Бывший вратарь "Спартака" предложит Европарламенту исключить россиян из всех турниров

Доминик Гашек планирует провести встречи с самыми влиятельными депутатами

25 июня 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бывший хоккейный вратарь "Спартака", ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек планирует выступить в Европарламенте и потребовать отстранения российских и белорусских спортсменов от всех международных соревнований. Об этом сообщает Zprávy Aktuálně.cz.

По информации источника, Гашек намерен провести ряд встреч с самыми влиятельными политиками, чтобы обсудить с ними этот вопрос.

Несмотря на то, что Европарламент никак не может влиять на спортивные соревнования, автор чешского издания считает, что Гашек рассчитывает на возможность подобного выступления перед депутатами.