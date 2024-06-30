Стало известно, зачем Канье Уэст прилетел в Москву

Вечер он провел на юбилее Рубчинского

30 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, Уэст прилетел в Москву 29 июня, в день юбилея друга, с которым он ведет бизнес. Йе заселился в "Националь" и сразу же отправился в ресторан "Белуга" напротив Красной площади. На банкете присутствовали только родственники Гоши и его близкие друзья.

После этого Канье и Рубчинский заехали к матери последнего. Дизайнер познакомил ее со своим другом и бизнес-партнером. Уже сегодня рэпер и модельер гуляли по Москве.

Агент дизайнера заявлял, что никакого концерта Уэста в "Лужниках" не будет. По его словам, друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию.