Бывший участник "Ласкового мая" обвинил продюсера Разина в буллинге

При этом в суд идти певец не хочет

01 июля 2024, 13:45, ИА Амител

Микрофоны / Фото: pxhere.com/ru/photo/1293398

Экс-участник "Ласкового мая" Сергей Серков обвинил продюсера группы Андрея Разина в буллинге и угрозах. Об этом сообщает SHOT.

В 1988-1990 и 2007-2019 годах Серков был в составе "Ласкового мая" сначала с Сергеем Кузнецовым, а затем с Андреем Разиным. Но Разин в публичных заявлениях оскорблял его и говорил, что он не был участником группы. В результате он звонил организаторам концертов и угрожал судом, если его не отменят.

Знакомые не раз советовали Серкову обратиться в суд, но он отказался. Разин и семья Шатунова уже давно судятся за права на хиты группы, включая "Седую ночь".