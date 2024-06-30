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Стало известно, зачем Канье Уэст прилетел в Москву

Вечер он провел на юбилее Рубчинского

30 июня 2024, 17:10, ИА Амител

Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа
Канье Уэст/ Кадр из видеоклипа

Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, Уэст прилетел в Москву 29 июня, в день юбилея друга, с которым он ведет бизнес. Йе заселился в "Националь" и сразу же отправился в ресторан "Белуга" напротив Красной площади. На банкете присутствовали только родственники Гоши и его близкие друзья.

После этого Канье и Рубчинский заехали к матери последнего. Дизайнер познакомил ее со своим другом и бизнес-партнером. Уже сегодня рэпер и модельер гуляли по Москве.

Агент дизайнера заявлял, что никакого концерта Уэста в "Лужниках" не будет. По его словам, друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию.

культура

Комментарии 10

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Мусик

17:44:14 30-06-2024

вот пофиг на всех этих людей.

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Гена

19:09:31 30-06-2024

На кой хрен нам знать про этих?

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Гость

10:23:39 01-07-2024

Гена (19:09:31 30-06-2024) На кой хрен нам знать про этих? ... " Я бежала за вами 40 миль, чтобы сказать, что вы мне безразличны!"

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Гость

20:02:15 30-06-2024

Зачем нам, этот поющий рубероид?
Пусть наши певцы поют! Велкам в Барнаул!

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Гость

23:32:04 30-06-2024

У некоторых деньжат полно, вот и заказывают певцов.

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Гость

08:31:42 01-07-2024

А между тем, по удобству кроссовки Адидас, разработанные этим афроамериканцем, не сравнимы ни с чем. Удобнее обуви я не встречал.

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Гость

08:46:24 01-07-2024

Гость (08:31:42 01-07-2024) А между тем, по удобству кроссовки Адидас, разработанные эти... Предполагаю, что вклад его в эти кроссовки заключается в употреблении имени. А разрабатывали совсем другие люди)))

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Гость

10:12:01 01-07-2024

кто все эти люди? канье уэст, гоша рубчинский?

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Гость

11:17:32 01-07-2024

Гость (10:12:01 01-07-2024) кто все эти люди? канье уэст, гоша рубчинский? ... вам не надо этого знать. Зачем вы зашли в эту новость? идите обсуждайте комаров, тарифы на воду, песни певоцва на каком-то фестивале и прочие местечковые новости

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Мусик

16:57:58 01-07-2024

Гость (11:17:32 01-07-2024) вам не надо этого знать. Зачем вы зашли в эту новость? идите... ботинки целовать выстроились в очередь?

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