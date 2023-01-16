Бийчане требуют вернуть Студеникина на пост мэра города

Автор петиции считает, что Студеникин неугоден городской думе, но очень любим горожанами

16 января 2023, 11:17, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

Бийчанин опубликовал петицию с требованием вернуть Александра Студеникина на пост главы города. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

"Человек, которому реально небезразлична судьба нашего города и людей, грамотный, ответственный. После его назначения на пост мэра Бийска город преобразился. Неугодный для нашей думы, но очень полюбившийся простым жителям города, которые поддерживают его и ценят! Верните нам Александра Петровича!!!" – сказано в тексте петиции.

Отмечается, что разговоры о возвращении старого мэра начались из-за дорожной ситуации в городе. После прошедших снегопадов дороги в Бийске очищены не везде, что создаёт опасность для водителей и пешеходов.

Пользователи социальных сетей уверены в том, что коллапса можно было бы избежать, если бы уборку дорог начали вовремя.

Напомним, что 22 декабря на заседании Бийской гордумы состоялись выборы главы города. Новым мэром стал Виктор Щигрев: его поддержали 29 из 30 депутатов.