Бывший мэр Бийска устроился на работу в "аптеку"

Александр Студеникин должен занять пост технического директора

08 февраля 2023, 17:28, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Бывший мэр Бийска Александр Студеникин устроился на новую работу в одной из аптечных сетей, пишет "Банкфакс".

Напомним, Студеникин покинул пост в декабре 2022 года. Он не получил в свою поддержку ни одного голоса на заседании депутатов Бийской гордумы. С тех пор о бывшем градоначальнике ничего не было известно.

"Он займёт руководящий пост в одной из аптечных сетей, принадлежащих местному бизнесмену. Бывший мэр должен занять пост технического директора. На эту позицию он будто бы даже проходил собеседование, с чем успешно справился", – рассказали источники издания.

Ранее бийчане потребовали вернуть Студеникина на пост мэра города.