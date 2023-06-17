Госдолг США преодолел отметку в 32 трлн долларов
Это новый рекорд
17 июня 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Государственный долг США впервые превысил отметку 32 трлн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.
"По состоянию на 16 июня обозначена сумма в 32,04 трлн долларов. Это рекордный показатель американского госдолга", – пишет издание.
Отмечается, что потолок государственного долга, законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов, Вашингтон превысил еще в январе.
Ранее в США заявили, что Владимир Путин и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС.
13:45:22 17-06-2023
Однако ненавистный доллар у нас на этом фоне ещё подорожал
14:42:43 17-06-2023
Щас все с Америки в РФ ломанутся проживать ?
15:40:48 17-06-2023
Они каждый день новый рекорд ставят. Если их долг размазать на всех жителей ПЛАНЕТЫ, получится более 4000 долларов на каждого (330 тысяч рублей). Если разделить только на жителей США, получится по 96000 долларов (8 миллионов рублей) на каждого, включая младенцев и стариков. Если делить только на трудоспособное население, то на каждого по 200 тысяч долларов или 16 миллионов рублей. На столько этих паразитов прокредитовал весь мир.
16:46:13 17-06-2023
И тем не менее в России он растет, а рубль продолжает падать не имея такого долга.
22:40:03 17-06-2023
Гость (16:46:13 17-06-2023) И тем не менее в России он растет, а рубль продолжает падать... Не понимаете Вы. Это совсем другое. Ну падает рубль, ну падает уровень жизни в России. У них то долг растет.
18:47:56 17-06-2023
Может 32 триллиарда долларов, всё-таки!?