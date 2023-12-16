Джефф Монсон больше не гражданин США
Теперь у бойца остался только российский паспорт
16 декабря 2023, 17:30, ИА Амител
Американское гражданство бойца Джеффа Монсона прекращено. Об этом 52-летний спортсмен сказал агентству ТАСС.
По его словам, в мае он посещал посольство США в Стамбуле, где и заполнил документы на отказ от гражданства. Однако процедура затянулась, и только 15 декабря Монсон узнал, что он больше не гражданин Соединенных Штатов.
Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".
В сентябре 2023-го избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия". Он также заявлял о планах в будущем избираться в Госдуму, чтобы "помогать людям" и "решать большие задачи".
17:55:07 16-12-2023
Вот и хорошо! Теперь на фронт, с чистой совестью...
18:52:34 16-12-2023
бомж?
06:50:25 17-12-2023
Просто человек которого наша пропаганда может использовать в своих целях. У них тоже есть аналоги - например гребенщиков или макаревич.
09:58:21 17-12-2023
Гость (06:50:25 17-12-2023) Просто человек которого наша пропаганда может использовать в... Монсон говорил,что американский народ уже не спасти и пел о г.вне?Джефф поумнее и покультурнее макарки будет.
07:43:16 18-12-2023
Еще одного спортсмена в думе нам как раз и не хватало