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Директора парка "Патриот" и замглавы управления Минобороны задержали

Ахмедова и генерал-майора Шестерова подозревают в мошенничестве

05 августа 2024, 19:51, ИА Амител

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb
Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

Директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майора Владимира Шестерова задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ахмедова и  Шестерова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, вместе с соучастниками они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка и конгрессно-выставочного центра. Директор уже арестован, вопрос о мере пресечения чиновнику Минобороны решается. 

Как сообщает РИА Новости, правоохранителями также расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны РФ, ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр "Патриот". Вместе с директором задержали и доставили на допрос и других сотрудников.

Минобороны

Комментарии 7

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Гость

20:17:52 05-08-2024

Как говорил Генеральный прокурор СССР: «Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…»

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Коля

20:22:15 05-08-2024

У несчастных пенсионеров нищенские пенсии... А эти рожи воруют миллиардами..

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Мусик

12:44:52 06-08-2024

Коля (20:22:15 05-08-2024) У несчастных пенсионеров нищенские пенсии... А эти рожи вору... они на пенсию собирали?

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321

06:45:57 06-08-2024

а еще сколько министерств есть в правительстве? МО только одно из...

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Гость

08:40:33 06-08-2024

Так он в прошлом году примерно об этом говорил?

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гость

09:33:02 06-08-2024

но сначала нужно посадить всех тех, кто говорит о коррупции в МО

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Элен без ребят

12:30:50 06-08-2024

кучно пошли и это радует

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