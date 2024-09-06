Бывшую тюрьму "Кресты" хотят выставить на аукцион
Конечное решение о будущем объекта примет городская администрация
06 сентября 2024, 16:40, ИА Амител
Бывший следственный изолятор "Кресты" в центре Санкт-Петербурга будет продан на аукционе, пишет ТАСС. Об этом сообщил заместитель генерального директора "Дом.РФ" Денис Филиппов на Восточном экономическом форуме.
По его словам, после завершения подготовки земельного участка и объектов недвижимости территория будет выставлена на торги в конце 2024-го или в начале 2025 года. В будущем проекте может быть реализована общественно-деловая концепция, но конечное решение будет принимать администрация города.
Исторический комплекс, который признан памятником архитектуры, построен в 1890 году на набережной Невы в Петербурге. Оба здания построены в форме креста и соединены административным корпусом с пятиглавым храмом на верхнем этаже. На территории площадью 4,5 га также расположены больница, инфекционный барак, морг, кузница и другие здания. С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором, а после строительства нового комплекса СИЗО в Колпино под Петербургом комплекс больше не используется для содержания подследственных.
17:13:55 06-09-2024
Будет первая в России частная турма!?...
20:37:12 06-09-2024
Гость (17:13:55 06-09-2024) Будет первая в России частная турма!?...... ага для депутатов all inclusive частный чартер из зала суда до апартаментов уровня люкс, трех разовое питание + круглосуточная охрана.
23:10:28 06-09-2024
Гость (17:13:55 06-09-2024) Будет первая в России частная турма!?...... Перспективно. Годный бизнес план. Ожидаю масштабирования.
03:58:47 07-09-2024
Раньше я жил напротив Крестов - теперь я живу напротив дома