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C 1 июля пошлина на биометрический загранпаспорт вырастет до 6 тысяч рублей

На бумажный документ пошлина не изменится

20 июня 2024, 14:15, ИА Амител

Чемоданы / Источник фото: pxhere.com
Чемоданы / Источник фото: pxhere.com

Пошлина на биометрический загранпаспорт для взрослых вырастет с 5 до 6 тысяч рублей с 1 июля, сообщила РИА Новости руководитель направления "Народный фронт. Аналитика" Ольга Позднякова.

Также подорожает пошлина и на детский "загранник" с электронным носителем информации — с 2,5 до 3 тысяч рублей.

В то же время пошлина на бумажный документ останется прежней.

Изменения связаны с тем, что с 1 июля вступает в силу закон, предусматривающий индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта.

документы законы

Комментарии 1

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Бельмесево

14:36:35 20-06-2024

Стоимость госуслуги в одночасье растет на 20%, а инфляция - индекс потребительских цен только около 4% официально - как так? А нам зарплату только на ИПЦ и поднимут если вообще поднимут... ну и зачем на тогда загранпаспорт?

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