Стало известно, зачем Канье Уэст прилетел в Москву
Вечер он провел на юбилее Рубчинского
30 июня 2024, 17:10, ИА Амител
Американский рэпер Канье Уэст приехал в Россию на день рождения модельера Гоши Рубчинского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным журналистов, Уэст прилетел в Москву 29 июня, в день юбилея друга, с которым он ведет бизнес. Йе заселился в "Националь" и сразу же отправился в ресторан "Белуга" напротив Красной площади. На банкете присутствовали только родственники Гоши и его близкие друзья.
После этого Канье и Рубчинский заехали к матери последнего. Дизайнер познакомил ее со своим другом и бизнес-партнером. Уже сегодня рэпер и модельер гуляли по Москве.
Агент дизайнера заявлял, что никакого концерта Уэста в "Лужниках" не будет. По его словам, друзья погуляют по Москве, после чего переместятся в некую закрытую от посторонних локацию.
17:44:14 30-06-2024
вот пофиг на всех этих людей.
19:09:31 30-06-2024
На кой хрен нам знать про этих?
10:23:39 01-07-2024
Гена (19:09:31 30-06-2024) На кой хрен нам знать про этих? ... " Я бежала за вами 40 миль, чтобы сказать, что вы мне безразличны!"
20:02:15 30-06-2024
Зачем нам, этот поющий рубероид?
Пусть наши певцы поют! Велкам в Барнаул!
23:32:04 30-06-2024
У некоторых деньжат полно, вот и заказывают певцов.
08:31:42 01-07-2024
А между тем, по удобству кроссовки Адидас, разработанные этим афроамериканцем, не сравнимы ни с чем. Удобнее обуви я не встречал.
08:46:24 01-07-2024
Гость (08:31:42 01-07-2024) А между тем, по удобству кроссовки Адидас, разработанные эти... Предполагаю, что вклад его в эти кроссовки заключается в употреблении имени. А разрабатывали совсем другие люди)))
10:12:01 01-07-2024
кто все эти люди? канье уэст, гоша рубчинский?
11:17:32 01-07-2024
Гость (10:12:01 01-07-2024) кто все эти люди? канье уэст, гоша рубчинский? ... вам не надо этого знать. Зачем вы зашли в эту новость? идите обсуждайте комаров, тарифы на воду, песни певоцва на каком-то фестивале и прочие местечковые новости
16:57:58 01-07-2024
Гость (11:17:32 01-07-2024) вам не надо этого знать. Зачем вы зашли в эту новость? идите... ботинки целовать выстроились в очередь?