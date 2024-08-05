Директора парка "Патриот" и замглавы управления Минобороны задержали

Ахмедова и генерал-майора Шестерова подозревают в мошенничестве

05 августа 2024, 19:51, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ахмедова и Шестерова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, вместе с соучастниками они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Директор уже арестован, вопрос о мере пресечения чиновнику Минобороны решается.

Как сообщает РИА Новости, правоохранителями также расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Вместе с директором задержали и доставили на допрос и других сотрудников.