Бывший замминистра энергетики Яновский задержан по делу о хищениях

По предварительным данным, задержание связано с махинациями в угольной отрасли

24 октября 2024, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли дали показания на бывшего чиновника. Сейчас он находится на допросе, после которого примут решение о предъявлении обвинения.

Анатолий Яновский был заместителем министра энергетики до 2021 года. В должности он отвечал за угольную отрасль и международную деятельность. После ухода из Минэнерго работал в Администрации президента, где курировал комиссию по ТЭК. Сейчас Яновский – первый вице-президент Академии горных наук.