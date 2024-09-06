Бывшую тюрьму "Кресты" хотят выставить на аукцион

Конечное решение о будущем объекта примет городская администрация

06 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

Бывший следственный изолятор "Кресты" в центре Санкт-Петербурга будет продан на аукционе, пишет ТАСС. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Дом.РФ" Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.

По его словам, после завершения подготовки земельного участка и объектов недвижимости территория будет выставлена на торги в конце 2024-го или в начале 2025 года. В будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция, но конечное решение будет принимать администрация города.

Исторический комплекс, который признан памятником архитектуры, построен в 1890 году на набережной Невы в Петербурге. Оба здания построены в форме креста и соединены административным корпусом с пятиглавым храмом на верхнем этаже. На территории площадью 4,5 га также расположены больница, инфекционный барак, морг, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором, а после строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс больше не используется для содержания подследственных.