Директора парка "Патриот" и замглавы управления Минобороны задержали
Ахмедова и генерал-майора Шестерова подозревают в мошенничестве
05 августа 2024, 19:51, ИА Амител
Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.
Ахмедова и Шестерова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, вместе с соучастниками они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Директор уже арестован, вопрос о мере пресечения чиновнику Минобороны решается.
Как сообщает РИА Новости, правоохранителями также расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Вместе с директором задержали и доставили на допрос и других сотрудников.
20:17:52 05-08-2024
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20:22:15 05-08-2024
У несчастных пенсионеров нищенские пенсии... А эти рожи воруют миллиардами..
12:44:52 06-08-2024
Коля (20:22:15 05-08-2024) У несчастных пенсионеров нищенские пенсии... А эти рожи вору... они на пенсию собирали?
06:45:57 06-08-2024
а еще сколько министерств есть в правительстве? МО только одно из...
08:40:33 06-08-2024
Так он в прошлом году примерно об этом говорил?
09:33:02 06-08-2024
но сначала нужно посадить всех тех, кто говорит о коррупции в МО
12:30:50 06-08-2024
кучно пошли и это радует