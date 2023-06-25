Бывший вратарь "Спартака" предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров
Доминик Гашек планирует провести встречи с самыми влиятельными депутатами
25 июня 2023, 11:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бывший хоккейный вратарь "Спартака", ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек планирует выступить в Европарламенте и потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.cz.
По информации источника, Гашек намерен провести ряд встреч с самыми влиятельными политиками, чтобы обсудить с ними этот вопрос.
Несмотря на то, что Европарламент никак не может влиять на спортивные соревнования, автор чешского издания считает, что Гашек рассчитывает на возможность подобного выступления перед депутатами.
12:33:34 25-06-2023
Попадаются среди хоккейных вратарей такие требовательные.Немного,но попадаются.
12:35:34 25-06-2023
Покупайте и дальше легионеров , формляйте им гражданство... Перешагивайте через русских мальчишек
18:19:26 26-06-2023
И так везде и во всем гниль и разложение потому что РУССОФОБИЯ.