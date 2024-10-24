Бывший замминистра энергетики Яновский задержан по делу о хищениях
По предварительным данным, задержание связано с махинациями в угольной отрасли
24 октября 2024, 15:00, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, сообщает "Коммерсантъ".
Известно, что фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на бывшего чиновника. Сейчас он находится на допросе, после которого примут решение о предъявлении обвинения.
Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики до 2021 года. В должности он отвечал за угольную отрасль и международную деятельность. После ухода из Минэнерго работал в Администрации президента, где курировал комиссию по ТЭК. Сейчас Яновский – первый вице-президент Академии горных наук.
15:07:09 24-10-2024
Деньги, а притом очень большие, делают успешную карьеру по карьерной лестнице. Россия, страна больших возможностей.
15:11:37 24-10-2024
А когда будет новость, что обнаружили и задержали единственного во всей стране порядочного, чистого и честного чиновника? Что задержали, поместили в поликлинику для опытов, и взятия биоматериала для заморозки?
18:07:45 24-10-2024
Вон Раковой изменили на условный срок, здесь будет так же, коррупция фундамент этой власти это не для кого не секрет, копать начинают только тогда когда больше не нужен.
22:22:06 24-10-2024
Не будет коррупции - не будет и борьбы с ней. А нам это надо? Как без борьбы?