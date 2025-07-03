Бывший мэр Луганска погиб в результате взрыва

Инцидент произошел 3 июля

03 июля 2025, 20:38, ИА Амител

Свечи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бывший глава администрации Луганска Манолис Пилавов погиб 3 июля. Об этом сообщает Telegram-канал "ЛуганскИнформЦентр Z", ссылаясь на родственника политика.

"К сожалению, это правда", — подтвердил источник гибель Пилавова.

Напомним, что 3 июля в Луганске произошел взрыв. По данным властей, в результате происшествия ранения получили трое человек, еще один погиб. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия. Силовые структуры уточняют обстоятельства произошедшего.