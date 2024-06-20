C 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт вырастет до 6 тысяч рублей
На бумажный документ пошлина не изменится
20 июня 2024, 14:15, ИА Амител
Чемоданы / Источник фото: pxhere.com
Пошлина на биометрический загранпаспорт для взрослых вырастет с 5 до 6 тысяч рублей с 1 июля, сообщила РИА Новости руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.
Также подорожает пошлина и на детский "загранник" с электронным носителем информации — с 2,5 до 3 тысяч рублей.
В то же время пошлина на бумажный документ останется прежней.
Изменения связаны с тем, что с 1 июля вступает в силу закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта.
14:36:35 20-06-2024
Стоимость госуслуги в одночасье растет на 20%, а инфляция - индекс потребительских цен только около 4% официально - как так? А нам зарплату только на ИПЦ и поднимут если вообще поднимут... ну и зачем на тогда загранпаспорт?