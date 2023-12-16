Джефф Монсон больше не гражданин США

Теперь у бойца остался только российский паспорт

16 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал M-1 Global

Американское гражданство бойца Джеффа Монсона прекращено. Об этом 52-летний спортсмен сказал агентству ТАСС.

По его словам, в мае он посещал посольство США в Стамбуле, где и заполнил документы на отказ от гражданства. Однако процедура затянулась, и только 15 декабря Монсон узнал, что он больше не гражданин Соединенных Штатов.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".

В сентябре 2023-го избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия". Он также заявлял о планах в будущем избираться в Госдуму, чтобы "помогать людям" и "решать большие задачи".