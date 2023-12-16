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Джефф Монсон больше не гражданин США

Теперь у бойца остался только российский паспорт

16 декабря 2023, 17:30, ИА Амител

Кадр: YouTube-канал M-1 Global
Кадр: YouTube-канал M-1 Global

Американское гражданство бойца Джеффа Монсона прекращено. Об этом 52-летний спортсмен сказал агентству ТАСС.

По его словам, в мае он посещал посольство США в Стамбуле, где и заполнил документы на отказ от гражданства. Однако процедура затянулась, и только 15 декабря Монсон узнал, что он больше не гражданин Соединенных Штатов.

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. Тогда же стал депутатом Совета депутатов городского округа Красногорска от "Единой России".

В сентябре 2023-го избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии "Единая Россия". Он также заявлял о планах в будущем избираться в Госдуму, чтобы "помогать людям" и "решать большие задачи".

США Россия

Комментарии 5

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Гость

17:55:07 16-12-2023

Вот и хорошо! Теперь на фронт, с чистой совестью...

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Гость

18:52:34 16-12-2023

бомж?

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Гость

06:50:25 17-12-2023

Просто человек которого наша пропаганда может использовать в своих целях. У них тоже есть аналоги - например гребенщиков или макаревич.

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Гость

09:58:21 17-12-2023

Гость (06:50:25 17-12-2023) Просто человек которого наша пропаганда может использовать в... Монсон говорил,что американский народ уже не спасти и пел о г.вне?Джефф поумнее и покультурнее макарки будет.

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Гость

07:43:16 18-12-2023

Еще одного спортсмена в думе нам как раз и не хватало

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