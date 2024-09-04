Крупный логистический комплекс построят на Алтае на земле бывших казарм Минобороны

Новые складские мощности позволят увеличить транспортное плечо от Ирана до Красноярска, а Новоалтайск станет центром логистики всего Алтая

04 сентября 2024, 15:15, ИА Амител

Строительство логистического комплекса в Новоалтайске / Фото: предоставлено amic.ru

В Новоалтайске в начале сентября началось строительство складского комплекса общей площадью 90 тыс. кв. метров. Подробности сообщили amic.ru в консалтинговой компании IBC Global, эксклюзивном брокере проекта.

Новый логистический комплекс построят на территории бывших казарм Минобороны. Девелопером выступает АО "Новосибирскавтодор". Общий объем инвестиций в строительство составит 5 млрд рублей, полностью сдать склад должны в 2026 году. Высота комплекса – 12 метров, предусмотрено шестиярусное складирование, нагрузка на пол – восемь тонн на квадратный метр. Объект соответствует классу А – это сухой склад.



Планируется, что складские мощности позволят увеличить транспортное плечо от Ирана до Красноярска, а сам Новоалтайск станет центром логистики всего Алтая.

"Новоалтайск расположен в центральной части Алтайского края, на правом берегу Оби, в 12 километрах от краевого центра – Барнаула. Население города – около 100 тысяч человек, но он является отличным хабом для доставки товаров в крупные города края. Новоалтайский железнодорожный узел входит в топ-10 крупнейших в стране. Транспортное плечо, таким образом, может протянуться от Ирана до Красноярска", – рассказал управляющий партнер компании IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Строительные работы только начались: выровнена площадка, появилось свайное поле и готова зона под парковку.

Первую очередь сдадут в IV квартале 2025 года. При этом 20 тыс. кв. метров первой очереди уже законтрактованы, на остальную площадь претендуют несколько федеральных клиентов. Вторая очередь строительства запланирована на 2026 год, в эксплуатацию введут 40 тыс. кв. метров.

"На данный момент федеральные клиенты проявляют интерес к локации, но во второй очереди данного проекта пока есть вакантные блоки", – подчеркнул Ахмедзянов.

В компании IBC Global также отметили, что девелопер предлагает сухие и мультитемпературные складские площади и готов работать по техническому заданию потенциальных клиентов.

Кроме того, указали в компании, ставка аренды на строящемся объекте в Новоалтайске будет ниже на 10-15% в сравнении с Барнаулом.

Ранее сообщалось, что Wildberries может открыть крупный логистический центр в Новоалтайске.