ли там было умных людей на тот момент в Хиросиме и Нагасаки.Из 300 тысяч мирного населения ...
15:54:40 19-12-2023
Гость (12:48:35 19-12-2023) Ну,допустим,американский президент не слишком долго думал,мн... Странно как после этиого "гордые" потомки самураев утёрлись и позволили с ними играть в кантё
16:04:37 19-12-2023
Гость (12:48:35 19-12-2023) Ну,допустим,американский президент не слишком долго думал,мн... Если бы у товарища Сталина, в то время был такой "толстячек" он бы долго размышлял, а не гуманно ли это?