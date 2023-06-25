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Бывший вратарь "Спартака" предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров

Доминик Гашек планирует провести встречи с самыми влиятельными депутатами

25 июня 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бывший хоккейный вратарь "Спартака", ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек планирует выступить в Европарламенте и потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.cz.

По информации источника, Гашек намерен провести ряд встреч с самыми влиятельными политиками, чтобы обсудить с ними этот вопрос.

Несмотря на то, что Европарламент никак не может влиять на спортивные соревнования, автор чешского издания считает, что Гашек рассчитывает на возможность подобного выступления перед депутатами. 

Спорт

Комментарии 3

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Гость

12:33:34 25-06-2023

Попадаются среди хоккейных вратарей такие требовательные.Немного,но попадаются.

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Гость

12:35:34 25-06-2023

Покупайте и дальше легионеров , формляйте им гражданство... Перешагивайте через русских мальчишек

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Гость

18:19:26 26-06-2023

И так везде и во всем гниль и разложение потому что РУССОФОБИЯ.

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