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Бывшую тюрьму "Кресты" хотят выставить на аукцион

Конечное решение о будущем объекта примет городская администрация

06 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670
Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

Бывший следственный изолятор "Кресты" в центре Санкт-Петербурга будет продан на аукционе, пишет ТАСС. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Дом.РФ" Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, после завершения подготовки земельного участка и объектов недвижимости территория будет выставлена на торги в конце 2024-го или в начале 2025 года. В будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция, но конечное решение будет принимать администрация города.

Исторический комплекс, который признан памятником архитектуры, построен в 1890 году на набережной Невы в Петербурге. Оба здания построены в форме креста и соединены административным корпусом с пятиглавым храмом на верхнем этаже. На территории площадью 4,5 га также расположены больница, инфекционный барак, морг, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором, а после строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс больше не используется для содержания подследственных. 

недвижимость аукционы и торги

Комментарии 4

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Гость

17:13:55 06-09-2024

Будет первая в России частная турма!?...

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сокол

20:37:12 06-09-2024

Гость (17:13:55 06-09-2024) Будет первая в России частная турма!?...... ага для депутатов all inclusive частный чартер из зала суда до апартаментов уровня люкс, трех разовое питание + круглосуточная охрана.

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Musik

23:10:28 06-09-2024

Гость (17:13:55 06-09-2024) Будет первая в России частная турма!?...... Перспективно. Годный бизнес план. Ожидаю масштабирования.

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Гость

03:58:47 07-09-2024

Раньше я жил напротив Крестов - теперь я живу напротив дома

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