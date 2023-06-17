Госдолг США преодолел отметку в 32 трлн долларов

Это новый рекорд

17 июня 2023, 12:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Государственный долг США впервые превысил отметку 32 трлн долларов, пишет ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.

"По состоянию на 16 июня обозначена сумма в 32,04 трлн долларов. Это рекордный показатель американского госдолга", – пишет издание.

Отмечается, что потолок государственного долга, законодательно установленный на уровне 31,4 трлн долларов, Вашингтон превысил еще в январе.

Ранее в США заявили, что Владимир Путин и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС.